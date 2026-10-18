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ONLINE: Lyon - Nice. Domácí hrají o horní příčky v tabulce, v akci i Šulc

Pavel Šulc v dresu Lyonu
Pavel Šulc v dresu LyonuZdroj: Profimedia.cz
Pavel Šulc slaví gól se spoluhráči z Lyonu
Pavel Šulc se stává nepostradatelným pro Lyon
Pavel Šulc se v utkání proti Angers zranil
Pavel Šulc se v utkání proti Angers zranil
Pavel Šulc se v utkání proti Angers zranil
Pavel Šulc v dresu Lyonu
Gól Pavla Šulce Lyonu na body nestačil
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iSport.cz
Francie - Ligue 1
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Fotbalisté Lyonu v 7. kole francouzské ligy hostí na svém trávníku Nice. V akci na domácí straně bude i český reprezentant Pavel Šulc. Jak si povede? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

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#TýmZVRPSkóreB
1Monaco 642010:514
2Lille742110:514
3PSG742114:914
4Rennais641112:1013
5Lyon632111:411
6Paris FC63218:411
7Lens731314:1110
8Stade Brest723213:109
9Toulouse723212:119
10Lorient62226:68
11Nice62225:78
12Štrasburk721412:157
13Angers62137:107
14Marseille62049:86
15Le Mans713310:156
16Auxerre62048:166
17Troyes71155:164
18Le Havre60244:82
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