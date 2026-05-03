Inter slaví italský titul! Porazil Parmu, rozhodnuto je už tři kola před koncem

Inter Milán se raduje z italského titulu
Zdroj: ČTK
ČTK, iSport.cz
Itálie - Serie A
Inter Milán získal 21. titul pro mistra italské fotbalové ligy. Po výhře 2:0 nad Parmou má tři kola před koncem nedostižný náskok 12 bodů. Pětačtyřicetiletý Cristian Chivu, jenž před sezonou zamířil na lavičku Interu právě z Parmy, slaví svou premiérovou trofej v roli trenéra.

Milánský tým poslal v nastavení prvního poločasu do vedení Marcus Thuram. Francouz se tak se 13 brankami osamostatnil na druhém místě ligové tabulky střelců, o tři góly za spoluhráčem Lautarem Martínezem. Vítězství pečetil deset minut před koncem záložník Mchitarjan.

#TýmZVRPSkóreB
1Inter Milán35264582:3182
2Neapol35217752:3370
3AC Milán351910648:2967
4Juventus351811658:3065
5Como351711759:2862
6AS Řím341941148:2961
7Atalanta351413847:3255
8Boloňa351471442:4149
9Sassuolo351471443:4449
10Lazio3412121037:3348
11Udinese351381443:4647
12Parma3510121325:4242
13Torino351181639:5841
14Janov3510101540:4840
15Fiorentina348131338:4537
16Cagliari359101636:4937
17Lecce35881924:4732
18Cremonese346101826:5128
19Verona353112124:5720
20Pisa352122125:6318

