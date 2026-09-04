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ONLINE: Lyon - Auxerre. Šulc poprvé v sezoně nastupuje v základní sestavě

Pavel Šulc v dresu Lyonu
Pavel Šulc v dresu LyonuZdroj: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP / AFP / Profimedia
iSport.cz
Francie - Ligue 1
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Olympique Lyon v předehrávce třetího kola nejvyšší francouzské fotbalové ligy hostí Auxerre. V základní sestavě je poprvé od začátku sezony taky český reprezentant Pavel Šulc. Před týdnem se dostal do utkání v Tolouse jen na posledních 27 minut. Splatí dnes důvěru trenéra a připíše si první body? Utkání sledujte ONLINE na webu iSport. 

KonecLIVE
31

#TýmZVRPSkóreB
1Lyon32106:27
2Lille32105:27
3Monaco 22003:06
4Paris FC21103:04
5Rennais21105:44
6Troyes21102:14
7Lens21016:43
8Marseille21014:23
9Angers21013:33
10Štrasburk21012:53
11Stade Brest20204:42
12PSG20204:42
13Le Mans20114:51
14Le Havre20111:21
15Lorient20111:21
16Toulouse30122:51
17Nice20110:31
18Auxerre30034:110
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