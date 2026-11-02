Nový kouč pro Šulce? Guardiolův kolega, chválil Čecha (24) či trénoval hvězdy Chelsea
Český ofenzivní hráč Pavel Šulc potkal španělského trenéra už v reprezentaci, s dalším může spolupracovat také na klubové úrovni. Olympique Lyon momentálně hledá náhradu za Paula Fonseku, který je na odchodu do Sportingu Lisabon. Podle informací francouzského deníku L´Equipe se favoritem na uvolněnou pozici stal Carlos Vicens (43). Co má všechno za sebou?
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Hrál v Americe
Jako hráč to daleko nedotáhl. Ve čtrnácti letech zamířil do akademie Mallorky, ale do prvního týmu se nikdy neprosadil. Ve Španělsku působil na poloprofesionální úrovni. Později odešel studovat ekonomii do Spojených států amerických, kde nastupoval za univerzitní tým Texas Longhorns. Když se vrátil domů, hrál čtvrtou ligu. V sedmadvaceti ukončil kariéru kvůli zranění.
V City nechal životopis
Okamžitě začal trénovat, nejprve působil jako hlavní kouč a asistent v nižších soutěžích ve Španělsku. Když navštívil Manchester City, zanechal v anglickém klubu životopis. V roce 2017 dostal nabídku na stáž, kterou přijal. Na začátku fungoval jako asistent u kategorie od dvanácti do třinácti let. „Byla to skvělá zkušenost,“ líčil Vicens.
Trénoval Palmera či Rogerse
Španělský trenér byl velmi ambiciózní, díky čemuž se postupně dostal do pozice hlavního trenéra týmu do osmnácti let. V sezoně 2019/20 vyhrál FA Youth Cup, když porazil ve finále Chelsea. V mužstvu hráli současní angličtí reprezentanti Cole Palmer a Morgan Rogers, současné hvězdy právě Chelsea.
Guardiolův parťák
Když se v áčku Manchesteru City uvolnila v realizačním týmu dvě místa, dostal jedinečnou nabídku. V letech 2021-25 spolupracoval s Pepem Guardiolou, kterého už odmala obdivoval. „Pep byl můj idol,“ vzpomínal Vicens. Získal dva mistrovské tituly, vyhrál Ligu mistrů i FA Cup. Na starosti měl standardní situace.
Potkal se s Horníčkem
V květnu 2025 se stal trenérem Bragy, kde podepsal smlouvu na tři roky. V první sezoně skončil v portugalské lize na čtvrtém místě a dostal se do semifinále Evropské ligy. V kádru měl českého brankáře Lukáše Horníčka, jenž se pod ním stal jedničkou. „Je to skromný kluk, který se chce učit a neustále zlepšovat. Máme velkou radost, jaké dělá pokroky,“ vyprávěl Vicens. Letos v říjnu byl odvolán poté, co Braga prohrála tři zápasy v řadě a v tabulce se pohybovala na osmém místě.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|9
|6
|2
|1
|21:10
|20
|2
Lille
|9
|5
|3
|1
|12:6
|18
|3
Lyon
|9
|5
|2
|2
|15:7
|17
|4
Paris FC
|9
|5
|2
|2
|16:10
|17
|5
Rennais
|9
|5
|1
|3
|20:19
|16
|6
Marseille
|9
|5
|0
|4
|20:13
|15
|7
Monaco
|9
|4
|3
|2
|12:10
|15
|8
Nice
|9
|4
|2
|3
|13:12
|14
|9
Lens
|9
|4
|1
|4
|16:13
|13
|10
Lorient
|8
|3
|3
|2
|7:6
|12
|11
Toulouse
|9
|2
|4
|3
|12:13
|10
|12
Štrasburk
|9
|3
|1
|5
|17:19
|10
|13
Auxerre
|9
|3
|1
|5
|13:23
|10
|14
Stade Brest
|8
|2
|3
|3
|14:12
|9
|15
Angers
|9
|2
|2
|5
|9:17
|8
|16
Troyes
|9
|2
|2
|5
|7:16
|8
|17
Le Mans
|9
|1
|4
|4
|11:18
|7
|18
Le Havre
|9
|0
|2
|7
|9:20
|2
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