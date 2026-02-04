Birmančevič jako Ronaldo, na tiskovce odsunul láhev koly. Jak komentoval odchod ze Sparty?
Týmový trénink, focení s dresem i tisková konference. Fotbalista Veljko Birmančevič má za sebou první den ve španělském Getafe, kam zamířil na poslední chvíli z pražské Sparty na půlroční hostování s opcí. „Moje jméno se vyslovuje docela těžko, můžete mi říkat Birma,“ představil se sedmadvacetiletý hráč novinářům na úvodním setkání.
Mimochodem, než se Birmančevič pustil do první odpovědi, odsunul ze záběrů láhev Coca Coly (byla bez cukru). Podobně se zachoval slavný útočník Cristiano Ronaldo v červnu 2021 během mistrovství Evropy. Tehdy následoval pokles ceny akcií firmy o 1,6 procenta.
Birmančevičův přestup do španělského celku se uskutečnil během pár hodin, definitivní potvrzení přišlo až kolem jedenácté hodiny. Tedy ve chvíli, kdy se uzavřelo přestupové okno pro španělskou ligu. „Volali mi v poslední den přestupového období, protože potřebovali hráče na moji pozici,“ prozradil Birmančevič. „Kluby se nakonec dohodly, oznámily mi to a okamžitě jsem to přijal.“
Následně dostal dotaz, proč opustil Spartu, ve které měl dobrou pozici. „Dobrá otázka,“ zastavil se Birmančevič. „Upřímně, mým snem bylo vždycky hrát v La Lize.“
Velký krok dopředu
Srbský reprezentant si zahrál v jedné z TOP 5 evropských lig už v minulosti. Přesně před čtyřmi lety přestoupil do Toulouse a zaznamenal pětadvacet startů v Ligue 1 (ani jednou nebodoval). Následně zamířil na hostování do Sparty, kde hned v prvním ročníku pomohl k zisku double.
„Chtěl jsem udělat ve své kariéře další krok dopředu a zahrát si v jedné z nejlepších lig na světě. Tohle je pro mě velký krok,“ pravil Birmančevič před novináři. V Getafe se nyní potká s parťákem ze srbského národního týmu Nemanjou Maksimovičem.
Otázka však byla, kdy Birmančevič nastoupí k prvnímu zápasu. V posledních týdnech ve Spartě totiž nehrál, protože řešil problémy s třísly. Dokonce předčasně opustil herní soustředění ve Španělsku a zamířil do Prahy na lékařské vyšetření. Stejně tak chyběl v sobotním ligovém utkání proti Dukle (3:0).
„Měl jsem nějaké problémy, ale vyřešil jsem je už před třemi týdny. Nyní jsem zdravý a připravený na další zápas,“ zmínil Birmančevič. První příležitost k debutu ve španělské lize dostane v neděli na hřišti Alavésu, desátého týmu ligové tabulky.
Trenér José Bordalás by s ním měl počítat na pozici křídelního hráče, na které ztratil v závěru přestupového období Cobu da Costu. „Rád hraju s velkou intenzitou, pohybuju se na velkém prostoru od jednoho vápna až po druhé,“ líčil Birmančevič. „Mojí nejsilnější stránkou je hledání prostoru za obranou, abych vytvářel problémy stoperům. Rád střílím góly a přihrávám, proto jsem tady,“ zakončil hráč, který se může po konci sezony vrátit do Sparty.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Barcelona
|22
|18
|1
|3
|60:23
|55
|2
Real
|22
|17
|3
|2
|47:18
|54
|3
Atlético
|22
|13
|6
|3
|38:17
|45
|4
Villarreal
|21
|13
|3
|5
|39:23
|42
|5
Real Betis
|22
|9
|8
|5
|36:28
|35
|6
Espanyol
|22
|10
|4
|8
|26:27
|34
|7
Celta Vigo
|22
|8
|9
|5
|29:23
|33
|8
Real Sociedad
|22
|7
|7
|8
|30:30
|28
|9
CA Osasuna
|22
|7
|5
|10
|26:27
|26
|10
D. Alavés
|22
|7
|4
|11
|20:27
|25
|11
Bilbao
|22
|7
|4
|11
|21:31
|25
|12
Girona
|22
|6
|7
|9
|21:36
|25
|13
Elche
|22
|5
|9
|8
|30:32
|24
|14
Mallorca
|22
|6
|6
|10
|28:34
|24
|15
Sevilla
|22
|7
|3
|12
|29:37
|24
|16
Getafe
|22
|6
|5
|11
|16:27
|23
|17
Valencia
|22
|5
|8
|9
|23:35
|23
|18
Vallecano
|22
|5
|7
|10
|18:30
|22
|19
Levante
|21
|4
|6
|11
|24:34
|18
|20
Oviedo
|22
|3
|7
|12
|12:34
|16
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup