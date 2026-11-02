Šulcův trenér na odchodu. Úspěšný Fonseca v slzách, má být dohodnutý v Portugalsku
Paulo Fonseca dovedl Lyon k ligové výhře 2:0 nad Angers, po které se objevily zprávy o jeho brzkém odchodu do Sportingu Lisabon.
Kapitán Corentin Tolisso v 86. minutě pečetil výsledek a kouče v emotivním momentu rozplakal, sám Fonseca pak připustil možnost svého odchodu.
O portugalského trenéra českého záložníka Pavla Šulce stojí Sporting okamžitě a jako jeho možný nástupce v Lyonu se řeší Thiago Motta.
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V neděli porazil s Lyonem doma Angers (2:0), stejně jako v uplynulé sezoně se drží na popředí ligové tabulky. Paulo Fonseca si ve francouzském klubu získal skvělé renomé, pochvaluje si ho i český reprezentant Pavel Šulc.
Oblíbený kouč ale nejspíš v Ligue 1 brzy skončí – připravená je pro něj smlouva ve Sportingu Lisabon, klubu ze země portugalského trenéra.
„Že odejdu? Všechno je možné,“ reagoval Fonseca při dotazech na svou budoucnost.
Lyon skončil v minulé sezoně čtvrtý v lize, v letních předkolech neprošel do Ligy mistrů. Paulo Fonseca dělal s týmem výsledky i ve chvíli, kdy klub procházel složitou ekonomickou situací.
Prodával hráče a nakupoval neokoukané tváře. Třeba Pavla Šulce, který se hned v první sezoně po příchodu z Plzně stal nejproduktivnějším hráčem týmu.
Portugalského trenéra si český záložník pochvaloval, stejně jako většina kabiny. Může se ale stát, že Lyon o svého oblíbeného šéfa lavičky přijde.
Sporting a Fonseca: Prý už domluveno
Po nedělní výhře 2:0 nad Angers se řešil zájem Sportingu Lisabon. Podle francouzských a portugalských médií má být Fonseca nástupcem za odvolaného Ruie Borgese. Dočasným koučem Sportingu je Tiago Fernandes, s Fonsekou má být klub už domluvený.
„Zítra budu tady s týmem, to je všechno, co teď můžu říct,“ odpovídal Fonseca na dotazy novinářů po nedělním vítězném zápase.
Když kapitán Corentin Tolisso zvýšil v 86. minutě na 2:0, v očích trenéra se objevily slzy. Hned se objevily debaty, že trenéra přemohly emoce i kvůli tomu, že může jít o jeho poslední zápasy na lavičce francouzského klubu.
„Byl to velmi emotivní moment, když Coco přiběhl slavit gól za mnou. Lidé musí pochopit, že tahle situace není jednoduchá pro nikoho v klubu. Že odejdu? Je to možnost,“ připustil trenér.
„Já mám tuhle partu opravdu rád, kluci jsou skvělí. Někdy je těžké pochopit, jak složitými věcmi společně procházíme. Čeho tenhle tým dosáhl, je neskutečné. Naše problémy, zranění, odchody hráčů. Nebyly to jednoduché časy, ale jsme tady od toho, abychom udělali svou práci. Jsme jako rodina.“
Náhrada? Bývalý trenér Juventusu
Sporting tlačí na to, aby nový kouč přišel z Lyonu co nejdřív. Dokonce je možné, že už ho brzy oficiálně představí. „Jsem tady rád s vedením klubu i zaměstnanci. Ale opravdu nevím, co se stane v nadcházejících dnech. Odejít během zimní pauzy? Jediné co řeknu, že zítra tady budu s týmem,“ zopakoval kouč.
Fonseca má v Lyonu velkou podporu kabiny. „Viděl jsem, co se píše v médiích. Ale víc nevím, trenér nám ještě nic neříkal,“ reagoval po utkání s Angers kapitán Tolisso.
„Osobně si přeji, aby zůstal. Ještě máme dost věcí, na které chceme dosáhnout. Od chvíle, co do klubu přišel, dělá skvělou práci. Chtěl bych s ním pokračovat dál. Říkal jsem si už před zápasem, že pokud dám gól, půjdu slavit k němu. Protože nikdy nevíte, co se stane zítra,“ dodala ikona Lyonu.
Francouzský deník L’Equipe uvedl, že možným nástupcem Fonseky by se v Lyonu mohl stát bývalý trenér Juventusu Thiago Motta.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|9
|6
|2
|1
|21:10
|20
|2
Lille
|9
|5
|3
|1
|12:6
|18
|3
Lyon
|9
|5
|2
|2
|15:7
|17
|4
Paris FC
|9
|5
|2
|2
|16:10
|17
|5
Rennais
|9
|5
|1
|3
|20:19
|16
|6
Marseille
|9
|5
|0
|4
|20:13
|15
|7
Monaco
|9
|4
|3
|2
|12:10
|15
|8
Nice
|9
|4
|2
|3
|13:12
|14
|9
Lens
|9
|4
|1
|4
|16:13
|13
|10
Lorient
|8
|3
|3
|2
|7:6
|12
|11
Toulouse
|9
|2
|4
|3
|12:13
|10
|12
Štrasburk
|9
|3
|1
|5
|17:19
|10
|13
Auxerre
|9
|3
|1
|5
|13:23
|10
|14
Stade Brest
|8
|2
|3
|3
|14:12
|9
|15
Angers
|9
|2
|2
|5
|9:17
|8
|16
Troyes
|9
|2
|2
|5
|7:16
|8
|17
Le Mans
|9
|1
|4
|4
|11:18
|7
|18
Le Havre
|9
|0
|2
|7
|9:20
|2
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