Louis Buffon si zahrál proti klubu svého otce. Památný moment natáčela Šeredová
Když se řekne jméno Buffon, vybaví se fotbalovému fanouškovi brankář v dresu Juventusu. V českém prostředí teď ale rezonuje mohem více syn italské legendy Louis Thomas Buffon, který si po matce Aleně Šeredové vybral reprezentovat Česko. Teď si odškrtl další fotbalový milník, v Serii A si zahrál právě proti klubu svého otce. Prohře 0:2 s gigantem ale nezabránil.
Pisa proti favoritovi po brance Pierra Kalula ztrácela a kouč Alberto Gilardino hledal další variantu do ofenzivy. V 84. minutě ukázal na Louise Thomase Buffona, s jehož otcem vyhrál v roce 2006 mistrovství světa.
Útočník, který v neděli dosáhl plnoletosti, si s trenérem plácl a za podpory své matky Aleny Šeredové, která si památný moment natáčela na růžový iphone, vběhl na hřiště.
Tam to měl proti zkušenějším stoperům Staré dámy složité. Pise se podařilo dostat v závěrečných minutách do tlaku a do vápna létaly centry. Jeden z nich mířil právě na českého mládežnického reprezentanta, k hlavičce se ale nedostal.
Louis Thomas těžil ze své výšky, kterou zdědil po otci. V soubojích ji šikovně uplatňoval, do další šance už se ale nedostal. Když vrhla domácí Pisa vše dopředu, udeřil z protiútoku Kenan Yildiz a pečetil výhru hostů. Jejich brankář Michele Di Gregorio dal šestým čistým kontem v sezoně zavzpomínat na Ginaluigiho Buffona a Juventus dál bojuje o titul v Serii A.
Pisa má problémy na opačném konci tabulky. S jedenácti body je po 17. kole předposlední, na záchranu však ztrácí pouhé tři body. Louis Thomas zapsal čtvrtý start v nejvyšší soutěži, góly ale zatím střílí jen za národní tým.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
AC Milán
|16
|10
|5
|1
|27:13
|35
|2
Inter Milán
|15
|11
|0
|4
|34:14
|33
|3
Juventus
|17
|9
|5
|3
|23:15
|32
|4
Neapol
|15
|10
|1
|4
|22:13
|31
|5
AS Řím
|16
|10
|0
|6
|17:10
|30
|6
Como
|16
|7
|6
|3
|22:12
|27
|7
Boloňa
|15
|7
|4
|4
|23:13
|25
|8
Lazio
|17
|6
|6
|5
|18:12
|24
|9
Atalanta
|16
|5
|7
|4
|20:18
|22
|10
Udinese
|17
|6
|4
|7
|18:28
|22
|11
Sassuolo
|16
|6
|3
|7
|21:20
|21
|12
Cremonese
|16
|5
|6
|5
|18:18
|21
|13
Torino
|17
|5
|5
|7
|17:28
|20
|14
Cagliari
|17
|4
|6
|7
|19:24
|18
|15
Parma
|16
|4
|5
|7
|11:18
|17
|16
Lecce
|16
|4
|4
|8
|11:22
|16
|17
Janov
|16
|3
|5
|8
|16:24
|14
|18
Verona
|16
|2
|6
|8
|13:25
|12
|19
Pisa
|17
|1
|8
|8
|12:24
|11
|20
Fiorentina
|17
|1
|6
|10
|17:28
|9