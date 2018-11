Schick nastoupil v základní sestavě. Gól nedal a Řím prohrál

Český útočník AS se dostal do jediné vážnější šance v 36. minutě, svou hlavičku z nadějné pozice ale poslal přímo do náruče brankáře Mussa. Římané sice v prvním poločase dominovali v držení míče, žádné další příležitosti si ale nevytvořili.

Jediný gól zápasu dal po změně stran De Paul, jenž přešel přes dva obránce a zakončil přes padajícího debutanta v brance římského klubu Miranteho. Argentinský kanonýr Udine vstřelil šestý gól v sezoně.

Udine zdolalo svého dnešního soupeře po předchozích deseti porážkách ve vzájemných utkáních a po sedmi zápasech v lize vyhrálo. Římané čekají na vítězství venku tři utkání a po dohrání 13. kola mohou opustit pohárové příčky.

Italská fotbalová liga - 13. kolo:

Udine - AS Řím 1:0

Branka: 54. De Paul,

18:00 Juventus Turín - Spal Ferrara,

20:30 Inter Milán - Frosinone.