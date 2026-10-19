Šulcovo gólové probuzení. Je jako liška, pozoruhodný hráč, chválí ho ve Francii
Takové nakopnutí sezony skutečně potřeboval. Pavel Šulc (25) skóroval druhý zápas po sobě. V neděli přispěl k výhře Lyonu proti Nice (2:1), ve francouzské lize se prosadil poprvé od 22. března. „Chci dávat branky,“ zdůraznil spokojený český reprezentant, který pomalu nabírá svou ideální formu a upevňuje si pozici ve francouzském velkoklubu.
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Pavel Šulc bojoval na jaře i v létě se zdravotními problémy, ani teď zřejmě není koleno zcela v optimálním stavu. Nicméně na trávníku ho neomezuje a český ofenzivní hráč se pomalu dostává do ráže. Ve čtvrtek skóroval v Evropské lize proti Crystal Palace (3:2), v neděli se po půl roce radoval z branky také ve francouzské lize.
Šulc proti Nice srovnával na 1:1, Lyon i v oslabení udržel konečnou výhru 2:1. Po sedmi kolech vede o skóre průběžnou tabulku a čeká ho náročný program – ve čtvrtek Evropská liga v Hoffenheimu (proti české trojici Vladimír Coufal, Robin Hranáč a Adam Hložek), v neděli přijde na řadu šlágr na hřišti šampiona Ligy mistrů PSG v Paříži.
Chci dávat branky
Při zranění Loise Opendy plnil Šulc v nedělním utkání roli falešné devítky. Gól vstřelil po chytré dorážce, když si dokázal ve vápně včas najít míč a dostal ho do sítě. Zblízka se prosadil i v týdnu na mezinárodní scéně proti Crystal Palace a začíná vylepšovat individuální statistiky.
„Každý mi říkal, že tohle je Pavlův gól,“ smál se Šulc po zdařilém evropském utkání. „Byla to pěkná akce, já se zase dostal do správné pozice. Věřím, že takové góly budou přibývat. Zápasy na začátku sezony jsem nehrál špatně, měl jsem tři asistence. Ale chci dávat branky,“ zdůraznil explzeňský hráč.
Český reprezentant se ve francouzské lize prosadil poprvé od 22. března a navázal na čtvrteční trefu. „Pavel Šulc je neobvyklý, ale pozoruhodný hráč. Těžko říct, jaká je jeho skutečná pozice, ale jedno je jisté: vždycky najde způsob, jak vytěžit maximum z jakékoliv situace. V zakončení je chytrý jako liška,“ zní chvála z francouzských serverů.
Osm změn v základní sestavě, ale výsledek zůstal stejný
Šulc za sebou má náročné období. Vedle zdravotních problémů se v závěru transferového okna řešilo i to, zda ho Lyon neprodá. Nabídky z Anglie nebo Juventusu nakonec nedopadly a český hráč vstoupil ve Francii do druhé sezony. V té první se stal nejproduktivnějším hráčem týmu, na začátku druhé mu branky delší dobu nenaskakovaly.
Teď se zdá, že přichází opravdové „probuzení“ mimořádně ceněného hráče. V Lyonu se vrátil do základní sestavy a opět si upevňuje svou pozici. „Je to má práce, musím dávat góly,“ krátce pronesl Šulc po nedělním vítězném představení.
Spokojený byl i trenér Paolo Fonseca, který bude s Lyonem brzy řešit podpis nového kontraktu. „Byl to složitý zápas, ale zasloužili jsme si tři body. Pro nás je klíčové, když vidíme, že můžeme věřit každému našemu hráči. Udělali jsme v základní sestavě osm změn (oproti Crystal Palace), ale výsledek zůstal stejný,“ chválil portugalský kouč.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lyon
|7
|4
|2
|1
|13:5
|14
|2
PSG
|7
|4
|2
|1
|14:9
|14
|3
Lille
|7
|4
|2
|1
|10:5
|14
|4
Paris FC
|7
|4
|2
|1
|12:7
|14
|5
Monaco
|7
|4
|2
|1
|10:6
|14
|6
Rennais
|7
|4
|1
|2
|15:14
|13
|7
Lorient
|7
|3
|2
|2
|7:6
|11
|8
Lens
|7
|3
|1
|3
|14:11
|10
|9
Marseille
|7
|3
|0
|4
|14:10
|9
|10
Stade Brest
|7
|2
|3
|2
|13:10
|9
|11
Toulouse
|7
|2
|3
|2
|12:11
|9
|12
Auxerre
|7
|3
|0
|4
|11:17
|9
|13
Nice
|7
|2
|2
|3
|6:9
|8
|14
Štrasburk
|7
|2
|1
|4
|12:15
|7
|15
Angers
|7
|2
|1
|4
|9:15
|7
|16
Le Mans
|7
|1
|3
|3
|10:15
|6
|17
Troyes
|7
|1
|1
|5
|5:16
|4
|18
Le Havre
|7
|0
|2
|5
|5:11
|2
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