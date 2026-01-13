Alonso ztratil kabinu Realu: bouři načal Vinicius, zkázu dokonal Mbappé. Nástupcem bude...
Vycházející hvězda na trenérském poli vydržela v Realu Madrid pouhého půl roku. Xabi Alonso skončil na lavičce „bílého baletu“ po prohře ve finále španělského superpoháru 2:3 proti Barceloně. Právě po tomto utkání pak sociální sítě obletělo video, které perfektně ilustruje ztrátu autority v kabině napěchované největšími talenty světového fotbalu.
Hráči Madridu převzali stříbrné medaile a přišel čas pro vítěze. Alonso zde chtěl se svými svěřenci vytvořit špalír a pogratulovat soupeři. Někteří hráči už se začínali řadit vedle něj, když Kylian Mbappé zakřičel a mávl směrem ke kabinám. V tu chvíli celý tým odpochodoval pryč.
Naprosto dokonalá ukázka toho, že trenér nemá v týmu hlavní slovo. O den později po vzájemné dohodě Alonso skončil na lavičce Realu Madrid.
„Z hlediska výsledků na tom nebyl špatně, ale je pravda, že kolovalo hodně spekulací o tom, že si úplně nesedl s hráči,“ řekla pro DAZN klubová legenda Guti.
„Když kabina není s trenérem spokojená, je to znát – a hodně. Nejen na trénincích, ale i v zápasech. Myslím si, že právě to bylo hlavním spouštěčem Xabiho odchodu,“ pokračoval ikonický záložník, který v klubu odehrál 387 zápasů a podílel se na zisku 3 titulů v Lize mistrů.
Odpor rozpoutal Vinicius
Stejně jako poslední viditelná rána a projev nedostatečného respektu u hráčů přišel i první odpor z kabiny v utkání proti nenáviděné Barceloně. V desátém ligovém kole na konci října tehdy Real sice odvěkého rivala skolil 2:1 a navýšil náskok na čele tabulky na pět bodů, ale příliš dobrá nálada na Bernabéu nezůstala.
Vinicius junior tehdy vůbec nezkousl to, že ho trenér 20 minut před koncem stáhl ze hřiště při snaze o udržení pozitivního výsledku a brazilská superstar dala jasně najevo svůj hněv. Rozhazoval rukama, zakřičel několik slov a odpochodoval rovnou do šatny.
„Právě tam nastal bod zlomu. Autorita trenéra byla navždy narušena,“ napsal v komentáři novinář Xavier Bosch z listu Mundo Deportivo. Alonso navíc v klíčové chvíli nedostal podporu od vedení. Vinicius vydal prohlášení, v němž se omluvil všem kromě kouče, a klub se rozhodl Brazilce interně nepotrestat.
Trenér pak už kabinu nikdy nezískal zpět na svou stranu. Hlavním odpůrcem někdejšího vynikajícího záložníka byl právě brazilský křídelník a podle španělských médií měli dávat najevo nespokojenost také další hvězdy jako Federico Valverde či Jude Bellingham.
Vedle špatné atmosféry v kabině necítil Alonso ani dostatečnou podporu a spolupráci se sportovním úsekem na přestupovém trhu a v polovině ledna se tak společně dohodli, že tato spolupráce nikomu dál nedává smysl.
Arbeloa povolán z béčka
Tým prozatím převzal dosavadní kouč třetiligové rezervy Álvaro Arbeloa. Někdejší pravý obránce je logickou náhradou. Jde o odchovance Realu Madrid, v bílém dresu odehrál přes 150 utkání a dvakrát s ním oslavil triumf v Lize mistrů.
Trenérské zkušenosti začal sbírat ve svém srdcovém klubu v září 2020 u týmu do 14 let a postupně skákal po žebříku výš. Před aktuální sezonou se posunul k rezervnímu týmu přezdívanému Castilla a možná až nečekaně brzy nyní přebírá vedení nad áčkem nejúspěšnějšího evropského klubu.
„Je to velká neznámá, ale tak to bylo i v době, kdy k týmu přišel (Zinedine) Zidane. Také se k týmu dostal z Castilly a věci se tehdy nevyvíjely dobře. Když mu vedení dalo zodpovědnost, znamená to, že mu věří,“ připomněl podobnost příběhu s legendárním francouzským záložníkem, který převzal tým v lednu 2016 a o pár měsíců později s ním slavil vítězství v Lize mistrů.
Má Arbeloa šanci zažít podobně kouzelný start na lavičce Realu Madrid?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Barcelona
|19
|16
|1
|2
|53:20
|49
|2
Real
|19
|14
|3
|2
|41:17
|45
|3
Villarreal
|18
|13
|2
|3
|37:17
|41
|4
Atlético
|19
|11
|5
|3
|34:17
|38
|5
Espanyol
|19
|10
|4
|5
|23:20
|34
|6
Real Betis
|19
|7
|8
|4
|31:25
|29
|7
Celta Vigo
|19
|7
|8
|4
|25:20
|29
|8
Bilbao
|19
|7
|3
|9
|17:25
|24
|9
Elche
|19
|5
|8
|6
|25:24
|23
|10
Vallecano
|19
|5
|7
|7
|16:22
|22
|11
Real Sociedad
|19
|5
|6
|8
|24:27
|21
|12
Getafe
|19
|6
|3
|10
|15:25
|21
|13
Girona
|19
|5
|6
|8
|18:34
|21
|14
Sevilla
|19
|6
|2
|11
|24:30
|20
|15
CA Osasuna
|19
|5
|4
|10
|18:22
|19
|16
D. Alavés
|19
|5
|4
|10
|16:24
|19
|17
Mallorca
|19
|4
|6
|9
|21:28
|18
|18
Valencia
|19
|3
|8
|8
|18:31
|17
|19
Levante
|18
|3
|5
|10
|21:30
|14
|20
Oviedo
|19
|2
|7
|10
|9:28
|13
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup