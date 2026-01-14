Předplatné

Real Madrid po konci Alonsa senzačně vypadl z poháru, nestačil na tým ze druhé ligy

Real Madrid senzačně vypadl z poháru
Real Madrid senzačně vypadl z poháruZdroj: ČTK / AP / Jose Breton
Real Madrid senzačně vypadl z poháru
Real Madrid senzačně vypadl z poháru
Real Madrid senzačně vypadl z poháru
Real Madrid senzačně vypadl z poháru
Real Madrid senzačně vypadl z poháru
Real Madrid senzačně vypadl z poháru
7
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
La Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Fotbalisté Realu Madrid po pondělním odvolání trenéra Xabiho Alonsa nečekaně vypadli v osmifinále Španělského poháru po prohře 2:3 na hřišti druholigového Albacete. Kouči Álvaru Arbeloovi tak nevyšla premiéra na lavičce „Bílého baletu“.

Vedení Realu odvolalo Alonsa den po porážce ve finále španělského Superpoháru s Barcelonou. Mužstvo převzal další bývalý hráč Realu Arbeloa, jenž do té doby trénoval rezervní tým. Debut u „áčka“ mu ale pořádně zhořkl. Značnou část základní sestavy včetně kanonýra Mbappého k zápasu nenominoval.

Celek ze španělské metropole odpověděl na první i druhou trefu domácích, kteří jsou ve druhé lize těsně nad sestupovými příčkami, na třetí mu však nezbyl čas. V úvodu závěrečného nastavení srovnal Gonzalo García na 2:2, jenže střídající Betancor o chvíli později druhým gólem v utkání odvrátil prodloužení a zařídil Albacete překvapivý postup.

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů