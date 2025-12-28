Předplatné

Louis Buffon si zahrál proti klubu svého otce. Památný moment natáčela Šeredová

Louis Thomas Buffon si zahrál proti Juventusu, klubu svého slavného otce
Pierre Kalulu slaví gól do sítě Pisy
Alena Šeredová si natočila památný moment svého syna
Louis Thomas Buffon v dresu české reprezentace
Jonáš Burger
Itálie - Serie A
Když se řekne jméno Buffon, vybaví se fotbalovému fanouškovi brankář v dresu Juventusu. V českém prostředí teď ale rezonuje mohem více syn italské legendy Louis Thomas Buffon, který si po matce Aleně Šeredové vybral reprezentovat Česko. Teď si odškrtl další fotbalový milník, v Serii A si zahrál právě proti klubu svého otce. Prohře 0:2 s gigantem ale nezabránil.

Pisa proti favoritovi po brance Pierra Kalula ztrácela a kouč Alberto Gilardino hledal další variantu do ofenzivy. V 84. minutě ukázal na Louise Thomase Buffona, s jehož otcem vyhrál v roce 2006 mistrovství světa.

Útočník, který v neděli dosáhl plnoletosti, si s trenérem plácl a za podpory své matky Aleny Šeredové, která si památný moment natáčela na růžový iphone, vběhl na hřiště.

Tam to měl proti zkušenějším stoperům Staré dámy složité. Pise se podařilo dostat v závěrečných minutách do tlaku a do vápna létaly centry. Jeden z nich mířil právě na českého mládežnického reprezentanta, k hlavičce se ale nedostal.

Louis Thomas těžil ze své výšky, kterou zdědil po otci. V soubojích ji šikovně uplatňoval, do další šance už se ale nedostal. Když vrhla domácí Pisa vše dopředu, udeřil z protiútoku Kenan Yildiz a pečetil výhru hostů. Jejich brankář Michele Di Gregorio dal šestým čistým kontem v sezoně zavzpomínat na Ginaluigiho Buffona a Juventus dál bojuje o titul v Serii A.

Pisa má problémy na opačném konci tabulky. S jedenácti body je po 17. kole předposlední, na záchranu však ztrácí pouhé tři body. Louis Thomas zapsal čtvrtý start v nejvyšší soutěži, góly ale zatím střílí jen za národní tým.

#TýmZVRPSkóreB
1AC Milán16105127:1335
2Inter Milán15110434:1433
3Juventus1795323:1532
4Neapol15101422:1331
5AS Řím16100617:1030
6Como1676322:1227
7Boloňa1574423:1325
8Lazio1766518:1224
9Atalanta1657420:1822
10Udinese1764718:2822
11Sassuolo1663721:2021
12Cremonese1656518:1821
13Torino1755717:2820
14Cagliari1746719:2418
15Parma1645711:1817
16Lecce1644811:2216
17Janov1635816:2414
18Verona1626813:2512
19Pisa1718812:2411
20Fiorentina17161017:289

