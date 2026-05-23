Rozvrat v Realu: krev, facky a anarchie v šatně plné eg, která se vymkla kontrole
Co se to sakra děje v Realu Madrid? Prohrávat je jedna věc, ale tohle? Poslední měsíce přinesly sérii veřejných i zákulisních incidentů, které skládají obraz mužstva neschopného uhlídat vlastní kabinu a hráčů, kteří si očividně nemůžou přijít na jméno. Bílý balet se po dvou sezonách bez trofeje dopotácel na křižovatku. Zkrvavený, a tentokrát doslova. Nabízí se radikální řešení: všechno zbořit, přivést Mourinha a sledovat, co vyklíčí z trosek. Anebo to Real zkusí po madridsku, tedy dál horečně honit vítězství a mezitím se pokoušet navzájem nerafat. Případně nepozabíjet. Tohle je kronika rozkladu největšího klubu světa, který se propadl do chaosu a násilí.
Barcelona slaví druhý triumf v La Lize za sebou. Pro Real znamenala květnová porážka 0:2 v El Clásiku definitivní konec i těch nejchatrnějších nadějí na záchranu kruté sezony. Zároveň šlo o první případ, kdy Barca stvrdila ligové prvenství přímo proti úhlavnímu rivalovi.
Pro Bílý balet jsou to, mírně řečeno, zlé časy. Rozpadá se všechno, tým i nervy. Bouřlivých sedm dní před Clásikem obnažilo pnutí uvnitř mužstva až na kost. Atmosféra připomínala doutnák, přehřátý klub na pokraji zkratu. Federico Valverde a Aurélien Tchouaméni vyfasovali pokutu v celkové výši jednoho milionu eur za rvačku v šatně po dalším konfliktu, k němuž došlo o den dřív.
Nebyl to jediný výbuch. Už předtím létaly jiskry na tréninku, nejviditelněji mezi Antoniem Rüdigerem a Álvarem Carrerasem nebo mezi Kylianem Mbappém a asistentem kouče.
Šéf Álvaro Arbeloa se snažil nasadit statečnou tvář, jeho pozice však byla nalomená už ve chvíli, kdy v lednu nahradil tvrdě odstřeleného Xabiho Alonsa. Vyřazení z Ligy mistrů a bídná forma v La Lize i Copa del Rey proměnily jeho konec spíš v nevyhnutelnost než překvapení.
V klubu proslulém bezcitným zacházením s trenéry ostatně po druhé sezoně bez významné trofeje ani jiná reakce přijít nemohla.
Vedení rozjelo jednání o příchodu Josého Mourinha, preferovaného kandidáta prezidenta Florentina Péreze.
Během posledního půlroku Real utržil potupnou porážku od druholigového Albacete v Copa del Rey, domácí fanoušci několikrát vypískali vlastní hvězdy a pod palbu se dostalo i lékařské oddělení. Po chybné diagnóze Mbappého problémů s kolenem totiž lékaři poslali na magnetickou rezonanci druhou, tedy zdravou nohu.
Jak se to mohlo takhle zvrtnout?