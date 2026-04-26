Skandál v Itálii! Šéf sudích chodil do centrály VAR měnit rozhodnutí. Měl pomáhat Interu
Předseda komise italských fotbalových rozhodčích Gianluca Rocchi odstoupil kvůli podezření ze sportovního podvodu z funkce. Podle médií vytvářel nátlak na sudí v Serii A, ve které navíc přímo při zápasech ovlivňoval i verdikty videorozhodčích.
Dvaapadesátiletý Rocchi, který byl šéfem sudích pro první i druhou italskou ligu, jakékoliv provinění odmítl. Spolu s ním byl dočasně suspendován také Andrea Gervasoni, který měl na starosti videorozhodčí.
Rocchi měl ovlivnit několik zápasů v minulých sezonách, které nyní budou prošetřeny. Podle médií jde mimo jiné o loňské utkání Udine - Parma, které domácí vyhráli 1:0 díky penaltě z prvního poločasu.
Videorozhodčí Danielle Paterna totiž původně byl proti nařízení pokutového kopu, ale Rocchi podle záběrů, které se objevily v médiích, přišel do centrály VAR a doporučil, aby spolu s hlavním sudím celou situaci přehodnotili.
Podobně měl Rocchi zakročit také před dvěma lety při duelu Inter Milán - Hellas Verona (2:1). Něco takového je ale proti pravidlům, protože rozhodovat může pouze trojice sudích u videa a hlavní rozhodčí na hřišti.
Rocchi navíc také čelí obvinění, že k utkáním Interu nasazoval rozhodčí preferované milánským klubem. Pokud by byl Rocchi obžalován a usvědčen, mohl by za sportovní podvod dostat až pětileté vězení.