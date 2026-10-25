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Rána pro Šulce. Dva měsíce bude mimo hru, píší ve Francii. Co se mu stalo?

Pavel Šulc
Pavel ŠulcZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Pavel Šulc v zápase proti Chorvatsku
Pavel Šulc gólem přispěl k výhře nad Nice
Pavel Šulc gólem přispěl k výhře nad Nice
Pavel Šulc a Lewis Hall
Pavel Šulc nahání Harryho Kanea
Červený faul Pavla Šulce
Červený faul Pavla Šulce
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ČTK, iSport.cz
Francie - Ligue 1
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Českého fotbalistu Pavla Šulce z Lyonu čeká podle francouzského deníku L'Équipe kvůli zranění kolena dvouměsíční pauza a možná si už letos nezahraje. Klub informaci zatím nepotvrdil. Reprezentační záložník má problémy s meniskem.

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Šulc už kvůli zranění vynechal čtvrteční zápas Lyonu v Evropské lize na hřišti Hoffenheimu. Podle médií nenastoupí pětadvacetiletý český fotbalista v pondělním odloženém šlágru na stadionu mistrovského Paris Saint-Germain ani v dalších zápasech v tomto kalendářním roce.

Kvůli potížím s kolenem také Šulc vstoupil později do sezony. Jeho další zdravotní problémy přicházejí krátce poté, co minulý týden přispěl v Evropské lize k vítězství nad Crystal Palace svým prvním gólem za Olympique od března.

Vedle Lyonu může Šulc chybět i české reprezentaci, kterou v listopadu čekají zbývající dva zápasy Ligy národů doma proti Španělsku a Chorvatsku.

#TýmZVRPSkóreB
1Lyon742113:514
2PSG742114:914
3Lille742110:514
4Paris FC842213:914
5Monaco 742110:614
6Lens841316:1213
7Rennais741215:1413
8Lorient73227:611
9Nice83238:1011
10Marseille730414:109
11Stade Brest823314:129
12Toulouse723212:119
13Auxerre730411:179
14Štrasburk721412:157
15Angers72149:157
16Le Mans713310:156
17Troyes71155:164
18Le Havre70255:112
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