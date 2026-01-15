Ostuda Realu v poháru: Bílá katastrofa! Španělská média ostře kritizují hráče
Naprosto příšerné dny zažívá světový kolos Real Madrid. Po rychlém odchodu Xabiho Alonsa začal nový kouč Álvaro Arbeloa nejhorším možným způsobem – prohrou 2:3 proti druholigovému Albacete v poháru a ze španělských médií zní ostrá kritika. „Je to triumf hráčů, kteří cítí, že jim nikdo nemůže nic nařídit – ani styl hry, ani povinnosti. Neříká se mi to lehce, ale taková je realita,“ tvrdí bývalý hráč klubu Álvaro Benito.
Během 72 hodin přišel španělský klub o dvě trofeje a mezitím stihl ještě vyměnit trenéra. Těžko říct, který z posledních dní byl tím nejhorším. V neděli večer prohrál finále Superpoháru s Barcelonou, v pondělí odvolal Xabiho Alonsa a ve středu večer ostudně skončil i v domácím poháru Copa del Rey.
Soupeř z Albacete, který bojuje o záchranu ve druhé lize, rozhodl o svém triumfu ve čtvrté minutě nastavení, kdy se překrásným obstřelem prosadil Jefte Betancor. „Pokud je za tuto porážku někdo zodpovědný, jsem to já,“ pronesl zklamaně nový kouč Arbeloa. Fotbalová veřejnost ve Španělsku je však zcela opačného názoru.
Hlasy novinářů a expertů ve Španělsku tak v drtivé většině míří na hráče. „Tým v bílém neukázal nic – ani duši, ani charakter. Nepodal výkon hodný své pověsti a nakonec podlehl týmu ze druhé ligy. Už u toho nebyl Xabi Alonso, ale na trávníku se nezměnilo vůbec nic,“ napsal Joel del Río, novinář z deníku Marca.
„Tenhle Real Madrid je v troskách. V létě utratil za posily 167,5 milionu eur a už přišel o Superpohár a vypadl i z Copa del Rey. A to vše po minulé sezoně, kdy přišel Mbappé a klub nezískal ani jednu trofej,“ zmiňuje novinář Santi Nolla v komentáři s titulkem „Bílá katastrofa“.
„Vyhodili Ancelottiho, protože prý nestačil. Vyhodili Xabiho Alonsa, protože prý taky nestačil… Jenže ti, kdo zůstávají, jsou hráči a ten, kdo sedí v lóži. Už dávno zapomněli na pracovní morálku. Nelíbí se jim trenér, který na ně tlačí, a když se jim něco nelíbí, jdou si stěžovat za prezidentem – a ten jim to toleruje,“ doplnil komentátor Manolo Lama ve vysílání stanice Cadena COPE.
Porážka celého klubu
S ostrou kritikou pak přispěchal i bývalý hráč a trenér mládežnických celků „bílého baletu“ Álvaro Benito: „Spousta hráčů hraje pod svou úroveň. Xabi Alonso uspěl v Leverkusenu s jasnou vizí – měl disciplinovaný, ofenzivní, dynamický a agresivní tým. Dostal se do finále Evropské ligy, vyhrál Bundesligu a ukázal, že má silný model hry. Přesně proto ho Real přivedl. Jenže tady ten model není schopen prosadit,“ začal hodnocení.
„Jak je možné, že trenér nedokáže přenést svůj styl jen proto, že někteří hráči odmítají plnit základní povinnosti – věci, které by měly být naprostým minimem? Pro mě už to není jen porážka Xabiho Alonsa, ale porážka celého klubu. Kdo ty hráče donutí? Kdo si nad nimi dokáže prosadit autoritu? Kdo je přesvědčí, že cesta ke konkurenceschopnosti vede jinudy, než kudy jdou teď? Pokud se tohle nezmění, vidím budoucnost Realu ve střednědobém horizontu velmi pesimisticky,“ doplnil ostře vítěz španělské ligy z roku 1997.
Výsměch legendy Barcelony
Sůl do rány fanouškům nejúspěšnějšího evropského celku pak přisypal ještě konkurent z nenáviděné Barcelony. Bývalý obránce katalánského celku Gerard Piqué v chatu na streamovací platformě Twitch ironicky napsal po vyřazení Realu „Dobrý debut nového Madridu,“ a sklidil ohromné ovace od všech fanoušků červeno-modrého týmu.
Znovu tak navíc pošťouchl někdejšího soka Arbelou, s nímž ještě na hřišti svedl několik ostrých bitev a už během hráčské kariéry to mezi oběma hodně vřelo. Současný trenér Realu totiž Piquého označil za kamaráda, načež stoper Barcelony reagoval slovy, že pro něj je Arbeloa spíš jen „známý“. Španělské slovo „conocido“ pak ještě jednou zopakoval s důrazem na první část „cono“ – česky „kužel“. Svého soka tak jednou větou odmítl nazvat přítelem a ještě urazil jeho fotbalové schopnosti.
Teď se soupeři z nenáviděného celku může smát znovu.