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Zemřel trenér Brestu Roy (†58). Ve Francii slavil senzační postup do Ligy mistrů

Zemřel fotbalový trenér francouzského Brestu Éric Roy (†58)
Zemřel fotbalový trenér francouzského Brestu Éric Roy (†58)Zdroj: Koláž iSport.cz
Zemřel fotbalový trenér francouzského Brestu Éric Roy (†58)
Zemřel fotbalový trenér francouzského Brestu Éric Roy (†58)
Zemřel fotbalový trenér francouzského Brestu Éric Roy (†58)
Zemřel fotbalový trenér francouzského Brestu Éric Roy (†58)
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ČTK, iSport.cz
Francie - Ligue 1
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Ve věku 58 let zemřel francouzský fotbalový trenér Éric Roy, jenž navzdory dlouhém boji s rakovinou vedl v první lize Brest. V roce 2024 slavil s klubem se skromným rozpočtem senzační třetí místo v domácí soutěži a postup do Ligy mistrů. O jeho úmrtí informovala dnes rodina.

Podle ní Roy bojoval s rakovinou slinivky tři a půl roku. „Po celou tu dobu měl v sobě sílu, která byla ohromující. To, co v posledních letech dokázal, pro nás zůstane navždy výjimečné,“ uvedli členové rodiny.

Poslední dvě sezony s Brestem končil v polovině tabulky. V rodné Francii bývalý záložník trénoval také Nice, jako hráč měl za sebou i angažmá v Anglii za Sunderland nebo ve Španělsku za Vallecano.

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