Real Madrid je nadále stoprocentní. Po výhře v San Sebastianu vede ligu o tři body
Fotbalisté Realu Madrid vyhráli i čtvrtý zápas nového ročníku španělské ligy a vedou tabulku s tříbodovým náskokem. V San Sebastianu zvítězili i v početním oslabení 2:1.
Favorizované hosty poslal do vedení v 12. minutě střelou z hranice šestnáctky po sólu Mbappé, který dal čtvrtý gól v sezoně. O dvacet minut později ale zkomplikoval „Bílému baletu“ situaci červenou kartou obránce Huijsen, který na polovině hřiště stáhl unikajícího protivníka za rameno k zemi.
I v oslabení však hosté zvýšili. Mbappé našel ve vápně Gülera, kterému pranic nevadila přesila domácích zadáků. Po změně stran trefil míč do ruky padajícího Carvajala a Oyarzabal z penalty snížil. Na remízu však domácí hráči, kteří na jaře v pohárové odvetě dokázali Realu nastřílet čtyři branky, nedosáhli a po čtyřech kolech mají v tabulce pouhé dva body.
Getafe zahájilo ligu třemi zápasy venku a vytěžilo z nich dvě výhry. Třetí dnes přidalo v prvním utkání doma, kde zdolalo nováčka z Ovieda 2:0. Oba góly padly v dlouhém nastavení prvního poločasu, český brankář Jiří Letáček do hry ve vítězném týmu nezasáhl.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Real
|4
|4
|0
|0
|8:2
|12
|2
Bilbao
|3
|3
|0
|0
|6:3
|9
|3
Getafe
|4
|3
|0
|1
|6:4
|9
|4
Villarreal
|3
|2
|1
|0
|8:1
|7
|5
Barcelona
|3
|2
|1
|0
|7:3
|7
|6
Espanyol
|3
|2
|1
|0
|5:3
|7
|7
Elche
|4
|1
|3
|0
|6:4
|6
|8
Real Betis
|4
|1
|2
|1
|4:4
|5
|9
Valencia
|3
|1
|1
|1
|4:2
|4
|10
Vallecano
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|11
Sevilla
|4
|1
|1
|2
|7:7
|4
|12
D. Alavés
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|13
CA Osasuna
|3
|1
|0
|2
|1:2
|3
|14
Celta Vigo
|4
|0
|3
|1
|3:5
|3
|15
Oviedo
|4
|1
|0
|3
|1:7
|3
|16
Atlético
|3
|0
|2
|1
|3:4
|2
|17
Real Sociedad
|4
|0
|2
|2
|4:6
|2
|18
Mallorca
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1
|19
Levante
|3
|0
|0
|3
|3:7
|0
|20
Girona
|3
|0
|0
|3
|1:10
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup