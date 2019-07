Buffon je oficiálně hráčem Juventusu. Už se podepisoval fanouškům | iSport.cz

Gianluigi Buffon se po ročním angažmá v Paris St. Germain vrací do Juventusu, s nímž během 17 let vybojoval devět ligových titulů. • Juventus FC

Italský fotbalový brankář Gianluigi Buffon se po ročním angažmá v Paris St. Germain vrací do Juventusu, s nímž během 17 let vybojoval devět ligových titulů. V Turíně dnes prošel zdravotními testy, po nichž by měl podepsat roční smlouvu na 1,5 milionu eur (zhruba 38 milionů korun). Už předtím mistr světa z roku 2006 rozdával autogramy fanouškům.