Neapol nevyhrála a Stará dáma si užívá komfort v čele. Řím se Schickem padl

Fotbalisté Neapole uhráli ve 13. kole italské ligy s posledním Chievem Verona jen remízu 0:0. Pro Chievo to je vůbec první bod v sezoně, z níž je nyní odehraná více než třetina. Neapol v této chvíli ztrácí na neporažený a vedoucí Juventus, který v sobotu porazil Spal Ferrara 2:0, již osm bodů. Český útočník Patrik Schick nastoupil podruhé za sebou v základní sestavě AS Řím, ani on ale nezabránil porážce 0:1 v zápase na hřišti Udine. Schick odehrál 71 minut, než ho vystřídal Edin Džeko. Inter Milán si poradil 3:0 s Frosinone.