Málem se utopil, pak byl v umělém spánku. Útočník Cagliari už není v ohrožení života
Stav fotbalového útočníka Yaela Trepyho z Cagliari, který se v neděli málem utopil v bazénu, se zlepšil. Klub na základě lékařské zprávy z nemocnice uvedl, že dvacetiletý hráč už není v umělém spánku ani na plicní ventilaci.
Nehoda se stala v neděli v Portu Cervo v severní Sardinii. Dvacetiletý Trepy se jako neplavec dostal do hlubší části bazénu. Francouzského fotbalistu vytáhli z vody záchranáři a vrtulník jej přepravil do nemocnice. Lékaři ho následně uvedli do umělého spánku.
Aktuálně je Trepy plně při vědomí na jednotce intenzivní péče. Lékaři uvedli, že je responzivní a nevykazuje žádné známky neurologického postižení. Jeho respirační a kardiovaskulární stav je stabilní.
Trepy přišel do akademie Cagliari v roce 2022 a letos v lednu debutoval v hlavním týmu. Hned ve svém prvním utkání v Serii A se zapsal mezi střelce.