Malér ve Francii, fanoušci opět na hřišti. Trenér: Zažil jsem válku, tohle je nic!
Od chvíle, kdy slávističtí fanoušci invazí trávníku v Edenu oddálili mistrovské oslavy a rozjeli mohutnou debatu o bezpečnosti na českých stadionech, jako kdyby se vnikem diváků na hřiště roztrhl pytel. Po víkendových událostech na stadionu Celtiku přišly další průšvihy, tentokrát v Ligue 1 a se smutnějším podtextem. Ultras sestupujícího Nantes předčasně ukončili zápas už ve 22. minutě a pokazili rozlučku s kariérou legendárnímu trenérovi Vahidovi Halihodžičovi. Řádili i fanoušci Nice.
Slovo legenda je nadužívané, ale k bosenskému kouči je přiléhavé. 74 let, u trenérského řemesla je od roku 1993. Nantes je i z jeho hráčského působení srdcová záležitost, a tak se v březnu rozhodl vrátit z důchodu, aby pomohl klub zachránit. Stal se v tu chvíli nejstarším koučem v historii francouzské ligy.
Jeho mise ale dopadla nešťastně. Klub se mu udržet nepodařilo, stejně ale dostal v posledním zápase aplaus ve stoje od celého stadionu, když přicházel na hřiště. Bohužel, tím dojemná rozlučka pro Halihodžiče skončila.
Domácí ultras ve 22. minutě naházeli směr hřiště husté dýmovnice, překonali ochranku a vnikli na hřiště. Rozhodčí ihned poslal hráče do tunelu, kam mířili i zakuklení fanoušci. Ti protestovali především vůči vedení klubu. Zápas byl ukončen, zřejmě bude kontumován.
Právě čtyřiasedmdesátiletý kouč ale neutekl, vystoupil proti lidem s pyrotechnikou a divoce gestikuloval, spílal, naléhal. Když ho odtahovala ochranka, kamery údajně zachytili, jak říká: „Zažil jsem válku, tohle je nic!“ Fanoušci každopádně zkazili nejen jeho rozlučku, ale udělali i další špatnou reklamu francouzskému fotbalu.
Pokud totiž jde o tamní kontext, problémy s fanoušky se ve Francii poslední roky množí. Koneckonců o víkendu v Nantes nešlo o jediný incident. Poté, co Nice spadlo do baráže o udržení v lize, vběhli fanoušci po závěrečném hvizdu rovněž na trávník. Nyní jim hrozí zavření stadionu, i oni útočili světlicemi a byli agresivní. Už na podzim přitom ultras jihofrancouzského klubu napadli v tréninkovém centru vlastní hráče.
Politici i policie jsou právě kvůli takovým incidentům poslední sezony v nejvyšší pohotovosti, tudíž je s podivem, že se invaze v Nantes a v Nice vůbec staly, zvlášť když jsou tamní fanoušci známými firmami, kterým už dříve problémům zakázáno cestovat na jiné stadiony.
Ministryně Sportu Marina Ferrari po utkání vzkázala: „Chtěla bych ocenit rychlý zásah pořadatelů a bezpečnostních složek. Každý musí převzít odpovědnost za to, aby byli identifikováni viníci těchto násilností, kteří musí být potrestáni s nejvyšší možnou přísností.“
Co všechno namátkou Francie v posledních letech s fanoušky zažila? Před rokem byl předčasně ukončen zápas Montpellier se Saint-Étienne, protože domácí ultras způsobili požár. Derby Saint-Étienne - Lyon bylo minulou sezonu přerušeno na 40 minut, protože rozhodčího zasáhla mince hozená z tribun. V listopadu 2024 to byli opět fanoušci Nantes, kteří se snažili násilně vniknout na hřiště. O množství bitek mimo stadion, problémech s pyrotechnikou a dalších incidentech ani není třeba mluvit. A nutno připomenout i divoké období z roku 2021, kdy fanoušci vnikli na hřiště během jedné sezony hned několikrát a v pár případech byli napadeni i hráči.
Sezona ve Francii tak končí na hořké notě. A v létě čeká kluby a politiky další široké debaty o bezpečnosti.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|34
|24
|4
|6
|74:29
|76
|2
Lens
|34
|22
|4
|8
|66:35
|70
|3
Lille
|34
|18
|7
|9
|52:37
|61
|4
Lyon
|34
|18
|6
|10
|53:40
|60
|5
Marseille
|34
|18
|5
|11
|63:45
|59
|6
Rennais
|34
|17
|8
|9
|59:50
|59
|7
Monaco
|34
|16
|6
|12
|60:54
|54
|8
Štrasburk
|34
|15
|8
|11
|58:47
|53
|9
Lorient
|34
|11
|12
|11
|48:51
|45
|10
Toulouse
|33
|12
|8
|13
|47:46
|44
|11
Paris FC
|34
|11
|11
|12
|47:50
|44
|12
Stade Brest
|34
|10
|9
|15
|43:55
|39
|13
Angers
|34
|9
|9
|16
|29:48
|36
|14
Le Havre
|34
|7
|14
|13
|32:44
|35
|15
Auxerre
|34
|8
|10
|16
|34:44
|34
|16
Nice
|34
|7
|11
|16
|37:60
|32
|17
Nantes
|33
|5
|8
|20
|29:52
|23
|18
Metz
|34
|3
|8
|23
|32:76
|17
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup