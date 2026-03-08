Yamal momentem geniality překonal Messiho i Ronalda. Valverde: Škoda, že není z Bilbaa
Tenhle diamant září naplno. Lamine Yamal už nyní prožívá svou nejgólovější sezonu, když napříč soutěžemi devatenáctkrát skóroval. Jeho poslední trefa do sítě Bilbaa zařídila Barceloně vítězství 1:0 a zároveň byla jubilejní 50. v Yamalově stále teprve rozjíždějící se kariéře. Přitom Lionel Messi na tuto metu dosáhl až jako o dva roky starší. „Nehrál nejlépe, ale stejně rozhodl. Opravdu na sobě dře,“ chválil křídelníka přísný trenér Hansi Flick.
Už to vypadalo, že se ofenzivní mašina zasekla. Barceloně se na hřišti houževnatého Bilbaa nedařilo. Vůbec poprvé v sezoně nezaznamenala v první půli ani jednu střelu mezi tři tyče, a i přes drtivou převahu v držení míče (70:30) byla dle statistiky očekávaných gólů dvakrát méně nebezpečná než soupeř (xG 0,4:0,85). Na Santiago Bernabéu začínali vyhlížet ztrátu rivala v boji o titul, když v tom Lamine Yamal ukázal svou extratřídu.
„Hraje se tu opravdu těžce a výhry se velmi ceníme. Navíc s čistým kontem. Je skvělé, že Yamal dokáže zápas rozhodnout jedinou situací. Jak dostane prostor, dostane šanci,“ ví Hansi Flick o síle španělského křídelníka.
V rozhodující trefě sehrál důležitou úlohu Pedri. Třiadvacetiletý středopolař se skvělým driblinkem dostal přes dva soupeře a přesně našel Yamala. Ten si poradil s obráncem a zavěsil bezchybně do šibenice. Barceloně moment geniality stačil na vítězství 1:0.
„Šli jsme do tohoto utkání unavení a soupeř nás opravdu tvrdě presoval. Já sám jsem po úterní pohárové bitvě s Atléticem Madrid zvládl jen poločas. Při gólové akci byl hrozně důležitý pohyb útočníků, kteří Laminovi vytvořili prostor a on pak zavěsil do vinglu. Je stále mladý. Je důležité, aby se neuspokojil a nadále se chtěl zlepšovat,“ je Pedri směrem k o pět let mladšímu spoluhráči a krajanovi opatrný.
Španělský deník Marca už se tak při zdi nedržel a o klíčových mužích národního týmu, Pedrim s Yamalem, napsal, že jsou to géniové vedoucího celku LaLigy. „Pedri dělá každého hráče na hřišti lepším,“ potvrdil záložníkovu důležitost sám Flick.
Rychlejší start než Messi i Ronaldo
I díky kvalitě spoluhráčů se naplno projevuje Yamalova kvalita. Ten tak v této sezoně napříč soutěžemi nasázel devatenáct branek a celkově jich má v kariéře rovných padesát. Na tuto metu dosáhl o dva roky dříve než Lionel Messi a o tři dříve než Cristiano Ronaldo. Messiho přitom překonal už týden předtím, když se proti Villarrealu stal nejmladším střelcem ligového hattricku v dresu Barcelony.
V LaLize je Yamal aktuálně na čtrnácti trefách, přičemž Raúl González drží s devatenácti zásahy ze sezony 1995/96 soutěžní rekord v jednom ročníku mezi hráči do devatenácti let. Yamal má jedenáct zápasů na to, aby legendu Realu Madrid překonal. V tomto století se přitom žádný Španěl v dresu Barcelony na tuto metu nedostal. Nejblíže byl před patnácti lety David Villa s osmnácti góly.
„Je jasné, že naše Lezama a barcelonská La Masia patří k nejlepším akademiím ve světovém fotbale. Jsou jiné, ale obě skvělé. Škoda, že Yamal není z Bilbaa,“ zalitoval Ernesto Valverde, kouč baskického celku s tvrdou politikou angažování ryze baskických hráčů.
Strašákem ovšem zůstávají problémy s třísly, které Yamala trápí už od září. „Poslední dobou se cítím mnohem lépe. Na hřišti se chci usmívat, když hraju, což se mi dlouho nestalo. Nyní jsem šťastný,“ přiznal nedávno Yamal.
Šťastná je i Barcelona, která drží v rukou obhajobu titulu a ráda by po jedenácti letech opět zvedla nad hlavu „ušatý pohár“. Lamine Yamal pro ni bude klíčovou postavou v bojích o ty nejvyšší cíle.
V jakém věku vstřelili 50. soutěžní gól kariéry:
Jméno - věk / zápas / rok
- Lamine Yamal - 18 let, 237 dní / Bilbao-Barcelona 0:1 / 2026
- Kylian Mbappé - 19 let, 97 dní / Rusko-Francie 1:3 / 2018
- Erling Haaland - 19 let, 181 dní Augsburg-Dortmund 3:5 / 2020
- Lionel Messi - 20 let, 315 dní / Barcelona-Valencia 6:0 / 2008
- Cristiano Ronaldo 21 let, 272 dní / Manchester United-Portsmouth 3:0 / 2006
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Barcelona
|27
|22
|1
|4
|72:26
|67
|2
Real
|27
|20
|3
|4
|56:23
|63
|3
Atlético
|27
|16
|6
|5
|46:25
|54
|4
Villarreal
|26
|16
|3
|7
|48:31
|51
|5
Real Betis
|26
|11
|10
|5
|42:32
|43
|6
Celta Vigo
|27
|10
|10
|7
|37:30
|40
|7
Espanyol
|26
|10
|6
|10
|33:39
|36
|8
Real Sociedad
|27
|9
|8
|10
|40:41
|35
|9
Bilbao
|27
|10
|5
|12
|30:37
|35
|10
CA Osasuna
|27
|9
|7
|11
|32:32
|34
|11
Getafe
|26
|9
|5
|12
|21:29
|32
|12
Girona
|27
|7
|10
|10
|28:43
|31
|13
Vallecano
|26
|7
|9
|10
|26:32
|30
|14
Sevilla
|26
|8
|6
|12
|34:41
|30
|15
Valencia
|26
|7
|8
|11
|27:39
|29
|16
D. Alavés
|26
|7
|6
|13
|23:34
|27
|17
Elche
|26
|5
|11
|10
|34:39
|26
|18
Mallorca
|27
|6
|7
|14
|31:44
|25
|19
Levante
|27
|5
|7
|15
|29:45
|22
|20
Oviedo
|26
|3
|8
|15
|16:43
|17
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup