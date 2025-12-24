Důležitý krok pro nový stadion AS Řím i EURO: bude stát 24 miliard, inspirace v Dortmundu
AS Řím udělal důležitý krok směrem k vlastnímu stadionu. Italský fotbalový klub na webu oznámil, že předložil technickou a ekonomickou studii proveditelnosti stavby nové arény ve čtvrti Pietralata.
Projekt je podle agentury SID v konečné fázi před vytvořením finálních konstrukčních plánů a začátkem samotné stavby. Stadion by mohl být jedním z dějišť zápasů mistrovství Evropy v roce 2032, které bude Itálie hostit s Tureckem.
Stavba stadionu vyjde na zhruba miliardu eur (24 miliard korun). Nová aréna by měla pojmout 55 až 66 tisíc diváků a její „Curva Sud“ by měla být jednou z největších tribun v Evropě - vzorem má být slavná „Südtribüne“ Borussie Dortmund, kam se vejde 25 tisíc fanoušků.
AS Řím hraje od roku 1953 domácí zápasy na nepříliš oblíbeném Olympijském stadionu, kde fanoušky od trávníku odděluje atletická dráha. O stadion se navíc dělí s městským rivalem Laziem.
Nová aréna, o kterou AS Řím usiluje už léta, by měla splňovat nejpřísnější požadavky UEFA. Prezident evropské fotbalové unie Aleksander Čeferin nedávno označil stav mnoha italských stadionů za „ostudný“.
