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Šulcovo gólové probuzení. Je jako liška, pozoruhodný hráč, chválí ho ve Francii

Pavel Šulc gólem přispěl k výhře nad Nice
Pavel Šulc gólem přispěl k výhře nad NiceZdroj: Profimedia.cz
Pavel Šulc slaví gól se spoluhráči z Lyonu
Pavel Šulc gólem přispěl k výhře nad Nice
Pavel Šulc v dresu Lyonu
Gól Pavla Šulce Lyonu na body nestačil
Český záložník Pavel Šulc v dresu Lyonu
Pavel Šulc asistoval u vítězné branky Lyonu proti Nice
Pavel Šulc oslavuje další gól v dresu Lyonu po bravurní akci
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Jonáš Bartoš
Francie - Ligue 1
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Takové nakopnutí sezony skutečně potřeboval. Pavel Šulc (25) skóroval druhý zápas po sobě. V neděli přispěl k výhře Lyonu proti Nice (2:1), ve francouzské lize se prosadil poprvé od 22. března. „Chci dávat branky,“ zdůraznil spokojený český reprezentant, který pomalu nabírá svou ideální formu a upevňuje si pozici ve francouzském velkoklubu.

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Pavel Šulc bojoval na jaře i v létě se zdravotními problémy, ani teď zřejmě není koleno zcela v optimálním stavu. Nicméně na trávníku ho neomezuje a český ofenzivní hráč se pomalu dostává do ráže. Ve čtvrtek skóroval v Evropské lize proti Crystal Palace (3:2), v neděli se po půl roce radoval z branky také ve francouzské lize.

Šulc proti Nice srovnával na 1:1, Lyon i v oslabení udržel konečnou výhru 2:1. Po sedmi kolech vede o skóre průběžnou tabulku a čeká ho náročný program – ve čtvrtek Evropská liga v Hoffenheimu (proti české trojici Vladimír Coufal, Robin Hranáč a Adam Hložek), v neděli přijde na řadu šlágr na hřišti šampiona Ligy mistrů PSG v Paříži.

Chci dávat branky

Při zranění Loise Opendy plnil Šulc v nedělním utkání roli falešné devítky. Gól vstřelil po chytré dorážce, když si dokázal ve vápně včas najít míč a dostal ho do sítě. Zblízka se prosadil i v týdnu  na mezinárodní scéně proti Crystal Palace a začíná vylepšovat individuální statistiky.

„Každý mi říkal, že tohle je Pavlův gól,“ smál se Šulc po zdařilém evropském utkání. „Byla to pěkná akce, já se zase dostal do správné pozice. Věřím, že takové góly budou přibývat. Zápasy na začátku sezony jsem nehrál špatně, měl jsem tři asistence. Ale chci dávat branky,“ zdůraznil explzeňský hráč.

Český reprezentant se ve francouzské lize prosadil poprvé od 22. března a navázal na čtvrteční trefu. „Pavel Šulc je neobvyklý, ale pozoruhodný hráč. Těžko říct, jaká je jeho skutečná pozice, ale jedno je jisté: vždycky najde způsob, jak vytěžit maximum z jakékoliv situace. V zakončení je chytrý jako liška,“ zní chvála z francouzských serverů.

Osm změn v základní sestavě, ale výsledek zůstal stejný

Šulc za sebou má náročné období. Vedle zdravotních problémů se v závěru transferového okna řešilo i to, zda ho Lyon neprodá. Nabídky z Anglie nebo Juventusu nakonec nedopadly a český hráč vstoupil ve Francii do druhé sezony. V té první se stal nejproduktivnějším hráčem týmu, na začátku druhé mu branky delší dobu nenaskakovaly.

Teď se zdá, že přichází opravdové „probuzení“ mimořádně ceněného hráče. V Lyonu se vrátil do základní sestavy a opět si upevňuje svou pozici. „Je to má práce, musím dávat góly,“ krátce pronesl Šulc po nedělním vítězném představení.

Spokojený byl i trenér Paolo Fonseca, který bude s Lyonem brzy řešit podpis nového kontraktu. „Byl to složitý zápas, ale zasloužili jsme si tři body. Pro nás je klíčové, když vidíme, že můžeme věřit každému našemu hráči. Udělali jsme v základní sestavě osm změn (oproti Crystal Palace), ale výsledek zůstal stejný,“ chválil portugalský kouč.

#TýmZVRPSkóreB
1Lyon742113:514
2PSG742114:914
3Lille742110:514
4Paris FC742112:714
5Monaco 742110:614
6Rennais741215:1413
7Lorient73227:611
8Lens731314:1110
9Marseille730414:109
10Stade Brest723213:109
11Toulouse723212:119
12Auxerre730411:179
13Nice72236:98
14Štrasburk721412:157
15Angers72149:157
16Le Mans713310:156
17Troyes71155:164
18Le Havre70255:112
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