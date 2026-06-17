Zemřel trenér Brestu Roy (†58). Ve Francii slavil senzační postup do Ligy mistrů
Ve věku 58 let zemřel francouzský fotbalový trenér Éric Roy, jenž navzdory dlouhém boji s rakovinou vedl v první lize Brest. V roce 2024 slavil s klubem se skromným rozpočtem senzační třetí místo v domácí soutěži a postup do Ligy mistrů. O jeho úmrtí informovala dnes rodina.
Podle ní Roy bojoval s rakovinou slinivky tři a půl roku. „Po celou tu dobu měl v sobě sílu, která byla ohromující. To, co v posledních letech dokázal, pro nás zůstane navždy výjimečné,“ uvedli členové rodiny.
Poslední dvě sezony s Brestem končil v polovině tabulky. V rodné Francii bývalý záložník trénoval také Nice, jako hráč měl za sebou i angažmá v Anglii za Sunderland nebo ve Španělsku za Vallecano.