Cristiano neumí prohrávat!? Po šesti letech ztratil finále a sundal medaili | iSport.cz

V Saúdské Arábii musel Ronaldo kousat porážku Juventusu 1:3 nad Laziem, v Rijádu rozhodl gólem na 2:1 v 73. minutě Senad Lulič. Utkání plné šancí gólově zakončil v nastavení z přímého kopu výstavní trefou o břevno střídající Danilo Cataldi.

Hlavní opora Juventusu evidentně není fanouškem stříbra. Medaili, kterou Ronaldo obdržel při slavnostním ceremoniálu, téměř okamžitě strhl z krku a schoval do dlaně. Druhá místa jeden z nejlepších fotbalistů historie nebere, doma si ji ve vitríně těžko vystaví.

