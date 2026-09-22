Neuvěřitelné, ale pravdivé. Legendární Totti (49) přiznal šílenou nabídku
Slavný italský fotbalista Francesco Totti ve své autobiografii odhalil, že ve 48 letech dostal konkrétní nabídky k návratu na hřiště od Janova a Coma.
Bývalý útočník po sedmi letech od konce kariéry nabídky svých bývalých kolegů či rivalů Gilardina a Fábregase po váhání odmítl.
Odmítnutí odůvodnil nemožností obléci v Serii A jiný dres než ten mateřského AS Řím, kterému zůstal věrný celých 25 sezon.
Mistr světa z roku 2006 Francesco Totti dostal předloni - sedm let po konci fotbalové kariéry - nabídku od FC Janov a Coma. Bývalý kapitán AS Řím, kterému v té době bylo 48 let, to prozradil ve své autobiografii. Obě nabídky k návratu na hřiště odmítl.
Janovský tým tehdy koučoval jeho spoluhráč z vítězného italského mužstva na světovém šampionátu v Německu Alberto Gilardino, zatímco Como vedl současný trenér Cesc Fábregas.
Rozum říkal ano, srdce ne
„Gilardinovi bylo 42 let a Fábregasovi 37, takže bych byl o šest, respektive o jedenáct let starší. Nejsou to žádné povídačky, je to pravda. Neuvěřitelné, ale pravdivé. Šílené,“ uvedl Totti, jenž byl celou kariéru věrný AS Řím, kde strávil 25 sezon.
„Rozum mi říkal, že bych to mohl vzít, ale srdce říkalo ne. Nakonec jsem vždy dospěl ke stejnému závěru a položil si otázku: 'Vážně můžeš hrát za jiný tým než za AS Řím?'“ vysvětlil, co rozhodlo.
„Bylo mi 48 let, ale věk se dá nějak překonat. Člověk sice zpomalí, ale noha nestárne. Všichni se shodnou: ta nepotřebuje žádný botox,“ uvedl Totti, jenž odehrál za AS 786 zápasů a dal 307 gólů.