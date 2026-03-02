Předplatné

Další rána pro reprezentaci? Vitík zůstal ležet v bolestech, po chvíli musel ze hřiště

Itálie - Serie A
Český reprezentační obránce Martin Vitík z Boloni nedohrál po ráně míčem do hlavy dnešní utkání 27. kola italské fotbalové ligy v Pise. Třiadvacetiletý stoper musel střídat ve 21. minutě, jeho tým zápas vyhrál 1:0 díky trefě Jense Odgaarda z poslední minuty.

Vitík inkasoval tvrdou ránu do hlavy už v 7. minutě, kdy nezareagoval na střelu domácího Mariuse Marina. Bývalý sparťanský obránce zůstal ležet na trávníku a byl ošetřován nejprve na hřišti a poté v zámezí, kam odešel po svých. Po několika minutách se devítinásobný český reprezentant do hry vrátil, ale zhruba ve 20. minutě si bez kontaktu se soupeřem po dohrání akce sedl na trávník a v utkání už nemohl pokračovat.

V základní sestavě Boloni nastoupil Vitík pošesté za sebou, až na minulý zápas Evropské ligy s Brannem Bergen odehrál vždy celé utkání.

Utkání v Pise rozhodl krásnou ranou po otočce zpoza vápna v 90. minutě dánský záložník Odgaard. Boloňa vyhrála třetí ligový a celkově pátý zápas za sebou a v tabulce je osmá. Pisa je po třetí porážce v řadě předposlední s devítibodovou ztrátou na záchranu.

#TýmZVRPSkóreB
1Inter Milán27221464:2167
2AC Milán27169243:2057
3Neapol27165641:2853
4AS Řím27163837:1951
5Como27139544:2048
6Juventus27138646:2847
7Atalanta27129637:2445
8Boloňa271161036:3239
9Sassuolo271151134:3638
10Lazio27810926:2734
11Parma27891020:3233
12Udinese26951228:3932
13Cagliari27791129:3630
14Torino27861327:4730
15Janov27691232:3927
16Fiorentina26591230:3924
17Cremonese27591321:3824
18Lecce27661518:3624
19Pisa271121420:4415
20Verona27291620:4815

