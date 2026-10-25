Rána pro Šulce. Dva měsíce bude mimo hru, píší ve Francii. Co se mu stalo?
Českého fotbalistu Pavla Šulce z Lyonu čeká podle francouzského deníku L'Équipe kvůli zranění kolena dvouměsíční pauza a možná si už letos nezahraje. Klub informaci zatím nepotvrdil. Reprezentační záložník má problémy s meniskem.
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Šulc už kvůli zranění vynechal čtvrteční zápas Lyonu v Evropské lize na hřišti Hoffenheimu. Podle médií nenastoupí pětadvacetiletý český fotbalista v pondělním odloženém šlágru na stadionu mistrovského Paris Saint-Germain ani v dalších zápasech v tomto kalendářním roce.
Kvůli potížím s kolenem také Šulc vstoupil později do sezony. Jeho další zdravotní problémy přicházejí krátce poté, co minulý týden přispěl v Evropské lize k vítězství nad Crystal Palace svým prvním gólem za Olympique od března.
Vedle Lyonu může Šulc chybět i české reprezentaci, kterou v listopadu čekají zbývající dva zápasy Ligy národů doma proti Španělsku a Chorvatsku.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lyon
|7
|4
|2
|1
|13:5
|14
|2
PSG
|7
|4
|2
|1
|14:9
|14
|3
Lille
|7
|4
|2
|1
|10:5
|14
|4
Paris FC
|8
|4
|2
|2
|13:9
|14
|5
Monaco
|7
|4
|2
|1
|10:6
|14
|6
Lens
|8
|4
|1
|3
|16:12
|13
|7
Rennais
|7
|4
|1
|2
|15:14
|13
|8
Lorient
|7
|3
|2
|2
|7:6
|11
|9
Nice
|8
|3
|2
|3
|8:10
|11
|10
Marseille
|7
|3
|0
|4
|14:10
|9
|11
Stade Brest
|8
|2
|3
|3
|14:12
|9
|12
Toulouse
|7
|2
|3
|2
|12:11
|9
|13
Auxerre
|7
|3
|0
|4
|11:17
|9
|14
Štrasburk
|7
|2
|1
|4
|12:15
|7
|15
Angers
|7
|2
|1
|4
|9:15
|7
|16
Le Mans
|7
|1
|3
|3
|10:15
|6
|17
Troyes
|7
|1
|1
|5
|5:16
|4
|18
Le Havre
|7
|0
|2
|5
|5:11
|2
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