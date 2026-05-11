Jak se slaví v Itálii: Na trávník se neleze, divočina ve městě. Jaké hrozí postihy?
PŘÍMO Z ITÁLIE | Ohňostroje, trumpety, dělbuchy, světlice, dýmovnice, hlasitá hudba, tisíce rozbitých sklenic, vyřvané hlasivky a hektolitry alkoholu. Při zisku Scudetta promění fanoušci celé město do časného rána v dějiště ohromné oslavy. Na trávník se ovšem neleze. Díky dlouhodobě nastaveným pravidlům to každý dobře ví, a když už k něčemu takovému dojde, následují opravdu tvrdé a nepříjemné tresty.
Dva roky po sobě se mi poštěstilo být přímo v centru dění. Ve městě, které slavilo zisk italského titulu. Ačkoli je mezi Milánem a Neapolí řada kulturních i společenských rozdílů, obě oslavy měly řadu totožných rysů. Centrum města se proměnilo v takřka válečnou zónu, ale na trávník si nikdo nedovolil ani vkročit.
V temperamentní zemi totiž vládnou přísná pravidla. Vstupenky se zásadně prodávají pouze na jméno, což je u turniketů vždy kontrolováno. Na některých stadionech dokonce dochází i ke třem takovým ověřením, než se fanoušek dostane na své místo.
Kotle těch nejtvrdších příznivců pak nezřídka lemuje vysoké plexisklo, případně se mezi tribunami a hřištěm nachází několikametrový příkop. Samotné vběhnutí na trávník je tak na řadě míst nesmírně obtížné. Když už k něčemu takovému dojde, jako se to stalo před třemi roky, kdy fanoušci Neapole na hřišti Udine vběhli na trávník slavit první titul po třiatřiceti letech, přicházejí opravdu tvrdé tresty.
Nejběžnějším je tzv. DASPO. To ukládá návštěvníkovi, který jen vstoupí na plochu, zákaz vstupu na sportovní akce až na deset let. Může ho přitom uložit sama policie už jen na základě kamerových záznamů a trest platí okamžitě. Při aplikaci tvrdší verze se takový výtečník musí při každém zápase svého týmu hlásit na policejní stanici, aby bylo stoprocentně zajištěno, že zákaz dodržuje.
Vše se přesouvá mimo stadion
Pokud je dokonce v důsledku vběhnutí na hřiště přerušeno utkání, může být trestem i odnětí svobody. Narušitelům každopádně hrozí vysoké pokuty a náhrada škody vůči klubům. Díky všudypřítomným kamerám a efektivnímu systému pak tresty opravdu přicházejí.
Výsledkem je, že jak při loňských oslavách Neapole, jejíž fanoušci se z Udine poučili, tak těch letošních Interu nikdo z diváků na hrací plochu nevkročil.
Na samotných stadionech je tedy v tomto ohledu mírnější atmosféra. Ta se ovšem pouze odsouvá mimo zdi fotbalových chrámů. Zatímco kolem Edenu před derby v poklidu probíhal tradiční festival, skalní fanoušci Interu před rozhodujícím duelem s Parmou rozpoutali u San Sira šílenství.
Země byla pokryta rozbitými sklenicemi, ve vzduchu byla cítit síra z pyrotechniky a dav fanoušků měl viditelně bojovnou náladu. Na vše přitom dohlížela jen hrstka policistů. K vidění nebyli ani koně, ani samopaly.
Po zisku titulu se pak tisícovky fanoušků přesunuly k dominantě města. Na náměstí před ikonickou katedrálou byly znovu slyšet dělbuchy, fanoušci zapalovaly i světlice, ohňostroje a dýmovnice. Policisté na vše jen zpovzdálí dohlíželi. V hlavním městě je takové obsazení centra nemyslitelné.
Vášeň fotbalových fanoušků je prostě nesmírně silná a někde se nakonec vždy naplno projeví. Nakonec i v supervyspělém Německu vběhli fanoušci Bayeru Leverkusen slavit první titul předčasně. Potrestán byl tehdy jen klub a to prakticky pouze symbolickou pokutou. Ohrožení samotného bezpečí hráčů či fanoušků je však za hranou vždy a všude.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Inter Milán
|36
|27
|4
|5
|85:31
|85
|2
Neapol
|35
|21
|7
|7
|52:33
|70
|3
Juventus
|36
|19
|11
|6
|59:30
|68
|4
AS Řím
|36
|21
|4
|11
|55:31
|67
|5
AC Milán
|36
|19
|10
|7
|50:32
|67
|6
Como
|36
|18
|11
|7
|60:28
|65
|7
Atalanta
|36
|15
|13
|8
|50:34
|58
|8
Lazio
|36
|13
|12
|11
|39:37
|51
|9
Udinese
|36
|14
|8
|14
|45:46
|50
|10
Boloňa
|35
|14
|7
|14
|42:41
|49
|11
Sassuolo
|36
|14
|7
|15
|44:46
|49
|12
Torino
|36
|12
|8
|16
|41:59
|44
|13
Parma
|36
|10
|12
|14
|27:45
|42
|14
Janov
|36
|10
|11
|15
|40:48
|41
|15
Fiorentina
|36
|8
|14
|14
|38:49
|38
|16
Cagliari
|36
|9
|10
|17
|36:51
|37
|17
Lecce
|36
|8
|8
|20
|24:48
|32
|18
Cremonese
|36
|7
|10
|19
|30:53
|31
|19
Verona
|36
|3
|11
|22
|24:58
|20
|20
Pisa
|36
|2
|12
|22
|25:66
|18