Simova show ve Francii! Bývalý slávista nasázel PĚT branek, jako první po 12 letech
Bývalý útočník Slavie Praha Abdallah Sima ve francouzské fotbalové lize pěti góly zařídil vítězství Lens 5:2 na hřišti sestupem ohroženého Angers. Pětadvacetiletý Senegalec se stal prvním hráčem po 12 letech, který v utkání Ligue 1 pětkrát skóroval. Naposledy se to podařilo Brazilci Carlosi Eduardovi v říjnu 2014 za Nice do sítě Guingampu.
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Sima si střelecký účet otevřel vyrovnávacím gólem na 1:1 těsně před přestávkou a po změně stran našel odpověď i na druhou trefu Maročana Wazáního v zápase. Pak už pokračovalo galapředstavení bývalého slávisty, který v pasáži od 70. do 81. minuty přidal další tři branky.
Racing ve třetím zápase oslavil premiérovou výhru pod trenérem Didierem Digardem, jenž přebral tým před 14 dny. V tabulce je sedmý, v dalším programu 12. kola ho ale mohou ještě předstihnout čtyři další týmy.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|11
|8
|2
|1
|25:12
|26
|2
Paris FC
|12
|7
|2
|3
|21:11
|23
|3
Stade Brest
|12
|6
|3
|3
|20:12
|21
|4
Lille
|11
|6
|3
|2
|14:8
|21
|5
Lyon
|11
|6
|2
|3
|16:9
|20
|6
Marseille
|11
|6
|0
|5
|24:17
|18
|7
Lens
|12
|5
|2
|5
|23:18
|17
|8
Nice
|11
|5
|2
|4
|17:15
|17
|9
Monaco
|11
|4
|5
|2
|14:12
|17
|10
Rennais
|11
|5
|2
|4
|22:22
|17
|11
Lorient
|11
|4
|4
|3
|10:9
|16
|12
Toulouse
|11
|3
|5
|3
|16:15
|14
|13
Le Mans
|11
|2
|5
|4
|15:21
|11
|14
Troyes
|11
|3
|2
|6
|10:18
|11
|15
Auxerre
|11
|3
|2
|6
|14:25
|11
|16
Štrasburk
|11
|3
|1
|7
|18:23
|10
|17
Angers
|12
|2
|2
|8
|11:28
|8
|18
Le Havre
|11
|0
|2
|9
|10:25
|2
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