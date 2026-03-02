Předplatné

Real v potížích! Prohrál doma s Getafe, na Barcelonu už ztrácí čtyři body

Vinícius reaguje v nepovedeném zápase Realu s Getafe
Vinícius reaguje v nepovedeném zápase Realu s GetafeZdroj: ČTK
Real Madrid prohrál doma s Getafe
Real Madrid prohrál doma s Getafe
Real Madrid prohrál doma s Getafe
Real Madrid utrpěl ve španělské fotbalové lize další překvapivou porážku. S Getafe prohrál doma 0:1 a na první Barcelonu ztrácí po 26. kole už čtyři body. Zápas rozhodl v 39. minutě ranou z voleje uruguayský útočník Martín Satriano. Český brankář Jiří Letáček sledoval výhru svého týmu jen z lavičky náhradníků. „Bílému baletu“ chyběl kvůli potížím s kolenem francouzský kanonýr Kylian Mbappé.

V minulém kole Real podlehl v Pamploně 1:2 a v domácí soutěži ztratil body po osmi zápasech. Nyní přišlo další selhání proti týmu, který byl před zápasem v tabulce na 13. místě s pětibodovým náskokem na sestupové pásmo. Cenná výhra posunula Getafe na jedenáctou pozici.

Fotbalisté Getafe uspěli proti Realu po sérii osmi porážek ve vzájemných zápasech. Na jeho hřišti zvítězili po více než 18 letech.

#TýmZVRPSkóreB
1Barcelona26211471:2664
2Real26193454:2260
3Atlético26156543:2351
4Villarreal26163748:3151
5Real Betis261110542:3243
6Celta Vigo261010636:2840
7Espanyol261061033:3936
8Real Sociedad2698938:3835
9Bilbao261051130:3635
10CA Osasuna26961130:3033
11Getafe26951221:2932
12Sevilla26861234:4130
13Girona26791027:4230
14Valencia26781127:3929
15Vallecano25691023:3227
16D. Alavés26761323:3427
17Elche 265111034:3926
18Mallorca26661429:4224
19Levante26561528:4421
20Oviedo25381416:4017
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

