Nejsmutnější triumf kouče Flicka. Titul jen pár hodin po smrti otce: Na tento den nezapomenu
Po zprávě o nočním úmrtí otce končil fotbalový trenér Hansi Flick nedělní den nad hlavami svých svěřenců a snažil se vstřebat emoce ze zisku mistrovského titulu ve španělské La Lize. S Barcelonou vyhrál prestižní El Clásico 2:0 a tři kola před koncem sezony v souboji s úhlavním rivalem Realem Madrid rozhodl o trofeji. Jednašedesátiletý německý trenér médiím řekl, že to byl těžký den, na který nikdy nezapomene.
„Mám fantastický tým, mám ho rád, je pro mě jako rodina. Jsem na něj hrdý. Vyhrát titul na tomto stadionu proti Realu...“ snažil se Flick najít slova, kterými by své pocity vylíčil. Zmizel pak mezi svými hráči, kteří ho objímali. „Tohle vítězství je pro celou rodinu Flicků. Patří jim,“ řekl obránce Pau Cubarsí při oslavách na Camp Nou.
O tom, že ztratil otce, řekl trenér Barcelony klubu i svému týmu v neděli ráno. Hráči obou rivalů měli na rukávech černé pásky a před výkopem se držela minuta ticha. Flickovi svěřenci do El Clásica šli s náskokem jedenácti bodů a žádné drama na hřišti se nekonalo. Než uběhlo osmnáct minut, Barcelona vedla o dva góly. Zasloužili se o to Marcus Rashford a Ferran Torres.
Se slzami v očích se po zápase Flick díval k nebi, které rozzářil ohňostroj na počest španělských mistrů. Trenér se snažil také vyloudit úsměv, emotivnější den sotva zažil. „Byl to těžký den. Den, na který nikdy nezapomenu,“ řekl.
Hráči vyzdvihovali jeho přínos. „Flick je pro nás nesmírně důležitý. Má velmi jasné představy, ale zároveň nám hráčům nechává velkou svobodu. Tak můžeme ukázat své kvality,“ uvedl nizozemský záložník Frenkie de Jong.
S ostatními se shodli, že to byl těžký den pro všechny. „Pokaždé jsme v tom všichni společně. Máme trenéra, který nás tlačí k dosažení nejlepších výsledků,“ přidal bek Eric García.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Barcelona
|35
|30
|1
|4
|91:31
|91
|2
Real
|35
|24
|5
|6
|70:33
|77
|3
Villarreal
|35
|21
|6
|8
|65:40
|69
|4
Atlético
|35
|19
|6
|10
|58:38
|63
|5
Real Betis
|35
|13
|15
|7
|54:43
|54
|6
Celta Vigo
|35
|13
|11
|11
|49:44
|50
|7
Getafe
|35
|13
|6
|16
|28:36
|45
|8
Real Sociedad
|35
|11
|11
|13
|54:55
|44
|9
Bilbao
|35
|13
|5
|17
|40:51
|44
|10
CA Osasuna
|35
|11
|9
|15
|42:45
|42
|11
Vallecano
|34
|10
|12
|12
|35:41
|42
|12
Valencia
|35
|11
|9
|15
|38:50
|42
|13
Sevilla
|35
|11
|7
|17
|43:56
|40
|14
Elche
|35
|9
|12
|14
|46:54
|39
|15
Mallorca
|35
|10
|9
|16
|43:52
|39
|16
Espanyol
|35
|10
|9
|16
|38:53
|39
|17
Girona
|34
|9
|11
|14
|36:51
|38
|18
D. Alavés
|35
|9
|10
|16
|41:54
|37
|19
Levante
|35
|9
|9
|17
|41:57
|36
|20
Oviedo
|35
|6
|11
|18
|26:54
|29
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup