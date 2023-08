Elitní reportérka z Itálie: Schick v Římě neustál tlak, diváci jsou na ženy zvyklí

Nechyběla u žádného z důležitých momentů italského fotbalu posledních let. Novinářka Margherita Cirillo působí jako fotbalová redaktorka vlivné televizní stanice Sky Sport Italia. Byla u toho, když národní tým vyhrál titul mistrů Evropy nebo když se s kariérou loučila italská legenda Francesco Totti. Pro Sport Magazín a web iSport.cz prozradila, jak v Itálii vnímali coming out Jakuba Jankta a promluvila i o tom, jakou roli hraje při její práci vzhled.

Že se jednoho dne bude živit jako fotbalová novinářka, by ji ani ve snu nenapadlo. Vždycky toužila stát se soudkyní. „Vystudovala jsem kvůli tomu práva, jenže pak jsem zjistila, že to není nic pro mě,“ vypráví Margherita Cirillo, která se přes práci v AS Řím dostala k moderování zápasových studií na kanálu Sky Sport, nejvýznamnějšího poskytovatele sportovního obsahu v Itálii. Rozhovor vzniknul v Česku, kam přijela po konci fotbalové sezony, aby navštívila rodinu svého česko-italského partnera.

Co vám naskočí, když se řekne český fotbal?

„Sparta Praha, Slavia Praha a samozřejmě Viktoria Plzeň, proti které hrál pár let zpátky AS Řím. Z hráčů si jako první vzpomenu na Jakuba Jankta a Tomáše Ujfalušiho. Když se teď hrálo v Praze finále Konferenční ligy mezi Fiorentinou a West Hamem, Sky pozvala Tomáše Ujfalušiho jako experta do studia. Vím, že když hrál v Itálii, přezdívalo se mu Ufo. Vůbec ale netuším, jak ta přezdívka vznikla. Možná proto, že byl rychlý jako ufo. (směje se) Ale asi to bude jen odvozené z příjmení.“

Kdo další z českých fotbalistů je v Itálii známý?

„Samozřejmě Pavel Nedvěd, který byl jednou z nejvýraznějších postav Juventusu. Odehrál za něj přes 300 zápasů a vyhrál čtyři tituly. Rozhodně je stále považovaný za velkého hráče a velkého manažera. Bohužel mu v Itálii reputačně uškodil skandál s nesrovnalostmi v účetnictví týmu, po kterém celé vedení muselo rezignovat. Soud Nedvěda sice nakonec zprostil obžaloby, ale myslím, že zakončit manažerskou kariéru takovým způsobem bylo velice nepříjemné. Ze současných hráčů je tady známý třeba ještě Patrik Schick, který hrál za AS Řím v době, kdy jsem ještě pracovala pro jejich klubovou televizi.“

Takže jste přicházela s Patrikem Schickem do kontaktu?

„Jelikož se mu u nás příliš nedařilo, u mikrofonu jsem ho vlastně nikdy neměla. Řím je město, kde je důležité vyhrávat. Je tam obrovský tlak na vítězství. Když Patrik přišel, všichni od něj okamžitě strašně moc očekávali. V té době to byl nejdražší hráč v historii klubu. Přišlo mi, jako by se toho snad leknul. Působil mlčenlivě a plaše. Asi nebyl zvyklý, že po něm tým tak dupe a nekompromisně vyžaduje, aby dával góly. Vůbec ten psychický tlak neustál. Do toho se tam taky zranil. Místo toho, aby počkal a pořádně to doléčil, chtěl se hned vrátit. Asi se cítil provinile, protože stál klub celkově přes 40 milionů eur. Jenže zranění se mu obnovilo… Myslím, že v Římě prožil nejhorší část kariéry. Jakmile odešel, najednou se mu začalo dařit.“

MARGHERITA CIRILLO Věk: 37 (16. června 1986 v Bolzano) Profese: televizní moderátorka Vzdělání: absolvovala právnickou fakultu na univerzitě Roma Tre v Římě Kariéra: od roku 2016 působila v klubové televizi AS Řím, od roku 2020 pracuje pro televizní stanici Sky Sport. Na starosti má zápasová studia v rámci utkání UEFA. Letos se účastnila například finále Evropské ligy v Maďarsku. Zajímavosti: jejím partnerem je Čecho-Ital Nicolo Fiaschetti, společně vychovávají syna Mattiu

Zmínila jste Jakuba Jankta. Českem hodně zahýbal jeho nedávný coming out. Řešilo se to také v Itálii?

„Probíralo se to docela hodně. Byla to velká zpráva, kterou nikdo nečekal. Mě osobně to ale nějak nešokovalo. V Itálii není homosexualita žádné tabu, i když je pravda, že ve fotbale se o tom doteď otevřeně nemluvilo. Každopádně, je to za mě soukromá věc, kterou bychom měli považovat za zcela normální.“

Rezonuje teď v Itálii, když se Jankto vrací do italské ligy?

„Bylo to celkem velké téma. Když se objevila informace, že by příští sezonu mohl začít hrát za Cagliari, vyjádřil se k tomu dokonce ministr sportu Abodi. Řekl, že respektuje volbu každého člověka, ale nemá rád okázalost, s jakou se o některých osobních preferencích informuje. Jeho výrok vyvolal spoustu