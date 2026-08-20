Mourinho už v Madridu pálí ostrými: Rodri? Nepotřebuji ho. Hráč o Realu nesmí pochybovat
Když se trenér s těmi nejpeprnějšími vyjádřeními vrátí do klubu, který si zakládá na prestiži a elitářství, je jasné, že jakékoliv mediální výstupy budou stát za to. José Mourinho se v tomto s Realem Madrid protínají – vysoké sebevědomí i schopnost štvát ostatní. To koneckonců „Special One“ ukázal v prvním rozhovoru, kde se rozpovídal o nepovedeném přestupu španělského mistra Rodriho i kauze rasismu mezi jeho bývalým hráčem Prestiannim a současným tahounem Realu Viníciusem.
Oficiální tisková konference před novináři ho čeká až v pátek, už nyní si ale Mourinho našel prostor na některé očekávané otázky odpovědět už v televizním interview s novinářem Josepem Pederolem. A byť zkušený trenér v interview avizoval, že zestárl a emočně se uklidnil, doplnil, že to neznamená větší nudu.
To doručil, především jeho poznámky k přestupu Rodriho do Barcelony mají potenciál během sezony rezonovat. Jaký je přesně kontext?
Elitní španělský záložník po úspěchu na mistrovství světa zvažoval tři možnosti – zůstat v Manchesteru City, přesun do Realu Madrid, čímž by lehce pošlapal svou minulost v dresu Atlética, či nabídku z Barcelony. Konverzace s „Bílým baletem“ se táhly dlouho. „Není to nemožné. Nemůžete vyloučit přestup k nejlepším týmům na světě,“ pravil na jaře.
Všichni fanoušci Realu měli po znovuzvolení prezidenta Florentina Peréze z jeho slibů jasná očekávání – Rodri dorazí. O to bolavější je vidět ho nyní pózovat v dresu katalánského rivala. Jak informoval server The Athletic, názor třicetiletého hráče se změnil během letního pobytu na svatbě v Katalánsku, kde jej na tajné schůzce odchytl barcelonský sportovní ředitel Deco. Ten víkend už byl hráči nasazen červ do hlavy, který se změnil v překažení přestupu do Realu.
Mourinho tak čelil otázce: vyhrála nad vámi Barcelona v tomto případě? „Výhry jsou na hřišti, výhry jsou trofeje,“ mrknul lišácky a pak vysvětloval, proč to s Rodrim nevyšlo. „Real mu dal výbornou nabídku, sám jsem s ním několikrát mluvil. Ale on měl pochyby. Kvůli těm pochybám jsem začal i já mít pochyby. Je to skvělý hráč a choval se skvěle, nemohu na něj říct nic špatného. Ale Real Madrid je tak velký klub, že se hráči nemohou rozmýšlet. Kontaktujete je a oni musí říct: ‘Kdy mám přiletět?’ Tak to chodí,“ poznamenal.
Nepotřebuji Rodriho, máme řešení
Novými posilami se tak stali Yan Diomandé (Lipsko), Marc Cucurella (Chelsea), Carlos Espí (Levante), Denzel Dumfries (Inter), Bernardo Silva (Manchester City) a Ibrahima Konaté (Liverpool). Nikdo z nich není záložník typu Rodriho.
„Tým je kompletní, doplněný. Nepotřebuji Rodriho, máme řešení, máme kvalitu. Máme hráče, na které v současnosti možná koukáte jedním pohledem, ale zítra už mohou být úplně jinými hráči,“ popsal Mourinho.
Jedním z hráčů, kterého má k dispozici, je i Vinícius. Kolem brazilské hvězdy se v létě točil Arsenal, křídelník se ale nakonec rozhodl pro podpis nové smlouvy v Realu. S Mourinhem měl několik rozhovorů a to i kvůli nepříjemnějším tématům než styl hry.
Před pouhým půlrokem byl hráč součástí přestřelky s křidelníkem Benfiky Lucianem Prestiannim, který ho měl během zápasu Ligy mistrů rasisticky urážet. K incidentu, na který FIFA reagovala úpravou pravidel o zakrývání si pusy, se tehdy Mourinho jako Prestianniho kouč vyjadřoval hodně kriticky, naznačoval, že chyba je u Vinícia.
„Odpověď je jednoduchá. Prestianni byl mým hráčem. Konec diskuze. Když je mým hráčem, může proti němu jít dvacet protihráčů, ale já se ho zastanu. Vinicius ví, na čí jsem straně a ví, že se na mě může spolehnout. Když na něj před pár dny v přátelském utkání neodpískali penaltu, už jsem byl na hřišti a bojoval za něj,“ řekl Mourinho. „Jedna věc je ale slavit góly se spoluhráči a slavit góly před fanoušky soupeře. Tam se dá najít určitý balanc,“ poukázal na Viníciovy provokativní oslavy.
Přehnaně kritickým otázkám Mourinho ve spřátelené televizi nečelil. V pátek se tak před novináři dá očekávat ještě zajímavější show.