Real řeší skandál, hráči se porvali! Zraněná hvězda skončila v nemocnici: bizarní vysvětlení

Federico Valverde a Aurélien Tchouaméni před zápasem
Federico Valverde a Aurélien Tchouaméni před zápasemZdroj: Profimedia.cz
La Liga
V neděli mohou na Camp Nou sledovat, jak po El Clásiku slaví titul jejich úhlavní rival z Barcelony. To ale není největší problém současného Realu Madrid. Ve Španělsku se řeší skandál, kdy mělo dojít ke rvačce mezi hráči na tréninku slavného klubu. Jeden z kapitánů Federico Valverde dokonce skončil v nemocnici s tržnou ranou na hlavě. Záložník ale popřel informace médií, že se po čtvrtečním tréninku popral v šatně se spoluhráčem Aurélienem Tchouaménim. Uruguayský záložník zdůraznil, že ho Tchouaméni rozhodně neudeřil.

Španělská média řeší velký konflikt v kabině Realu, kde rozhodně nepanuje dobrá nálada. Před nedělním soubojem s Barcelonou ztrácí čtyři kola před koncem ligy na největšího rivala propastných jedenáct bodů. Domácím stačí souboj s druhým celkem tabulky neprohrát, aby s předstihem oslavili titul.

Real místo soustředění na klasický souboj z Pyrenejského poloostrova vyvrací informace v médiích, že na tréninku došlo ke rvačce mezi spoluhráči Federikem Valverdem a Aurélienem Tchouaménim. Veřejně se propírají i další nepříjemné konflikty, což se klub snaží postupně vyvracet.

„Během hádky jsem se nedopatřením uhodil čelem o stůl a utrpěl jsem malou tržnou ránu, která vyžadovala rutinní návštěvu nemocnice,“ napsal Valverde na sociální sítě k incidentu s tím, že ho celá situace mrzí. „V každé normální šatně se tyto věci dějí a řeší se interně, aniž by se dostaly na veřejnost. Je zřejmé, že za tím někdo stojí a rychle to rozšířil,“ postěžoval si, že někdo vynáší informace z kabiny slavného klubu.

Klub s hráči zahájil disciplinární řízení

Real neprožívá vydařené období. Momentálně se připravuje na nedělní El Clásico v Barceloně, po němž může jeho rival slavit mistrovský titul. Madridský klub určitě skončí sezonu bez trofeje, což je v obří organizaci jednoznačným zklamáním. Ve čtvrtfinále Ligy mistrů vypadl s Bayernem, ze hry venku je i v domácím poháru.

Napětí v týmu poslední dobou stoupá. Už na počátku týdne španělská média informovala o incidentu mezi obránci Álvarem Carrerasem a Antoniem Rüdigerem. Valverde a Tchouaméni se údajně pohádali už ve středu a o den později se konflikt v tréninkovém areálu vyhrotil poté, co Valverde odmítl Tchouaménimu podat ruku.

Klub v oficiálním prohlášení bez bližších podrobností potvrdil, že mezi hráči došlo ke konfliktu. S oběma zahájil disciplinární řízení, výsledky oznámí po skončení interního vyšetřování. Klub pro oba hráče zvažuje pokutu nebo zastavení činnosti. Po rvačce se vedení sešlo na mimořádné schůzce. Fotbalisté dokonce nesměli více než hodinu opustit tréninkové centrum.

V Realu se během sezony řešil i údajně horší přístup největších hvězd, které mohly stát také za koncem náročného trenéra Xabiho Alonsa. Klub v létě nejspíš představí nového kouče. Aktuálně působí na lavičce bývalý hráč klubu Álvaro Arbeola. K týmu nastoupil teprve v lednu, ale přibývají spekulace o tom, že rozhárané mužstvo přijde v létě srovnat slavný José Mourinho. Portugalský kouč vedl Real v letech 2010 – 2013.

#TýmZVRPSkóreB
1Barcelona34291489:3188
2Real34245570:3177
3Villarreal34215864:3968
4Atlético34196958:3763
5Real Betis341314752:4153
6Celta Vigo3412111148:4447
7Getafe341351628:3644
8Bilbao341351640:5044
9Real Sociedad3411101352:5343
10CA Osasuna341191440:4242
11Vallecano3410121235:4142
12Valencia341091537:5039
13Espanyol341091537:5139
14Elche 349111445:5338
15Mallorca341081642:5138
16Girona349111436:5138
17Sevilla341071741:5537
18D. Alavés34991640:5336
19Levante34891738:5533
20Oviedo346101826:5428
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

