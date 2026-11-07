Šulc je v Plzni, ukazuje cestu zpátky: Masakr, bolí to jako prase. Děkuje Šádkovi
Prochází nepříjemným obdobím, které bohužel k profesionálnímu sportu patří. Pavel Šulc (25) už má za sebou operaci kolene, po níž bude přibližně čtyři měsíce mimo hru. Nejlepší český fotbalista roku 2025 se rozhodl fanouškům detailně ukázat, jak probíhá jeho cesta směrem k návratu na hřiště. „Neumím jenom sedět na zadku,“ usmívá se Šulc na videu, které zveřejnil v sobotu na sociálních sítích.
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Pavel Šulc nastoupil naposledy za Lyon 18. října doma proti Nice, k výhře 2:1 přispěl gólem. Poté si ale na tréninku natrhl meniskus v pravém koleni, což ho vyřadí ze hry na následující zhruba čtyři měsíce. Zdravotní problémy ho provázely už na jaře, absentoval i po letním mistrovství světa.
Welcome home, vole
Aktuální zranění ho zabrzdí na delší dobu. V Lyonu se domluvil, že operaci absolvuje u specialistů v Plzni. Do města, kde vlétl do velkého fotbalu, stal se jedním z nejlepších hráčů ligy a vykopal si zahraniční angažmá, se vrátil kvůli vyřešení zdravotních problémů.
„Welcome home, vole. Sice za blbých okolností... Ale je to tak, jak to je, nebudeme se litovat,“ říká Šulc ve videu, kde ukazuje fanouškům začátek procesu vedoucího k uzdravení a návratu na hřiště.
Český ofenzivní záložník nebo útočník se rozhodl zveřejnit chvíle, které jsou pro hráče nepříjemné, ale v profesionálním sportu k nim bohužel dochází. „Neumím jenom sedět na zadku. Uvidíte práci naprostých profesionálů, kteří se o mě v Plzni budou starat. Už teď se těším, až se vrátím na hřiště a budu moct dělat to, co mě baví,“ uvádí Šulc video, které v sobotu zveřejnil na sociálních sítích.
Děkuje i Šádkovi
V Plzni absolvoval předoperační týden, který věnoval fyzioterapii a přípravě na chirurgický zákrok. „Jedeme na budovu mládeže na Viktorku, kde se bude týden odehrávat předoperační fyzioterapie, aby noha byla silnější. Protože po operaci noha a sval ochabnou. Chci poděkovat panu Šádkovi a celkově Viktorce, že mohu využívat zařízení a lidi, kteří v klubu pracují. Ti jsou totální a někdy až přehnaní profesionálové,“ zmiňuje český reprezentant.
Jak vypadá cvičení a práce hráče ve chvíli, kdy kvůli zranění nemůže fungovat s týmem v Lyonu? „Zklidňujeme meniskus, zároveň potřebujeme probouzet měkké tkáně a svaly kolem kolene. V pondělí druhého listopadu čeká Pavla operace, nemáme moc času. Pája je šikovnej přírodňák. Podle toho jsem vybíral takové old school cviky,“ vysvětluje Michal Rukavička, hlavní fyzioterapeut české jednadvacítky, fyzioterapeut a jeden z kondičních trenérů Viktorie Plzeň.
Šulc se během předoperačního týdne v rehabilitačním zázemí potkal mimo jiné s Jeanem-Davidem Beauguelem, který se do klubu vrátil coby hráč rezervního týmu, nicméně stále se léčí se svalovými problémy.
Návrat nejdřív na jaře
Aktuálně už má za sebou úspěšnou operaci a čeká ho postupný návrat do plné formy.
„Absolutně mě bolí noha. Ale myslím, že to dopadlo dobře,“ hlásí se Šulc po plánovaném zákroku v plzeňské nemocnici. „Moc se těším, až budu zdravý a vyběhnu na hřiště. Bohužel je to součást sportu a fotbalového života. Nehroutím se a nelituji se. Jsou tady na mě moc hodní, ale ta bolest, to je masakr. Bolí to jako prase,“ přiznává.
Ve chvíli, kdy ho pustili z nemocnice domů, už vypadal mnohem optimističtěji. „Cítím se dobře, noha mě tolik nebolí. Chci poděkovat ortopedické klinice v Plzni ve Fakultní nemocnici v Plzni. Všem sestřičkám a panu doktorovi Petru Zemanovi, jakou udělal skvělou práci. Skvěle se o mě postarali,“ uzavírá Šulc první a důležitou část svého příběhu.
O dalších krocích vedoucích k návratu na hřiště bude své příznivce informovat v dalších týdnech. Plán je takový, že do zápasů by se mohl zapojit na přelomu února a března v roce 2027. Nyní schází v nominaci české reprezentace pro zápasy se Španělskem a v Chorvatsku.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|9
|6
|2
|1
|21:10
|20
|2
Paris FC
|10
|6
|2
|2
|17:10
|20
|3
Lille
|9
|5
|3
|1
|12:6
|18
|4
Lyon
|9
|5
|2
|2
|15:7
|17
|5
Rennais
|9
|5
|1
|3
|20:19
|16
|6
Marseille
|9
|5
|0
|4
|20:13
|15
|7
Monaco
|9
|4
|3
|2
|12:10
|15
|8
Nice
|9
|4
|2
|3
|13:12
|14
|9
Lens
|9
|4
|1
|4
|16:13
|13
|10
Toulouse
|10
|3
|4
|3
|15:14
|13
|11
Stade Brest
|9
|3
|3
|3
|16:12
|12
|12
Lorient
|9
|3
|3
|3
|7:8
|12
|13
Štrasburk
|10
|3
|1
|6
|18:22
|10
|14
Auxerre
|10
|3
|1
|6
|13:24
|10
|15
Angers
|9
|2
|2
|5
|9:17
|8
|16
Troyes
|9
|2
|2
|5
|7:16
|8
|17
Le Mans
|9
|1
|4
|4
|11:18
|7
|18
Le Havre
|9
|0
|2
|7
|9:20
|2
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