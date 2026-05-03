Inter slaví italský titul! Porazil Parmu, rozhodnuto je už tři kola před koncem
Inter Milán získal 21. titul pro mistra italské fotbalové ligy. Po výhře 2:0 nad Parmou má tři kola před koncem nedostižný náskok 12 bodů. Pětačtyřicetiletý Cristian Chivu, jenž před sezonou zamířil na lavičku Interu právě z Parmy, slaví svou premiérovou trofej v roli trenéra.
Milánský tým poslal v nastavení prvního poločasu do vedení Marcus Thuram. Francouz se tak se 13 brankami osamostatnil na druhém místě ligové tabulky střelců, o tři góly za spoluhráčem Lautarem Martínezem. Vítězství pečetil deset minut před koncem záložník Mchitarjan.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Inter Milán
|35
|26
|4
|5
|82:31
|82
|2
Neapol
|35
|21
|7
|7
|52:33
|70
|3
AC Milán
|35
|19
|10
|6
|48:29
|67
|4
Juventus
|35
|18
|11
|6
|58:30
|65
|5
Como
|35
|17
|11
|7
|59:28
|62
|6
AS Řím
|34
|19
|4
|11
|48:29
|61
|7
Atalanta
|35
|14
|13
|8
|47:32
|55
|8
Boloňa
|35
|14
|7
|14
|42:41
|49
|9
Sassuolo
|35
|14
|7
|14
|43:44
|49
|10
Lazio
|34
|12
|12
|10
|37:33
|48
|11
Udinese
|35
|13
|8
|14
|43:46
|47
|12
Parma
|35
|10
|12
|13
|25:42
|42
|13
Torino
|35
|11
|8
|16
|39:58
|41
|14
Janov
|35
|10
|10
|15
|40:48
|40
|15
Fiorentina
|34
|8
|13
|13
|38:45
|37
|16
Cagliari
|35
|9
|10
|16
|36:49
|37
|17
Lecce
|35
|8
|8
|19
|24:47
|32
|18
Cremonese
|34
|6
|10
|18
|26:51
|28
|19
Verona
|35
|3
|11
|21
|24:57
|20
|20
Pisa
|35
|2
|12
|21
|25:63
|18