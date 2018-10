Schick kvůli zranění chyběl, AS Řím doma vybouchl se Spalem

V dresu AS se tentokrát trápil kanonýr Džeko. Už v úvodu dvakrát neprostřelil brankáře Milinkoviče-Saviče. Hosté pak šli do vedení z penalty. Ve druhé půli Džeko opět pohrdl dobrou šancí a soupeř to potrestal zvýšením náskoku po rohovém kopu.

Domácí mohl vrátit do hry Pellegrini, ale trefil jen spojnici branky. Čtvrt hodiny před koncem brankář Milinkovič-Savič zdržoval, dostal v rychlém sledu dvě žluté karty a byl vyloučen. Ani to ale favoritovi nepomohlo a soupeř ukončil sérii ligových čtyř porážek.

Italská fotbalová liga - 9. kolo:

AS Řím - Spal Ferrara 0:2

Branky: 38. Petagna z pen., 56. Bonifazi