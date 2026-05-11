Předplatné

Jak se slaví v Itálii: Na trávník se neleze, divočina ve městě. Jaké hrozí postihy?

Divoké oslavy přímo v centru Milána
Divoké oslavy přímo v centru MilánaZdroj: ČTK / AP / Luca Bruno
Divoké oslavy přímo v centru Milána
Divoké oslavy přímo v centru Milána
Divoké oslavy přímo v centru Milána
Divoké oslavy přímo v centru Milána
Divoké oslavy přímo v centru Milána
Inter Milán se raduje z italského titulu
Inter Milán získal 21. italský titul
11
Fotogalerie
Daniel Konečný
Itálie - Serie A
Vstoupit do diskuse (1)

PŘÍMO Z ITÁLIE | Ohňostroje, trumpety, dělbuchy, světlice, dýmovnice, hlasitá hudba, tisíce rozbitých sklenic, vyřvané hlasivky a hektolitry alkoholu. Při zisku Scudetta promění fanoušci celé město do časného rána v dějiště ohromné oslavy. Na trávník se ovšem neleze. Díky dlouhodobě nastaveným pravidlům to každý dobře ví, a když už k něčemu takovému dojde, následují opravdu tvrdé a nepříjemné tresty.

Dva roky po sobě se mi poštěstilo být přímo v centru dění. Ve městě, které slavilo zisk italského titulu. Ačkoli je mezi Milánem a Neapolí řada kulturních i společenských rozdílů, obě oslavy měly řadu totožných rysů. Centrum města se proměnilo v takřka válečnou zónu, ale na trávník si nikdo nedovolil ani vkročit.

V temperamentní zemi totiž vládnou přísná pravidla. Vstupenky se zásadně prodávají pouze na jméno, což je u turniketů vždy kontrolováno. Na některých stadionech dokonce dochází i ke třem takovým ověřením, než se fanoušek dostane na své místo.

Kotle těch nejtvrdších příznivců pak nezřídka lemuje vysoké plexisklo, případně se mezi tribunami a hřištěm nachází několikametrový příkop. Samotné vběhnutí na trávník je tak na řadě míst nesmírně obtížné. Když už k něčemu takovému dojde, jako se to stalo před třemi roky, kdy fanoušci Neapole na hřišti Udine vběhli na trávník slavit první titul po třiatřiceti letech, přicházejí opravdu tvrdé tresty.

Nejběžnějším je tzv. DASPO. To ukládá návštěvníkovi, který jen vstoupí na plochu, zákaz vstupu na sportovní akce až na deset let. Může ho přitom uložit sama policie už jen na základě kamerových záznamů a trest platí okamžitě. Při aplikaci tvrdší verze se takový výtečník musí při každém zápase svého týmu hlásit na policejní stanici, aby bylo stoprocentně zajištěno, že zákaz dodržuje.

Vše se přesouvá mimo stadion

Pokud je dokonce v důsledku vběhnutí na hřiště přerušeno utkání, může být trestem i odnětí svobody. Narušitelům každopádně hrozí vysoké pokuty a náhrada škody vůči klubům. Díky všudypřítomným kamerám a efektivnímu systému pak tresty opravdu přicházejí.

Výsledkem je, že jak při loňských oslavách Neapole, jejíž fanoušci se z Udine poučili, tak těch letošních Interu nikdo z diváků na hrací plochu nevkročil.

Na samotných stadionech je tedy v tomto ohledu mírnější atmosféra. Ta se ovšem pouze odsouvá mimo zdi fotbalových chrámů. Zatímco kolem Edenu před derby v poklidu probíhal tradiční festival, skalní fanoušci Interu před rozhodujícím duelem s Parmou rozpoutali u San Sira šílenství.

Země byla pokryta rozbitými sklenicemi, ve vzduchu byla cítit síra z pyrotechniky a dav fanoušků měl viditelně bojovnou náladu. Na vše přitom dohlížela jen hrstka policistů. K vidění nebyli ani koně, ani samopaly.

Po zisku titulu se pak tisícovky fanoušků přesunuly k dominantě města. Na náměstí před ikonickou katedrálou byly znovu slyšet dělbuchy, fanoušci zapalovaly i světlice, ohňostroje a dýmovnice. Policisté na vše jen zpovzdálí dohlíželi. V hlavním městě je takové obsazení centra nemyslitelné.

Vášeň fotbalových fanoušků je prostě nesmírně silná a někde se nakonec vždy naplno projeví. Nakonec i v supervyspělém Německu vběhli fanoušci Bayeru Leverkusen slavit první titul předčasně. Potrestán byl tehdy jen klub a to prakticky pouze symbolickou pokutou. Ohrožení samotného bezpečí hráčů či fanoušků je však za hranou vždy a všude.

#TýmZVRPSkóreB
1Inter Milán36274585:3185
2Neapol35217752:3370
3Juventus361911659:3068
4AS Řím362141155:3167
5AC Milán361910750:3267
6Como361811760:2865
7Atalanta361513850:3458
8Lazio3613121139:3751
9Udinese361481445:4650
10Boloňa351471442:4149
11Sassuolo361471544:4649
12Torino361281641:5944
13Parma3610121427:4542
14Janov3610111540:4841
15Fiorentina368141438:4938
16Cagliari369101736:5137
17Lecce36882024:4832
18Cremonese367101930:5331
19Verona363112224:5820
20Pisa362122225:6618

    Vstoupit do diskuze (1)

    Fotbal 2025

    Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

    Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

    Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů