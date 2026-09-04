ONLINE: Lyon - Auxerre. Šulc poprvé v sezoně nastupuje v základní sestavě
Olympique Lyon v předehrávce třetího kola nejvyšší francouzské fotbalové ligy hostí Auxerre. V základní sestavě je poprvé od začátku sezony taky český reprezentant Pavel Šulc. Před týdnem se dostal do utkání v Tolouse jen na posledních 27 minut. Splatí dnes důvěru trenéra a připíše si první body? Utkání sledujte ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lyon
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|2
Lille
|3
|2
|1
|0
|5:2
|7
|3
Monaco
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|4
Paris FC
|2
|1
|1
|0
|3:0
|4
|5
Rennais
|2
|1
|1
|0
|5:4
|4
|6
Troyes
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|7
Lens
|2
|1
|0
|1
|6:4
|3
|8
Marseille
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|9
Angers
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|10
Štrasburk
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|11
Stade Brest
|2
|0
|2
|0
|4:4
|2
|12
PSG
|2
|0
|2
|0
|4:4
|2
|13
Le Mans
|2
|0
|1
|1
|4:5
|1
|14
Le Havre
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|15
Lorient
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|16
Toulouse
|3
|0
|1
|2
|2:5
|1
|17
Nice
|2
|0
|1
|1
|0:3
|1
|18
Auxerre
|3
|0
|0
|3
|4:11
|0
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