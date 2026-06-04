Zvolte mě, přivedu Haalanda. City naštval kandidát na prezidenta Realu. Falešný Mourinho?
Už sedmnáct let v kuse je v čele Realu Madrid neotřesitelný megalomanský prezident Florentino Pérez a po dlouhé době je tu minimální šance na to, že se situace změní. A když ve španělských klubech přichází volby, padají bombastické výroky. Tentokrát ale Péreze na titulkách španělských webů nahradil jeho vyzyvatel Enrique Riquelme, který veřejnosti oznámil, že jeho zvolení by znamenalo příchod Erlinga Haalanada. To se ovšem vůbec nezamlouvá Manchesteru City.
Předem si však vyjasněme, proč se volby pořádají. Real nemá žádného vlastníka, ale registrované členy (socios), kterých je kolem 100 tisíc. Volby se standardně konají každé čtyři roky a mají přísné podmínky – prezidentem se může stát jen Španěl, který je registrovaným členem klubu po dobu minimálně 20 let a který zároveň může předložit obří finanční záruku.
Je obvyklé, že v boji o křeslo prezidenta Florentino Pérez nemá soupeře. Letos ale vyhlásil devětasedmdesátiletý funkcionář předčasné volby a zjevil se nečekaný protikandidát – sedmatřicetiletý Enrique Riquelme. Poprvé od roku 2004 tak budou členové klubu hlasovat. To znamená, že kampaň plná bizarních prohlášení i situací se rozjela na plné obrátky. A minimálně kontroverzními výroky se Riquelme výřečnému šéfovi Bílého baletu dokáže vyrovnat.
Ve španělské televizi třeba natvrdo prohlásil: „Erling Haaland má výstupní klauzuli a chce jít do Madridu. A pokud se stanu prezidentem, hráčem Realu Madrid bude i Rodri. Nemám za sebou historii jako Florentino, tudíž se zavazuji příchodem těchto dvou hráčů. Pokud je nepřivedu, zaplatím veškeré poplatky všech 100 tisíc členů Realu Madrid,“ hýřil sliby.
Na to ale už byl nucen odpovědět nejen tábor Erlinga Haalanda, ale i samotný Manchester City. „Není to pravda. Neexistuje šance, že by se takový přestup stal a ve smlouvě hráče není žádná klauzule, která by to umožňovala. Nyní zvažujeme právní kroky kvůli využívání image našeho hráče v tomto kontextu,“ sdělil anglický klub. Norův otec Alfie dodal: „Je to zábavné, ale nepravdivé. Přeji oběma kandidátům hodně štěstí.“
Benfica zuřila po reklamě s Mourinhem
Kontroverze však nekončí, řeší se totiž i postava Josého Mourinha. Podle fotbalových insiderů je návrat Portugalce do Realu Madrid hotovou věcí, podepsat měl už před pár týdny. Nicméně oficiálně stále představen nebyl, Real musí nejdříve vyplatit Benfiku Lisabon. Kandidát Riquelme je ale proti tomu, aby se Mourinho do hlavního města Španělska vrátil.
„Pokud vyhraji volby, přivedu trenérskou superstar. Největšího trenéra, co si dokážete představit. José Mourinho není náš trenér, seženeme toho, kterého si fanoušci Realu Madrid opravdu přejí,“ hlásal Enrique v televizi. Ihned po konci talkshow ale diváky překvapila Perézova reklama, kde stojí Mourinho v bílém dresu a slovem „Ano“ má potvrzovat, že bude novým trenérem Realu.
Tady ovšem zase překročil čáru Pérez. Podle portugalského webu Report po zhlédnutí reklamy Benfica zuřila a Mourinho měl lisabonský klub ujistit, že žádné video pro madridského prezidenta netočil. Mělo být vytvořené pomocí umělé inteligence. Pérez přesto nadále jasně říká svým voličům: „Mourinho a obránce Ibrahima Konaté budou mými prvními podpisy.“
Čí salvě slibů nakonec „socios“ Realu Madrid uvěří, kdo bude trenérem, a zda poprvé v historii Peréz ve volbách padne – to vše se rozhodne už v neděli 7. června.