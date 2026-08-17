Ještě v pátek hrál, pak se málem utopil. Strach o útočníka Cagliari po nehodě v bazénu
Francouzský fotbalista a útočník italského prvoligového týmu Cagliari Yael Trepy je po nehodě v plaveckém bazénu na jednotce intenzivní péče. Klub na svém webu oznámil, že dvacetiletý hráč je hospitalizován v nemocnici v Sassari. Podle agentury ANSA se Trepy v neděli málem utopil poté, co se jako neplavec dostal do hlubší části bazénu. Jeho stav je vážný, lékaři ho uvedli do umělého spánku.
Nehoda se stala v Portu Cervo v turistické destinaci Costa Smeralda v severní Sardinii. Fotbalistu vytáhli z vody záchranáři a vrtulník jej přepravil do nemocnice.
Klub nekomentoval hráčův zdravotní stav a požádal fanoušky a veřejnost o dodržování soukromí. Na instagramu zveřejnil povzbudivý vzkaz: „Forza Yael, všichni stojíme při tobě“.
Trepy je hráčem Cagliari od roku 2023, letos v lednu debutoval v prvním týmu a hned při premiéře proti Cremonese skóroval. Ještě v pátek byl členem základní sestavy v pohárovém utkání s druholigovým Arezzem.