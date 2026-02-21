Real semlel i úspěšného Alonsa. Mocenský boj? V Madridu jde o víc než jen fotbal
Real Madrid je stroj na vítězství, který občas semele i vlastní obsluhu. Body jsou jen část příběhu. Tou druhou je právo určovat, co je disciplína, co svoboda a komu co náleží. Nejde jen o presink a taktické šipky na tabuli, ale o řízení osobností s hodnotou státního rozpočtu. Xabi Alonso přišel přitáhnout šrouby, nastolit řád a změnit návyky kabiny zvyklé na komfort i výsady. Jenže trenér je posledním článkem řetězce. Když se soukolí zadrhne, praská jako první.
Pozice Xabiho Alonsa v čele Realu Madrid byla už delší dobu nalomená a stála na vratkých nohách, ale drsný způsob, jakým byl v pondělí 12. ledna bez milosti odvolán, přesto šokoval.
Málokdo tušil, že se schyluje k tak razantnímu kroku. Hráči, zaměstnanci ani komunikační tým nedostali sebemenší signál, že klub chystá oznámení. Jeden z lidí, kteří se denně pohybují na tréninkovém hřišti Bílého baletu, se o všem dozvěděl mezi regály supermarketu, když na displeji telefonu četl zprávy.
Alonsův pobyt na Bernabéu byl překvapivě krátký. Bývalý záložník Liverpoolu, Realu i Bayernu dorazil v červnu 2025, už v prosinci však čelil citelnému tlaku, který dočasně otupila série vítězství a poskytla mu alespoň trochu úlevy. Lednová porážka 2:3 s Barcelonou ve finále španělského Superpoháru přišla po pěti výhrách v řadě, včetně přesvědčivého triumfu 5:1 nad Realem Betis v La Lize o předchozím víkendu.
Po utkání v saúdskoarabské Džiddě si Xabi s hráči převzal medaile za druhé místo. Záběr, na němž se na pódiu letmo objal s prezidentem Florentinem Pérezem, měl silný náboj.
Na veřejnosti se potkávali jen zřídka. Pérez, který v březnu oslaví 79 let, v Realu drží všechny páky moci a rozhoduje o všem. To, co následovalo, obnažilo, jak málo manévrovacího prostoru Alonso měl.
Když se Katalánci chystali vyrazit pro trofej, Xabi pokynul svým mužům, aby vytvořili čestnou stráž, stejně jako to před chvílí udělal tým Hansiho Flicka pro ně.
Mávl rukou a otočil se v přesvědčení, že jeho pokyn bude bez váhání vyslyšen. Nestalo se nic. Kylian Mbappé, stojící opodál, gestem vyzval ostatní opačným směrem. Xabi během vteřiny pochopil, co se mu před očima odehrává, a přijal to bez viditelného protestu. Jeho řeč těla byla výmluvná.
S autoritou bojoval už delší dobu. Moderní metody, které zavedl s asistenty, přijímali někteří starší hráči spíše rozpačitě než s nadšením. Od počátku vyžadoval vyšší nasazení, preciznější taktickou práci a pevnou disciplínu. Klub mu dal jasně najevo, že právě tudy vede cesta a že se chce odstřihnout od závěru druhé éry Carla Ancelottiho.
Napětí však nesláblo, naopak houstlo. Paradoxně vyvrcholilo