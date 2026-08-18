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Málem se utopil, pak byl v umělém spánku. Útočník Cagliari už není v ohrožení života

Útočník Cagliari Yael Trepy je po nehodě v bazénu ve vážném stavu v nemocnici
Útočník Cagliari Yael Trepy je po nehodě v bazénu ve vážném stavu v nemocniciZdroj: Profimedia
ČTK, iSport.cz
Itálie - Serie A
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Stav fotbalového útočníka Yaela Trepyho z Cagliari, který se v neděli málem utopil v bazénu, se zlepšil. Klub na základě lékařské zprávy z nemocnice uvedl, že dvacetiletý hráč už není v umělém spánku ani na plicní ventilaci.

Nehoda se stala v neděli v Portu Cervo v severní Sardinii. Dvacetiletý Trepy se jako neplavec dostal do hlubší části bazénu. Francouzského fotbalistu vytáhli z vody záchranáři a vrtulník jej přepravil do nemocnice. Lékaři ho následně uvedli do umělého spánku.

Aktuálně je Trepy plně při vědomí na jednotce intenzivní péče. Lékaři uvedli, že je responzivní a nevykazuje žádné známky neurologického postižení. Jeho respirační a kardiovaskulární stav je stabilní.

Trepy přišel do akademie Cagliari v roce 2022 a letos v lednu debutoval v hlavním týmu. Hned ve svém prvním utkání v Serii A se zapsal mezi střelce.

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