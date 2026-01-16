Pisa - Atalanta 1:1. Durosinmi se trefil při debutu v italské lize, outsider slaví bod
Nigerijský fotbalový útočník Rafiu Durosinmi se po přestupu z Plzně do Pisy uvedl při svém debutu v italské lize gólem. Dva dny po dotažení transferu z Viktorie se dostal na hřiště jako střídající hráč a pomohl týmu k remíze 1:1 s Bergamem. Pisa se díky bodu před víkendovým programem odlepila v neúplné tabulce z posledního místa.
Třiadvacetiletý kanonýr přišel na trávník v 68. minutě za bezbrankového stavu, po čtvrt hodině ale Atalantu poslal do vedení Krstovič. Už po čtyřech minutách odpověděl Durosinmi, který po centru do pokutového území hlavičkou vyrovnal. Potvrdil tak své střelecké kvality, v Plzni v této sezoně nasbíral už sedm gólů.
Jen na lavičce Pisy zůstal český mládežnický reprezentant Louis Buffon. Osmnáctiletý syn bývalého slavného brankáře Gianluigiho Buffona, jenž má české občanství po matce, šanci v útoku nedostal.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Inter Milán
|20
|15
|1
|4
|43:17
|46
|2
AC Milán
|20
|12
|7
|1
|33:16
|43
|3
Neapol
|20
|12
|4
|4
|30:17
|40
|4
Juventus
|20
|11
|6
|3
|32:16
|39
|5
AS Řím
|20
|13
|0
|7
|24:12
|39
|6
Como
|20
|9
|7
|4
|28:16
|34
|7
Atalanta
|21
|8
|8
|5
|26:20
|32
|8
Boloňa
|20
|8
|6
|6
|29:22
|30
|9
Lazio
|20
|7
|7
|6
|21:16
|28
|10
Udinese
|20
|7
|5
|8
|22:32
|26
|11
Sassuolo
|20
|6
|5
|9
|23:27
|23
|12
Torino
|20
|6
|5
|9
|21:32
|23
|13
Cremonese
|20
|5
|7
|8
|20:28
|22
|14
Parma
|20
|5
|7
|8
|14:22
|22
|15
Janov
|20
|4
|7
|9
|22:29
|19
|16
Cagliari
|20
|4
|7
|9
|21:30
|19
|17
Lecce
|20
|4
|5
|11
|13:28
|17
|18
Fiorentina
|20
|2
|8
|10
|21:31
|14
|19
Pisa
|21
|1
|11
|9
|16:31
|14
|20
Verona
|20
|2
|7
|11
|17:34
|13