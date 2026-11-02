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Nový kouč pro Šulce? Guardiolův kolega, chválil Čecha (24) či trénoval hvězdy Chelsea

Nový kouč pro Šulce? Guardiolův kolega
Nový kouč pro Šulce? Guardiolův kolegaZdroj: Koláž iSport.cz
Fotbalový trenér Carlos Vicens
Pavel Šulc gólem přispěl k výhře nad Nice
Carlos Vicens (vlevo), Enzo Maresca a Pep Guardiola
Pavel Šulc gólem přispěl k výhře nad Nice
Pavel Šulc slaví gól se spoluhráči z Lyonu
Pavel Šulc a Lewis Hall
Pavel Šulc nahání Harryho Kanea
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Francie - Ligue 1
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Český ofenzivní hráč Pavel Šulc potkal španělského trenéra už v reprezentaci, s dalším může spolupracovat také na klubové úrovni. Olympique Lyon momentálně hledá náhradu za Paula Fonseku, který je na odchodu do Sportingu Lisabon. Podle informací francouzského deníku L´Equipe se favoritem na uvolněnou pozici stal Carlos Vicens (43). Co má všechno za sebou?

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Hrál v Americe

Jako hráč to daleko nedotáhl. Ve čtrnácti letech zamířil do akademie Mallorky, ale do prvního týmu se nikdy neprosadil. Ve Španělsku působil na poloprofesionální úrovni. Později odešel studovat ekonomii do Spojených států amerických, kde nastupoval za univerzitní tým Texas Longhorns. Když se vrátil domů, hrál čtvrtou ligu. V sedmadvaceti ukončil kariéru kvůli zranění.

V City nechal životopis

Okamžitě začal trénovat, nejprve působil jako hlavní kouč a asistent v nižších soutěžích ve Španělsku. Když navštívil Manchester City, zanechal v anglickém klubu životopis. V roce 2017 dostal nabídku na stáž, kterou přijal. Na začátku fungoval jako asistent u kategorie od dvanácti do třinácti let. „Byla to skvělá zkušenost,“ líčil Vicens.

Trénoval Palmera či Rogerse

Španělský trenér byl velmi ambiciózní, díky čemuž se postupně dostal do pozice hlavního trenéra týmu do osmnácti let. V sezoně 2019/20 vyhrál FA Youth Cup, když porazil ve finále Chelsea. V mužstvu hráli současní angličtí reprezentanti Cole Palmer a Morgan Rogers, současné hvězdy právě Chelsea.

Guardiolův parťák

Když se v áčku Manchesteru City uvolnila v realizačním týmu dvě místa, dostal jedinečnou nabídku. V letech 2021-25 spolupracoval s Pepem Guardiolou, kterého už odmala obdivoval. „Pep byl můj idol,“ vzpomínal Vicens. Získal dva mistrovské tituly, vyhrál Ligu mistrů i FA Cup. Na starosti měl standardní situace.

Potkal se s Horníčkem

V květnu 2025 se stal trenérem Bragy, kde podepsal smlouvu na tři roky. V první sezoně skončil v portugalské lize na čtvrtém místě a dostal se do semifinále Evropské ligy. V kádru měl českého brankáře Lukáše Horníčka, jenž se pod ním stal jedničkou. „Je to skromný kluk, který se chce učit a neustále zlepšovat. Máme velkou radost, jaké dělá pokroky,“ vyprávěl Vicens. Letos v říjnu byl odvolán poté, co Braga prohrála tři zápasy v řadě a v tabulce se pohybovala na osmém místě.

#TýmZVRPSkóreB
1PSG962121:1020
2Lille953112:618
3Lyon952215:717
4Paris FC952216:1017
5Rennais951320:1916
6Marseille950420:1315
7Monaco 943212:1015
8Nice942313:1214
9Lens941416:1313
10Lorient83327:612
11Toulouse924312:1310
12Štrasburk931517:1910
13Auxerre931513:2310
14Stade Brest823314:129
15Angers92259:178
16Troyes92257:168
17Le Mans914411:187
18Le Havre90279:202
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