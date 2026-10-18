ONLINE: Lyon - Nice. Domácí hrají o horní příčky v tabulce, v akci i Šulc
Fotbalisté Lyonu v 7. kole francouzské ligy hostí na svém trávníku Nice. V akci na domácí straně bude i český reprezentant Pavel Šulc. Jak si povede? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
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|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Monaco
|6
|4
|2
|0
|10:5
|14
|2
Lille
|7
|4
|2
|1
|10:5
|14
|3
PSG
|7
|4
|2
|1
|14:9
|14
|4
Rennais
|6
|4
|1
|1
|12:10
|13
|5
Lyon
|6
|3
|2
|1
|11:4
|11
|6
Paris FC
|6
|3
|2
|1
|8:4
|11
|7
Lens
|7
|3
|1
|3
|14:11
|10
|8
Stade Brest
|7
|2
|3
|2
|13:10
|9
|9
Toulouse
|7
|2
|3
|2
|12:11
|9
|10
Lorient
|6
|2
|2
|2
|6:6
|8
|11
Nice
|6
|2
|2
|2
|5:7
|8
|12
Štrasburk
|7
|2
|1
|4
|12:15
|7
|13
Angers
|6
|2
|1
|3
|7:10
|7
|14
Marseille
|6
|2
|0
|4
|9:8
|6
|15
Le Mans
|7
|1
|3
|3
|10:15
|6
|16
Auxerre
|6
|2
|0
|4
|8:16
|6
|17
Troyes
|7
|1
|1
|5
|5:16
|4
|18
Le Havre
|6
|0
|2
|4
|4:8
|2
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