Ibrahimovic byl dojatý, dal sbohem fotbalu: Bál jsem se... Naznačil, co dál

Švédský fotbalista Zlatan Ibrahimovic se v 41 letech rozhodl ukončit kariéru. Útočník AC Milán, jemuž v klubu po sezoně vyprší smlouva, to oznámil po posledním kole italské ligy, v němž už dnes do duelu s Veronou nezasáhl. „Bál jsem se, když se novináři ptali na mou budoucnost. Ale teď to mohu přijmout, jsem připraven," řekl Ibrahimovic.