Atmosféra na Juventusu: Husí kůže z vítání Del Piera. Vy jste přijel z Česka? Grande Paolo!
PŘÍMO Z TURÍNA | Šestatřicet ligových titulů, patnáct domácích pohárů, devět superpohárů. K tomu dva triumfy v Lize mistrů a několik dalších evropských trofejí. Juventus FC je na italské scéně vůbec nejúspěšnější adresou, v posledních letech ale i nezvykle klopýtající. Ať je to jakkoliv, historie klubu na vás okamžitě dýchne. „Bianconeri milujeme, pro nás jsou naprosto vším,“ popisoval u stánku s občerstvením prošedivělý chlápek s černobílým dresem. Jiné barvy mít ani nemohl.
V okolí krásného a moderního stadionu, který byl v roce 2011 postaven na místě původního Stadio delle Alpi, započala fotbalová horečka zhruba dvě hodiny před výkopem nedělního utkání s Atalantou. V nedalekém obchodním centru se scházely tisíce lidí a v oficiálním fanshopu Juventusu prakticky nebylo k hnutí. Někteří po suvenýrech jen koukali, jiní brali útokem šály, trička, kšiltovky, dresy. Třeba i ty od Cristiana Ronalda.
„Vyhrál nám tituly,“ vzpomínal na angažmá CR7 v Turíně Lorenzo, dlouholetý fanoušek „Juve“. „Patří mezi nejlepší hráče v dějinách fotbalu, ale legend tady máme několik. Miloval jsem například Giorgia Chielliniho.“
Ve fanshopu Juventusu byla před utkáním spousta fanoušků • Daniel Fekets (Sport)
Na nejvyšším piedestalu ale v Juventusu stojí jméno Alessandra Del Piera. Muž s přezdívkou „Pinturicchio“ je klubovým rekordmanem, nejen počtem odehraných zápasů, ale i nastřílených gólů.
Měli jste vidět tu explozi, když zhruba pětadvacet minut před startem špílu s Bergamem si přišel na trávník vyzvednout kartu ikony pro videohru EA SPORTS FC. Reakce zhruba čtyřicetitisícového davu? Ohromující, dechberoucí, možná až gigantická. „Oleee, Alessandro Del Piero, Oleeee!“ spustil kotel bouřlivě, aby záhy přidal pokřik: „C’è solo un capitano!“
Husí kůže naskočila hned. Italové fotbal milují, klubové legendy kalibru Del Piera pro ně znamenají vše. Bez přehánění je berou za bohy.
Mezi další takové v Juventusu patří Gianluigi Buffon, Michel Platini, Giampiero Boniperti, Gaetano Scirea, Zinedine Zidane či Pavel Nedvěd. Vítěz Zlatého míče z roku 2003 působil v Turíně osm let jako hráč a ještě déle v roli funkcionáře.
„Vy jste z Česka?“ reagoval pětatřicetiletý Lorenzo na otázku redaktora Sportu. Jakmile se mu dostalo odpovědi, bez váhání vypálil: „Grande Paolo!“
Hrál i druhou ligu
Blonďatého chlapíka s ikonickou hřívou fanoušci milovali. Tím spíše, že po rozsáhlém korupčním skandálu a nuceném sestupu v roce 2006 v Juventusu zůstal a na hřišti pomohl k návratu. Stejně jako Buffon, Del Piero či David Trézéguet.
„Zhruba v té době jsem začal chodit na fotbal, takže si to dobře pamatuju. Hráli jsme Serii B, ale plno hráčů u nás pokračovalo. Grande Paolo byl mezi nimi, jsme mu vděční,“ pokývl Lorenzo. Rozhodnutím zůstat se stal Nedvěd symbolem klubové věrnosti a oddanosti, na což se v Itálii nezapomíná.
Už coby člen představenstva a později i viceprezident měl obrovský podíl na nejslavnější éře Juventusu. Mezi lety 2012 až 2020 Turíňané přerušili nadvládu milánských AC a Interu devíti tituly v řadě. Triumf v Lize mistrů jim ale od nového tisíciletí zůstává zapovězen. V roce 2015 padli ve finále s Barcelonou, o dva roky později s Realem Madrid.
Momentálně je to daleko horší. Na mistrovský titul čeká „Stará dáma“ už šest let. „Věříme, že se to brzy změní. Co jiného než věřit nám taky zbývá, že?“ usmál se Lorenzo.
Úpadek i kvůli koronaviru
Světové superstar už v kádru jeho milovaného klubu nenajdete. Při vší úctě k Douglasi Luizovi, Teunu Koopmeinersovi, Nicolási Gonzálezovi, Franciscu Conceicaovi či Randalovi Kolo Muanimu, který byl v nedělním partu s Atalantou vůbec nejlepším hráčem na place. Přestože branku nedal.
Proč už Juventus tak silný není? Do výrazného úpadku se promítla pandemie koronaviru. V sezoně 2021/22 klub vykázal ztrátu 254 milionů eur, kterou musela lepit holdingová společnost Exor patřící rodině Agnelliových, majitelům klubu.
V listopadu 2022 navíc celé vedení Juventusu rezignovalo v souvislosti s prověřováním finančního výkaznictví a účtování přestupů. Klub se musel v Serii A popasovat s desetibodovým odpočtem bodů.
Sportovní důsledky tehdy byly zřejmé, ty institucionální ještě mnohem hlubší. Turínský velkoklub je ve fázi přestavby, při níž klade největší důraz na celkovou udržitelnost. Klub už hráčům neplatí obří až nesmyslné cifry jako v době Ronalda, naopak dává prostor mladším a neokoukaným. Přehnaný luxus z klubové DNA zmizel. Musel.
„Pokud fandíte týmu, jakým je Juventus, chcete výsledky okamžitě. Z posledních sezon jsme rozčarovaní,“ neskrýval Lorenzo. Po výhře 2:0 nad Atalantou však důvody k radosti měl.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
AS Řím
|5
|4
|1
|0
|14:3
|13
|2
Inter Milán
|5
|4
|1
|0
|15:8
|13
|3
Lazio
|5
|4
|1
|0
|8:3
|13
|4
Cagliari
|5
|4
|0
|1
|5:2
|12
|5
AC Milán
|5
|3
|2
|0
|10:4
|11
|6
Frosinone
|5
|3
|1
|1
|9:4
|10
|7
Juventus
|5
|3
|1
|1
|8:4
|10
|8
Como
|5
|3
|1
|1
|9:6
|10
|9
Neapol
|5
|2
|1
|2
|7:6
|7
|10
Sassuolo
|5
|2
|1
|2
|9:9
|7
|11
Atalanta
|5
|2
|0
|3
|5:7
|6
|12
Lecce
|5
|2
|0
|3
|5:10
|6
|13
Udinese
|5
|1
|1
|3
|8:11
|4
|14
Torino
|5
|1
|1
|3
|5:8
|4
|15
Parma
|5
|1
|1
|3
|4:7
|4
|16
Monza
|5
|1
|1
|3
|8:12
|4
|17
Fiorentina
|5
|1
|1
|3
|6:12
|4
|18
Boloňa
|5
|0
|2
|3
|3:6
|2
|19
Janov
|5
|0
|1
|4
|3:10
|1
|20
Venezia
|5
|0
|0
|5
|4:13
|0