Důležitý krok pro nový stadion AS Řím i EURO: bude stát 24 miliard, inspirace v Dortmundu

Takhle by měl vypadat nový stadion AS Řím, který poslouží i během EURO 2032
Takhle by měl vypadat nový stadion AS Řím, který poslouží i během EURO 2032Zdroj: x.com/OfficialASRoma
Fotbalisté AS Řím na tréninku před utkání proti Viktorii Plzeň v Evropské lize
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
AS Řím udělal důležitý krok směrem k vlastnímu stadionu. Italský fotbalový klub na webu oznámil, že předložil technickou a ekonomickou studii proveditelnosti stavby nové arény ve čtvrti Pietralata.

Projekt je podle agentury SID v konečné fázi před vytvořením finálních konstrukčních plánů a začátkem samotné stavby. Stadion by mohl být jedním z dějišť zápasů mistrovství Evropy v roce 2032, které bude Itálie hostit s Tureckem.

Stavba stadionu vyjde na zhruba miliardu eur (24 miliard korun). Nová aréna by měla pojmout 55 až 66 tisíc diváků a její „Curva Sud“ by měla být jednou z největších tribun v Evropě - vzorem má být slavná „Südtribüne“ Borussie Dortmund, kam se vejde 25 tisíc fanoušků.

AS Řím hraje od roku 1953 domácí zápasy na nepříliš oblíbeném Olympijském stadionu, kde fanoušky od trávníku odděluje atletická dráha. O stadion se navíc dělí s městským rivalem Laziem.

Nová aréna, o kterou AS Řím usiluje už léta, by měla splňovat nejpřísnější požadavky UEFA. Prezident evropské fotbalové unie Aleksander Čeferin nedávno označil stav mnoha italských stadionů za „ostudný“.

#TýmZVRPSkóreB
1Inter Milán15110434:1433
2AC Milán1595124:1332
3Neapol15101422:1331
4AS Řím16100617:1030
5Juventus1685321:1529
6Boloňa1574423:1325
7Como1566319:1224
8Lazio1665517:1123
9Atalanta1657420:1822
10Sassuolo1663721:2021
11Cremonese1656518:1821
12Udinese1663717:2721
13Torino1655616:2620
14Lecce1544711:1916
15Cagliari1636717:2315
16Janov1635816:2414
17Parma1535710:1814
18Verona1526713:2212
19Pisa1618712:2211
20Fiorentina1616917:279

