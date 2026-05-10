Barcelona ovládla El Clásico a slaví španělský titul! Proti Realu rozhodl Rashford
Fotbalisté Barcelony získali 29. titul mistra španělské ligy. Po výhře 2:0 v El Clásicu nad Realem Madrid mají tři kola před koncem v čele tabulky nedostižný náskok 14 bodů právě před svým největším rivalem.
Barcelonu poslal do vedení v 9. minutě Marcus Rashford, který se trefil z přímého kopu a zaznamenal osmý gól v sezoně. O druhou branku se postaral o devět minut později Ferrán Torres, který skóroval pošestnácté v ročníku a vyrovnal tak spoluhráče Lamineho Yamala.
Barcelona zvítězila v jedenáctém ligovém zápase po sobě, k titulu by jí přitom stačil i bod. Mistrovské oslavy vypukly jen několik hodin po úmrtí otce barcelonského trenéra Hansiho Flicka, o němž klub informoval na sociálních sítích.
Real Madrid doplatil na četné absence zraněných hráčů, mezi nimiž figurovali Kylian Mbappé, Federico Valverde, Rodrygo či Arda Güler.
Villarreal remizoval 1:1 na hřišti Mallorky a navýšil náskok na čtvrté Atlético Madrid na rozdíl šesti bodů. Proti Mallorce, která na domácím stadionu prohrála naposledy na konci února a v dubnu tam porazila Real Madrid, se ujal vedení v 31. minutě po Pérezově penaltě.
Mallorca ještě do poločasu vyrovnala zásluhou Muriqiho, který využil chyby gólmana hostů Tenase při chytání centru. Kosovský útočník zaznamenal 22. gól v sezoně a má jen o dvě branky méně než nejlepší střelec ligy Mbappé.
Mallorca se po remíze posunula ve vyrovnané tabulce na 13. místo, na sestupové pásmo má náskok jen dvou bodů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Barcelona
|35
|30
|1
|4
|91:31
|91
|2
Real
|35
|24
|5
|6
|70:33
|77
|3
Villarreal
|35
|21
|6
|8
|65:40
|69
|4
Atlético
|35
|19
|6
|10
|58:38
|63
|5
Real Betis
|35
|13
|15
|7
|54:43
|54
|6
Celta Vigo
|35
|13
|11
|11
|49:44
|50
|7
Getafe
|35
|13
|6
|16
|28:36
|45
|8
Real Sociedad
|35
|11
|11
|13
|54:55
|44
|9
Bilbao
|35
|13
|5
|17
|40:51
|44
|10
CA Osasuna
|35
|11
|9
|15
|42:45
|42
|11
Vallecano
|34
|10
|12
|12
|35:41
|42
|12
Valencia
|35
|11
|9
|15
|38:50
|42
|13
Sevilla
|35
|11
|7
|17
|43:56
|40
|14
Elche
|35
|9
|12
|14
|46:54
|39
|15
Mallorca
|35
|10
|9
|16
|43:52
|39
|16
Espanyol
|35
|10
|9
|16
|38:53
|39
|17
Girona
|34
|9
|11
|14
|36:51
|38
|18
D. Alavés
|35
|9
|10
|16
|41:54
|37
|19
Levante
|35
|9
|9
|17
|41:57
|36
|20
Oviedo
|35
|6
|11
|18
|26:54
|29
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup