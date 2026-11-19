Šulcův týden po operaci: Franta je extrémně uražená, směje se. Proč zůstává v Plzni?
Záložník Lyonu Pavel Šulc se v Plzni zotavuje po operaci pravého menisku, kterou absolvoval 2. listopadu.
Český reprezentant sdílí průběh první fáze léčby s berlí a ortézou na videích a využívá zázemí Viktorie.
Francouzský klub uvolnil nejproduktivnějšího hráče minulé sezony domů kvůli psychické pohodě, návrat plánuje na přelom ledna a února.
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Prožívá nejtěžší období profesionálního sportovce. Pavel Šulc se zotavuje po operaci kolene, Lyon mu dal možnost pracovat na návratu na hřiště doma v Plzni. Český záložník veřejnosti ukazuje, jak vypadají dny při cestě k plnému zdraví. Na co se zaměřil první týden po zákroku, kdy se zatím pohybuje pouze na berlích? Na co si musí dávat pozor a v čem spočívá každodenní rutina?
Nehraje od poloviny října
Pavel Šulc si naposledy zahrál 18. října za Lyon na hřišti Nice, už víc jak měsíc je mimo hru. Zdravotní problémy s pravým kolenem vyřešila operace menisku, kterou absolvoval u specialistů v Plzni. Zákrok úspěšně proběhl 2. listopadu, český reprezentant začal okamžitě s rehabilitací a návratu do plné formy.
„Zatím nic moc nedělám, teď sedím doma, koukám na Bohemku (zápas v Liberci) a odpočívám. Ale mám skvělou přítelkyni, která dělá všechno za mě, takže pohodička,“ usmívá se Šulc. Rozhodl se, že náročné období operace a následný proces návratu na hřiště ukáže fanouškům, tento týden vydal už druhé video.
„Od středy v uvozovkách cvičím. Teď je šest dní po operaci, mám zatínat přední stehenní sval. Snažit se to dělat co nejvíc to jde. Franta to samozřejmě kontroluje.“ zmiňuje svou kočku. „Je teď na nás extrémně uražená, že jsme jí nasadili tuhle věc. Ale teď to musí být,“ ukazuje límec, který měla v době natáčení na krku.
Takto vypadá noha Pavla Šulce • YouTube / Pavel Šulc
Šulc, podobně jako každý člověk, který se zotavuje po chirurgickém zákroku, musí být trpělivý. První dny po operačním zákroku začíná s rehabilitací postupně a velmi lehce.
„Mám sedm dní po operaci, jsem na áčku Plzně a jdu za Šimonem Šenderou (fyzioterapeut Viktorie). Začíná lehká fyzioterapie zaměřená na měkké tkáně. Budu se pohybovat na stadionu ve chvíli, kdy tady nebudou kluci z áčka, abych se jim nepletl do tréninkového procesu,“ zmiňuje Šulc.
Ačkoliv od minulé sezony patří Lyonu, kde se v premiérovém ročníku stal nejproduktivnějším hráčem týmu, francouzský klub mu dovolil absolvovat operaci kolene a následnou rehabilitaci doma v Plzni.
Řekli mi: Můžeš jet domů
„Bavili jsme se o tom v Lyonu s doktorem a sportovním ředitelem. Říkali, že jestli chci, můžu jet domů. Je to otázka mentálního zdraví. Doma se můžu cítit lépe a i léčba mi bude utíkat rychleji. To je jediný důvod, proč nejsem v Lyonu, ale v Plzni. Budu do Francie létat, mají mě pod kontrolou. Fyzioterapeuti i doktoři jsou propojení,“ popisuje svůj léčebný plán.
V zázemí plzeňského áčka má veškerý servis. „Máme za sebou první pooperační klinickou fyzioterapii. Byla zaměřená na ošetření měkkých tkání, které jsou po operaci traumatizované. Pracovalo se poprvé s jizvou, vyměnilo se krytí. Je důležité, aby u rány nevznikaly srůsty, to je jedna z největších problematik po operaci, mohla by omezovat rozsah pohybu. Dávali jsme laser, který pomáhá podpořit hojení a zároveň povolovali hamstring,“ vysvětluje fyzioterapeut Šendera.
Pomáhá mu přítelkyně
Šulc se v prvních dnech po operaci pohybuje jen na berlích a musí nohu odlehčovat, koleno mu drží ortéza. Výrazně mu pomáhá nejbližší okolí. „Doma jsme narazili na problém, že nemůžu nic nosit. Natali (Šulcova přítelkyně) musí jít dvakrát do auta, takže průser... Takhle to u nás bohužel vypadá,“ culí se hráč, který kvůli zranění vynechal poslední reprezentační sraz a zápasy se Španělskem a v Chorvatsku.
Absolvuje také pravidelné kontroly, které úplně příjemné nejsou. „Doktor mi tahal vodu z kolene, zase jsem tam skučel jako malá holka. Teď si tady v Klubovce (restaurace u plzeňského stadionu) dáme něco výborného k jídlu,“ přibližuje český reprezentant.
V rehabilitaci si postupně přidává, plán je takový, že by mohl být v plné síle na hřišti na přelomu ledna a února. „Za čtrnáct dní budu hrát tak GTAčko,“ směje se při jednom z rozhovorů s plzeňskými fyzioterapeuty.