Real řeší skandál, hráči se porvali! Zraněná hvězda skončila v nemocnici: bizarní vysvětlení
V neděli mohou na Camp Nou sledovat, jak po El Clásiku slaví titul jejich úhlavní rival z Barcelony. To ale není největší problém současného Realu Madrid. Ve Španělsku se řeší skandál, kdy mělo dojít ke rvačce mezi hráči na tréninku slavného klubu. Jeden z kapitánů Federico Valverde dokonce skončil v nemocnici s tržnou ranou na hlavě. Záložník ale popřel informace médií, že se po čtvrtečním tréninku popral v šatně se spoluhráčem Aurélienem Tchouaménim. Uruguayský záložník zdůraznil, že ho Tchouaméni rozhodně neudeřil.
Španělská média řeší velký konflikt v kabině Realu, kde rozhodně nepanuje dobrá nálada. Před nedělním soubojem s Barcelonou ztrácí čtyři kola před koncem ligy na největšího rivala propastných jedenáct bodů. Domácím stačí souboj s druhým celkem tabulky neprohrát, aby s předstihem oslavili titul.
Real místo soustředění na klasický souboj z Pyrenejského poloostrova vyvrací informace v médiích, že na tréninku došlo ke rvačce mezi spoluhráči Federikem Valverdem a Aurélienem Tchouaménim. Veřejně se propírají i další nepříjemné konflikty, což se klub snaží postupně vyvracet.
„Během hádky jsem se nedopatřením uhodil čelem o stůl a utrpěl jsem malou tržnou ránu, která vyžadovala rutinní návštěvu nemocnice,“ napsal Valverde na sociální sítě k incidentu s tím, že ho celá situace mrzí. „V každé normální šatně se tyto věci dějí a řeší se interně, aniž by se dostaly na veřejnost. Je zřejmé, že za tím někdo stojí a rychle to rozšířil,“ postěžoval si, že někdo vynáší informace z kabiny slavného klubu.
Klub s hráči zahájil disciplinární řízení
Real neprožívá vydařené období. Momentálně se připravuje na nedělní El Clásico v Barceloně, po němž může jeho rival slavit mistrovský titul. Madridský klub určitě skončí sezonu bez trofeje, což je v obří organizaci jednoznačným zklamáním. Ve čtvrtfinále Ligy mistrů vypadl s Bayernem, ze hry venku je i v domácím poháru.
Napětí v týmu poslední dobou stoupá. Už na počátku týdne španělská média informovala o incidentu mezi obránci Álvarem Carrerasem a Antoniem Rüdigerem. Valverde a Tchouaméni se údajně pohádali už ve středu a o den později se konflikt v tréninkovém areálu vyhrotil poté, co Valverde odmítl Tchouaménimu podat ruku.
Klub v oficiálním prohlášení bez bližších podrobností potvrdil, že mezi hráči došlo ke konfliktu. S oběma zahájil disciplinární řízení, výsledky oznámí po skončení interního vyšetřování. Klub pro oba hráče zvažuje pokutu nebo zastavení činnosti. Po rvačce se vedení sešlo na mimořádné schůzce. Fotbalisté dokonce nesměli více než hodinu opustit tréninkové centrum.
V Realu se během sezony řešil i údajně horší přístup největších hvězd, které mohly stát také za koncem náročného trenéra Xabiho Alonsa. Klub v létě nejspíš představí nového kouče. Aktuálně působí na lavičce bývalý hráč klubu Álvaro Arbeola. K týmu nastoupil teprve v lednu, ale přibývají spekulace o tom, že rozhárané mužstvo přijde v létě srovnat slavný José Mourinho. Portugalský kouč vedl Real v letech 2010 – 2013.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Barcelona
|34
|29
|1
|4
|89:31
|88
|2
Real
|34
|24
|5
|5
|70:31
|77
|3
Villarreal
|34
|21
|5
|8
|64:39
|68
|4
Atlético
|34
|19
|6
|9
|58:37
|63
|5
Real Betis
|34
|13
|14
|7
|52:41
|53
|6
Celta Vigo
|34
|12
|11
|11
|48:44
|47
|7
Getafe
|34
|13
|5
|16
|28:36
|44
|8
Bilbao
|34
|13
|5
|16
|40:50
|44
|9
Real Sociedad
|34
|11
|10
|13
|52:53
|43
|10
CA Osasuna
|34
|11
|9
|14
|40:42
|42
|11
Vallecano
|34
|10
|12
|12
|35:41
|42
|12
Valencia
|34
|10
|9
|15
|37:50
|39
|13
Espanyol
|34
|10
|9
|15
|37:51
|39
|14
Elche
|34
|9
|11
|14
|45:53
|38
|15
Mallorca
|34
|10
|8
|16
|42:51
|38
|16
Girona
|34
|9
|11
|14
|36:51
|38
|17
Sevilla
|34
|10
|7
|17
|41:55
|37
|18
D. Alavés
|34
|9
|9
|16
|40:53
|36
|19
Levante
|34
|8
|9
|17
|38:55
|33
|20
Oviedo
|34
|6
|10
|18
|26:54
|28
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup