Nejsmutnější triumf kouče Flicka. Titul jen pár hodin po smrti otce: Na tento den nezapomenu

Hansi Flick poslal titul do nebe zesnulému otciZdroj: ČTK / AP / Joan Mateu Parra
Hráči Barcelony slaví zisk španělského titulu
ČTK, iSport.cz
La Liga
Po zprávě o nočním úmrtí otce končil fotbalový trenér Hansi Flick nedělní den nad hlavami svých svěřenců a snažil se vstřebat emoce ze zisku mistrovského titulu ve španělské La Lize. S Barcelonou vyhrál prestižní El Clásico 2:0 a tři kola před koncem sezony v souboji s úhlavním rivalem Realem Madrid rozhodl o trofeji. Jednašedesátiletý německý trenér médiím řekl, že to byl těžký den, na který nikdy nezapomene.

„Mám fantastický tým, mám ho rád, je pro mě jako rodina. Jsem na něj hrdý. Vyhrát titul na tomto stadionu proti Realu...“ snažil se Flick najít slova, kterými by své pocity vylíčil. Zmizel pak mezi svými hráči, kteří ho objímali. „Tohle vítězství je pro celou rodinu Flicků. Patří jim,“ řekl obránce Pau Cubarsí při oslavách na Camp Nou.

O tom, že ztratil otce, řekl trenér Barcelony klubu i svému týmu v neděli ráno. Hráči obou rivalů měli na rukávech černé pásky a před výkopem se držela minuta ticha. Flickovi svěřenci do El Clásica šli s náskokem jedenácti bodů a žádné drama na hřišti se nekonalo. Než uběhlo osmnáct minut, Barcelona vedla o dva góly. Zasloužili se o to Marcus Rashford a Ferran Torres.

Se slzami v očích se po zápase Flick díval k nebi, které rozzářil ohňostroj na počest španělských mistrů. Trenér se snažil také vyloudit úsměv, emotivnější den sotva zažil. „Byl to těžký den. Den, na který nikdy nezapomenu,“ řekl.

Hráči vyzdvihovali jeho přínos. „Flick je pro nás nesmírně důležitý. Má velmi jasné představy, ale zároveň nám hráčům nechává velkou svobodu. Tak můžeme ukázat své kvality,“ uvedl nizozemský záložník Frenkie de Jong.

S ostatními se shodli, že to byl těžký den pro všechny. „Pokaždé jsme v tom všichni společně. Máme trenéra, který nás tlačí k dosažení nejlepších výsledků,“ přidal bek Eric García.

#TýmZVRPSkóreB
1Barcelona35301491:3191
2Real35245670:3377
3Villarreal35216865:4069
4Atlético351961058:3863
5Real Betis351315754:4354
6Celta Vigo3513111149:4450
7Getafe351361628:3645
8Real Sociedad3511111354:5544
9Bilbao351351740:5144
10CA Osasuna351191542:4542
11Vallecano3410121235:4142
12Valencia351191538:5042
13Sevilla351171743:5640
14Elche 359121446:5439
15Mallorca351091643:5239
16Espanyol351091638:5339
17Girona349111436:5138
18D. Alavés359101641:5437
19Levante35991741:5736
20Oviedo356111826:5429
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

