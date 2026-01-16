Předplatné

Pisa - Atalanta 1:1. Durosinmi se trefil při debutu v italské lize, outsider slaví bod

Rafiu Durosinmi slaví svůj první gól v Serii A při svém debutuZdroj: Profimedia.cz
ČTK, iSport.cz
Itálie - Serie A
Nigerijský fotbalový útočník Rafiu Durosinmi se po přestupu z Plzně do Pisy uvedl při svém debutu v italské lize gólem. Dva dny po dotažení transferu z Viktorie se dostal na hřiště jako střídající hráč a pomohl týmu k remíze 1:1 s Bergamem. Pisa se díky bodu před víkendovým programem odlepila v neúplné tabulce z posledního místa.

Třiadvacetiletý kanonýr přišel na trávník v 68. minutě za bezbrankového stavu, po čtvrt hodině ale Atalantu poslal do vedení Krstovič. Už po čtyřech minutách odpověděl Durosinmi, který po centru do pokutového území hlavičkou vyrovnal. Potvrdil tak své střelecké kvality, v Plzni v této sezoně nasbíral už sedm gólů.

Jen na lavičce Pisy zůstal český mládežnický reprezentant Louis Buffon. Osmnáctiletý syn bývalého slavného brankáře Gianluigiho Buffona, jenž má české občanství po matce, šanci v útoku nedostal.

1Inter Milán20151443:1746
2AC Milán20127133:1643
3Neapol20124430:1740
4Juventus20116332:1639
5AS Řím20130724:1239
6Como2097428:1634
7Atalanta2188526:2032
8Boloňa2086629:2230
9Lazio2077621:1628
10Udinese2075822:3226
11Sassuolo2065923:2723
12Torino2065921:3223
13Cremonese2057820:2822
14Parma2057814:2222
15Janov2047922:2919
16Cagliari2047921:3019
17Lecce20451113:2817
18Fiorentina20281021:3114
19Pisa21111916:3114
20Verona20271117:3413

