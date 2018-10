Ronaldo má další rekord, Juventus ale poprvé ztratil. Lazio je třetí

Portugalská hvězda se prosadila v 18. minutě. Ronaldo si na zadní tyči počkal na míč, který obrana nedokázala odkopnout, a se štěstím ho dotlačil do branky. K 84 gólům v Anglii a 311 ve Španělsku přidal pátý v Itálii a pokořil čtyřsetgólovou hranici v soutěžích, do kterých patří i německá a francouzská liga. Brzy by měl Ronalda následovat Lionel Messi z Barcelony, který má na kontě 389 branek.

Další dvě šance už ale Ronaldo nevyužil, naopak soupeř vyrovnal po kuriózní situaci. Domácí přestali hrát, jelikož míč směřoval do zámezí. Roztočený balon však nečekaně zůstal ve hřišti, Kouamé ideálně nacentroval a Bessa hlavou zařídil remízu.

Fotbalisté AS Řím překvapivě doma prohráli 0:2 se Spalem Ferrara a mají na kontě už tři porážky. Soupeř Plzně v Lize mistrů měl sice výraznou převahu, ale gól nedal. V sestavě Římanů chyběl český reprezentant Patrik Schick, který kvůli menšímu zranění ani nebyl v nominaci.

V dresu AS se tentokrát trápil kanonýr Džeko. Už v úvodu dvakrát neprostřelil brankáře Milinkoviče-Saviče. Hosté pak šli do vedení z penalty. Ve druhé půli Džeko opět pohrdl dobrou šancí a soupeř to potrestal zvýšením náskoku po rohovém kopu.

Domácí mohl vrátit do hry Pellegrini, ale trefil jen spojnici branky. Čtvrt hodiny před koncem brankář Milinkovič-Savič zdržoval, dostal v rychlém sledu dvě žluté karty a byl vyloučen. Ani to ale favoritovi nepomohlo a soupeř ukončil sérii ligových čtyř porážek.

Lazio se posunulo na třetí místo

Fotbalisté Lazia Řím vyhráli na hřišti Parmy 2:0 a v tabulce se posunuli na třetí místo. Vítězství Bergama 5:1 na půdě posledního Chieva zařídil hattrickem Josip Iličič. Frosinone remizovalo v souboji nováčků s Empoli 3:3. Zraněný český záložník Ladislav Krejčí chyběl v nominaci Boloni při domácí remíze 2:2 s FC Turín.

Rozhodující moment vyrovnaného utkání mezi Parmou a Laziem přišel v 80. minutě, kdy Gagliolo podkopl ve vápně Berishu a Římané dostali výhodu pokutového kopu. Ten proměnil střelou pod břevno Immobile a připsal si šestý zásah v sezoně.

Pojistku pro "Biancocelesti" přidal v nastaveném čase po rychlém brejku do otevřené obrany střídající Correa. Lazio porazilo Parmu popáté za sebou.

V zápase Chieva s Bergamem se autor tří branek Iličič poprvé trefil v 28. minutě střelou z dvaceti metrů, kterou zvýšil na 2:0 pro Atalantu. Od 40. minuty navíc domácí hráli v deseti, když musel po druhé žluté kartě ze hřiště obránce Barba.

Slovinský reprezentant dovršil druhý hattrick v Serii A slepenými góly po změně stran. Nejprve v 50. minutě znovu skóroval zpoza pokutového území a o dvě minuty později zblízka poslal do sítě Gosensův centr. Pátou branku přidal Gosens, za domácí zkorigoval skóre z penalty Birsa.

Frosinone proti Empoli dvakrát vedlo, na první ligovou výhru v sezoně mu to ale nestačilo. Na konečných 3:3 vyrovnal v 79. minutě při debutu v dresu Empoli střídající Ucan. Po remíze zůstaly oba celky na sestupových pozicích.

Italská fotbalová liga - 9. kolo:

AS Řím - Spal Ferrara 0:2

Branky: 38. Petagna z pen., 56. Bonifazi

Juventus Turín - FC Janov 1:1

Branky: 18. Ronaldo - 67. Bessa

Udine - Neapol 0:3

Branky: 14. Ruiz, 82. Mertens z pen., 86. Rog

Frosinone - Empoli 3:3

Branky: 52. z pen. a 63. Ciofani, 8. vlastní Silvestre - 32. Zajc, 48. Silvestre, 79. Ucan

Boloňa - FC Turín 2:2

Branky: 59. Santander, 77. Calabresi - 14. Falqué, 54. Baselli

Chievo - Bergamo 1:5

Branky: 84. Birsa z pen. - 28., 50. a 52. Iličič, 25. De Roon, 72. Gosens

Parma - Lazio Řím 0:2

Branky: 81. Immobile z pen., 90.+3 Correa