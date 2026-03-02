Další rána pro reprezentaci? Vitík zůstal ležet v bolestech, po chvíli musel ze hřiště
Český reprezentační obránce Martin Vitík z Boloni nedohrál po ráně míčem do hlavy dnešní utkání 27. kola italské fotbalové ligy v Pise. Třiadvacetiletý stoper musel střídat ve 21. minutě, jeho tým zápas vyhrál 1:0 díky trefě Jense Odgaarda z poslední minuty.
Vitík inkasoval tvrdou ránu do hlavy už v 7. minutě, kdy nezareagoval na střelu domácího Mariuse Marina. Bývalý sparťanský obránce zůstal ležet na trávníku a byl ošetřován nejprve na hřišti a poté v zámezí, kam odešel po svých. Po několika minutách se devítinásobný český reprezentant do hry vrátil, ale zhruba ve 20. minutě si bez kontaktu se soupeřem po dohrání akce sedl na trávník a v utkání už nemohl pokračovat.
V základní sestavě Boloni nastoupil Vitík pošesté za sebou, až na minulý zápas Evropské ligy s Brannem Bergen odehrál vždy celé utkání.
Utkání v Pise rozhodl krásnou ranou po otočce zpoza vápna v 90. minutě dánský záložník Odgaard. Boloňa vyhrála třetí ligový a celkově pátý zápas za sebou a v tabulce je osmá. Pisa je po třetí porážce v řadě předposlední s devítibodovou ztrátou na záchranu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Inter Milán
|27
|22
|1
|4
|64:21
|67
|2
AC Milán
|27
|16
|9
|2
|43:20
|57
|3
Neapol
|27
|16
|5
|6
|41:28
|53
|4
AS Řím
|27
|16
|3
|8
|37:19
|51
|5
Como
|27
|13
|9
|5
|44:20
|48
|6
Juventus
|27
|13
|8
|6
|46:28
|47
|7
Atalanta
|27
|12
|9
|6
|37:24
|45
|8
Boloňa
|27
|11
|6
|10
|36:32
|39
|9
Sassuolo
|27
|11
|5
|11
|34:36
|38
|10
Lazio
|27
|8
|10
|9
|26:27
|34
|11
Parma
|27
|8
|9
|10
|20:32
|33
|12
Udinese
|26
|9
|5
|12
|28:39
|32
|13
Cagliari
|27
|7
|9
|11
|29:36
|30
|14
Torino
|27
|8
|6
|13
|27:47
|30
|15
Janov
|27
|6
|9
|12
|32:39
|27
|16
Fiorentina
|26
|5
|9
|12
|30:39
|24
|17
Cremonese
|27
|5
|9
|13
|21:38
|24
|18
Lecce
|27
|6
|6
|15
|18:36
|24
|19
Pisa
|27
|1
|12
|14
|20:44
|15
|20
Verona
|27
|2
|9
|16
|20:48
|15