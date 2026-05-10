Barcelona ovládla El Clásico a slaví španělský titul! Proti Realu rozhodl Rashford

Hráči Barcelony slaví zisk španělského tituluZdroj: ČTK / AP / Joan Monfort
ČTK, iSport.cz
La Liga
Fotbalisté Barcelony získali 29. titul mistra španělské ligy. Po výhře 2:0 v El Clásicu nad Realem Madrid mají tři kola před koncem v čele tabulky nedostižný náskok 14 bodů právě před svým největším rivalem.

Barcelonu poslal do vedení v 9. minutě Marcus Rashford, který se trefil z přímého kopu a zaznamenal osmý gól v sezoně. O druhou branku se postaral o devět minut později Ferrán Torres, který skóroval pošestnácté v ročníku a vyrovnal tak spoluhráče Lamineho Yamala.

Barcelona zvítězila v jedenáctém ligovém zápase po sobě, k titulu by jí přitom stačil i bod. Mistrovské oslavy vypukly jen několik hodin po úmrtí otce barcelonského trenéra Hansiho Flicka, o němž klub informoval na sociálních sítích.

Real Madrid doplatil na četné absence zraněných hráčů, mezi nimiž figurovali Kylian Mbappé, Federico Valverde, Rodrygo či Arda Güler.

Villarreal remizoval 1:1 na hřišti Mallorky a navýšil náskok na čtvrté Atlético Madrid na rozdíl šesti bodů. Proti Mallorce, která na domácím stadionu prohrála naposledy na konci února a v dubnu tam porazila Real Madrid, se ujal vedení v 31. minutě po Pérezově penaltě.

Mallorca ještě do poločasu vyrovnala zásluhou Muriqiho, který využil chyby gólmana hostů Tenase při chytání centru. Kosovský útočník zaznamenal 22. gól v sezoně a má jen o dvě branky méně než nejlepší střelec ligy Mbappé.

Mallorca se po remíze posunula ve vyrovnané tabulce na 13. místo, na sestupové pásmo má náskok jen dvou bodů.

1Barcelona35301491:3191
2Real35245670:3377
3Villarreal35216865:4069
4Atlético351961058:3863
5Real Betis351315754:4354
6Celta Vigo3513111149:4450
7Getafe351361628:3645
8Real Sociedad3511111354:5544
9Bilbao351351740:5144
10CA Osasuna351191542:4542
11Vallecano3410121235:4142
12Valencia351191538:5042
13Sevilla351171743:5640
14Elche 359121446:5439
15Mallorca351091643:5239
16Espanyol351091638:5339
17Girona349111436:5138
18D. Alavés359101641:5437
19Levante35991741:5736
20Oviedo356111826:5429
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

