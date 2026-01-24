Předplatné

Vršovice, Madrid! Mbappé pečetil výhru legendárním dloubáčkem, Real poskočil před Barcelonu

Kylian Mbappé se v závěru utkáni proti Villarrealu blýskl vršovickým dloubáčkem
Kylian Mbappé se v závěru utkáni proti Villarrealu blýskl vršovickým dloubáčkemZdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
ČTK, iSport.cz
La Liga
Fotbalisté Realu Madrid ve španělské lize zvítězili na hřišti Villarrealu 2:0 a posunuli se do čela neúplné tabulky. Oba góly dal Kylian Mbappé a suverénně tak kraluje tabulce střelců s 21 góly. Druhý Vedat Muriqi z Mallorky dal o sedm branek méně. Barcelona, která na Real nyní ztrácí dva body, si může prvenství vzít zpět v nedělním domácím zápase s posledním Oviedem.

Mbappé otevřel skóre ve 47. minutě, kdy si našel ve vápně Gueyem sražený centr Viníciuse Júniora. V nastavení francouzského kanonýra ve vlastní šestnáctce fauloval Pedraza a Mbappé penaltu proměnil "vršovickým dloubákem".

Villarreal prohrál druhý zápas po sobě a kvůli horšímu skóre se propadl na čtvrté místo za Atlético Madrid. Na Real ztrácí deset bodů.

#TýmZVRPSkóreB
1Real21163245:1751
2Barcelona20161354:2249
3Atlético20125335:1741
4Villarreal20132537:2141
5Espanyol21104725:2534
6Real Betis2088433:2532
7Celta Vigo2088428:2032
8CA Osasuna21741024:2525
9Elche 2159729:2924
10Real Sociedad2066826:2824
11Sevilla21731128:3324
12Bilbao21731120:3024
13Girona2066820:3424
14Valencia2158822:3323
15Vallecano2157917:2822
16Mallorca2056924:3021
17Getafe20631115:2621
18D. Alavés20541116:2519
19Levante20451124:3417
20Oviedo20271111:3113
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

