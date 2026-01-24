Vršovice, Madrid! Mbappé pečetil výhru legendárním dloubáčkem, Real poskočil před Barcelonu
Fotbalisté Realu Madrid ve španělské lize zvítězili na hřišti Villarrealu 2:0 a posunuli se do čela neúplné tabulky. Oba góly dal Kylian Mbappé a suverénně tak kraluje tabulce střelců s 21 góly. Druhý Vedat Muriqi z Mallorky dal o sedm branek méně. Barcelona, která na Real nyní ztrácí dva body, si může prvenství vzít zpět v nedělním domácím zápase s posledním Oviedem.
Mbappé otevřel skóre ve 47. minutě, kdy si našel ve vápně Gueyem sražený centr Viníciuse Júniora. V nastavení francouzského kanonýra ve vlastní šestnáctce fauloval Pedraza a Mbappé penaltu proměnil "vršovickým dloubákem".
Villarreal prohrál druhý zápas po sobě a kvůli horšímu skóre se propadl na čtvrté místo za Atlético Madrid. Na Real ztrácí deset bodů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Real
|21
|16
|3
|2
|45:17
|51
|2
Barcelona
|20
|16
|1
|3
|54:22
|49
|3
Atlético
|20
|12
|5
|3
|35:17
|41
|4
Villarreal
|20
|13
|2
|5
|37:21
|41
|5
Espanyol
|21
|10
|4
|7
|25:25
|34
|6
Real Betis
|20
|8
|8
|4
|33:25
|32
|7
Celta Vigo
|20
|8
|8
|4
|28:20
|32
|8
CA Osasuna
|21
|7
|4
|10
|24:25
|25
|9
Elche
|21
|5
|9
|7
|29:29
|24
|10
Real Sociedad
|20
|6
|6
|8
|26:28
|24
|11
Sevilla
|21
|7
|3
|11
|28:33
|24
|12
Bilbao
|21
|7
|3
|11
|20:30
|24
|13
Girona
|20
|6
|6
|8
|20:34
|24
|14
Valencia
|21
|5
|8
|8
|22:33
|23
|15
Vallecano
|21
|5
|7
|9
|17:28
|22
|16
Mallorca
|20
|5
|6
|9
|24:30
|21
|17
Getafe
|20
|6
|3
|11
|15:26
|21
|18
D. Alavés
|20
|5
|4
|11
|16:25
|19
|19
Levante
|20
|4
|5
|11
|24:34
|17
|20
Oviedo
|20
|2
|7
|11
|11:31
|13
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup