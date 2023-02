AS Řím ztratil na hřišti Lecce, remízu zařídil Dybala z penalty

Lecce doma obralo AS Řím • ČTK / AP / Giovanni Evangelista

Fotbalisté AS Řím remizovali ve 22. kole italské ligy na hřišti Lecce 1:1 a posunuli se na třetí místo tabulky před AC Milán. Empoli smazalo ztrátu se Spezií a díky gólu ve čtvrté minutě nastavení remizovalo 2:2.

Lecce otevřelo skóre proti AS již v sedmé minutě. Na centr Strefezzy si po rozehrání rohového kopu naskočil Baschirotta, jehož pokus hlavou si do vlastní sítě srazil Ibaňez. Po čtvrthodině hry zahrál ve svém pokutovém území rukou Strafezza a penaltu proměnil do pravého dolního rohu Dybala.

Jednou z hlavních postav utkání byl domácí brankář Falcone, který skvělými zákroky v závěru první a úvodu druhé půle vychytal anglického útočníka Abrahama. Svěřenci trenéra Mourinha neporazili Lecce poprvé od roku 2012.

Empoli po 21 minutách zápasu se Spezií dostalo dvojí trest, když obránce Parisi na brankové čáře vyrazil rukou míč, za což obdržel červenou kartu a byl nařízen pokutový kop. Verde jej sice neproměnil, penalta však byla opakována a na druhý pokus již otevřel skóre.

Verde se prosadil o šest minut později střelou z dálky a stal se teprve pátým hráčem Spezie, kterému se v Serii A podařilo prosadit v jednom zápase alespoň dvakrát. V úvodu druhé půle se síly na hřišti vyrovnaly a Empoli se podařilo vyrovnat. Nejprve se trefil Cambiaghi a ve čtvrté minutě nastavení střelou z voleje skóroval Vignato.

Italská fotbalová liga - 22. kolo:

Empoli - Spezia 2:2

Branky: 71. Cambiaghi, 90.+4 Vignato - 25. z pen a 31. Verde,

Lecce - AS Řím 1:1

Branky: 7. vlastní Ibaňez - 17. Dybala z pen.,

20:45 Lazio Řím - Bergamo.