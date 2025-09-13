Předplatné

Real Madrid je nadále stoprocentní. Po výhře v San Sebastianu vede ligu o tři body

Fotbalisté Realu Madrid zvítězili i ve čtvrtém kole La Ligy
Fotbalisté Realu Madrid zvítězili i ve čtvrtém kole La Ligy
Fotbalisté Realu Madrid zvítězili i ve čtvrtém kole La Ligy
Fotbalisté Realu Madrid zvítězili i ve čtvrtém kole La Ligy
Fotbalisté Realu Madrid zvítězili i ve čtvrtém kole La Ligy
Fotbalisté Realu Madrid zvítězili i ve čtvrtém kole La Ligy
La Liga
Fotbalisté Realu Madrid vyhráli i čtvrtý zápas nového ročníku španělské ligy a vedou tabulku s tříbodovým náskokem. V San Sebastianu zvítězili i v početním oslabení 2:1.

Favorizované hosty poslal do vedení v 12. minutě střelou z hranice šestnáctky po sólu Mbappé, který dal čtvrtý gól v sezoně. O dvacet minut později ale zkomplikoval „Bílému baletu“ situaci červenou kartou obránce Huijsen, který na polovině hřiště stáhl unikajícího protivníka za rameno k zemi.

I v oslabení však hosté zvýšili. Mbappé našel ve vápně Gülera, kterému pranic nevadila přesila domácích zadáků. Po změně stran trefil míč do ruky padajícího Carvajala a Oyarzabal z penalty snížil. Na remízu však domácí hráči, kteří na jaře v pohárové odvetě dokázali Realu nastřílet čtyři branky, nedosáhli a po čtyřech kolech mají v tabulce pouhé dva body.

Getafe zahájilo ligu třemi zápasy venku a vytěžilo z nich dvě výhry. Třetí dnes přidalo v prvním utkání doma, kde zdolalo nováčka z Ovieda 2:0. Oba góly padly v dlouhém nastavení prvního poločasu, český brankář Jiří Letáček do hry ve vítězném týmu nezasáhl.

#TýmZVRPSkóreB
1Real44008:212
2Bilbao33006:39
3Getafe43016:49
4Villarreal32108:17
5Barcelona32107:37
6Espanyol32105:37
7Elche 41306:46
8Real Betis41214:45
9Valencia31114:24
10Vallecano31114:34
11Sevilla41127:74
12D. Alavés31113:34
13CA Osasuna31021:23
14Celta Vigo40313:53
15Oviedo41031:73
16Atlético30213:42
17Real Sociedad40224:62
18Mallorca30122:61
19Levante30033:70
20Girona30031:100
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup
