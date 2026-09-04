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Lyon - Auxerre 3:1. Šulc při návratu do základní sestavy přihrával na gól

Pavel Šulc v dresu Lyonu
Pavel Šulc v dresu LyonuZdroj: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP / AFP / Profimedia
ČTK, iSport.cz
Francie - Ligue 1
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Záložník Pavel Šulc nastoupil po zranění kolena poprvé v sezoně v základní sestavě Lyonu a ve 3. kole francouzské fotbalové ligy přispěl asistencí k výhře 3:1 nad Auxerre. Český reprezentant přihrál v 53. minutě do vápna Ernestu Nuamahovi a ghanský křídelník zvýšil na konečných 3:1. V 67. minutě Šulc vystřídal.

Lyon má sedm bodů a vede neúplnou tabulku. Auxerre je bez bodu poslední se skóre 4:11 ze tří utkání.

Podrobnosti připravujeme.

KonecLIVE
31

#TýmZVRPSkóreB
1Monaco 33005:19
2Lyon32106:27
3Lille32105:27
4Paris FC21103:04
5Rennais21105:44
6Troyes21102:14
7Lens21016:43
8Marseille21014:23
9Angers21013:33
10Štrasburk21012:53
11Stade Brest20204:42
12PSG30215:62
13Le Mans20114:51
14Le Havre20111:21
15Lorient20111:21
16Toulouse30122:51
17Nice20110:31
18Auxerre30034:110
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