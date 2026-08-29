Šachy místo párty, život mimo sociální sítě a Mourinhova potupa! Co nevíte o Rodrim?
Ještě než k němu doputuje míč, už ví, kde se bude pohybovat v následujících sekundách. Není nejrychlejší, ale před soupeřem je vždy o krok napřed. Nepotřebuje sílu, aby prezentoval svoji dominanci. Fotbal hraje jako šachy, přesně promyšlenými tahy rozebere vše, co se zdá být nepřekonatelné. Manchester City kolem něj vystavěl mašinu na trofeje, Španělsko s ním ovládlo Evropu a následně i svět. Rodri. Pět písmem. Stejně jako ve slově vítěz. Ano, to o nové posile Barcelony víme, ale co dalších 75 faktů z příběhu rodáka z Madridu?
1. Rodri se narodil 22. června 1996 v Madridu, kde také vyrůstal a pět let brousil talent v akademii Atlétika. Barcelona? Návrat do vlasti ho zavál na adresu, jakou by ještě před pár týdny hádal málokdo.
2. Katalánci si ho pojistili do června 2030. Dostat čtyřletý kontrakt v tomhle věku nese naprosto jednoznačný vzkaz: Barca si nepořizuje dočasnou záplatu, nýbrž ústřední pilíř.
3. Rodri se netajil tím, že Blaugranas figurovali na vrcholu jeho priorit. Během úvodní tiskovky odkryl karty úplně: jakmile padlo definitivní rozhodnutí opustit City, existoval pro něj už výlučně Camp Nou.
4. Real o něj bojoval ze všech sil. Podle Rodriho agenta začala jednání několik dní po triumfu na MS 2026 a táhla se dva týdny. Madridská nabídka byla mimořádně štědrá.
5. José Mourinho po Rodrim prahnul a jeho „ne“ kousal jen ztěžka. Po záložníkově přistání v Barceloně procedil, že Bílý balet nestojí o nikoho, kdo váhá. Potupený Real si tak alespoň narychlo sešíval pošramocenou důstojnost.
6. Barca zprvu ani nevěřila, že je Rodri k mání. Deco přiznal, že s jeho příchodem vůbec nepočítali, považovali ho za nedostupného. Jakmile se však pootevřely dveře, Katalánci do nich vrazili.
7. Deco odmítl verzi, že Blaugranas nakupovali hlavně proto, aby pokořili Real. Výslovně řekl, že nešlo o krádež před nosem Madridu, nýbrž o šanci získat jednoho z nejlepších středopolařů světa.
8. Tahal za nitky Pep Guardiola? Podle všeho ano. Rodri se ho ptal, zda by mu při volbě mezi Realem a Barcou doporučil některý z klubů. Pep odpověděl, že herně mu sedí Blaugranas, verdikt však nechal na něm.
9. Fotbalově to sedí. Rodri cítil, že hra na Camp Nou má mnohem blíž k modelu, který sedm let piloval pod Guardiolou, než k Mourinhovu pojetí na San Bernabéu.
10. Hansi Flick ho označil za nejlepší šestku planety. O nové posile prý nepochyboval ani na vteřinu: Rodri podle něj nezvedne jen střed pole, ale i hráče kolem sebe. Přesně to ostatně roky dělal na Etihadu i v reprezentaci.
11. Barca v něm vidí kotvu mladého mužstva. Přichází mezi Pedriho, Olma, Gaviho a další vlčáky z La Roja, s nimiž nemusí vztahy teprve složitě budovat.
12. Osa Pedri, Rodri, Olmo si o velké srovnání přímo říká. Busquets, Xavi a Iniesta jsou zatím spíš barcelonský sen než hotová paralela. Sám Rodri při prezentaci odmítl korunovat novou středovou řadu Barcy za nejlepší na světě.
13. Číslo 16 si ponechal i v Barceloně. Nosil ho už ve Villarrealu i Manchesteru City.
14. Fermín López kvůli novému dělení čísel přesedlal na sedmičku. Trochu si zabrblal.
15. Šestnáctku kdysi nosil i mladý Sergio Busquets, jeden z Rodriho hlavních referenčních bodů.
16. City ho prodalo rok před koncem smlouvy, která měla vypršet v létě 2027. I proto Barca získala držitele Zlatého míče za sumu, která by u hráče o pět let mladšího vyletěla podstatně výš.
17. Sedmiletou misí v City prošel s účtem 298 zápasů, 35 asistencí a 28 tref, z nichž mnohé měly cenu zlata.
18. Do Barcelony nepřišel jen mistr světa. Dorazil kapitán šampionů, velitel hřiště i kabiny. Rodri dovedl Španělsko k druhému světovému titulu v dějinách země.
19. Získal Golden Ball pro nejlepšího hráče MS 2026. Gól nedal, byl však pantem, na němž visela celá španělská konstrukce.
20. V hlasování předčil Lionela Messiho, autora 8 gólů a 4 asistencí, i Kyliana Mbappého, který nasázel 10 branek a přidal 4 asistence.
21. Ve finále rozdal 105 přihrávek, 101 našlo spoluhráče. Úspěšnost 96,2 procenta v boji o zlato.
22. Vyhrál 80 procent osobních soubojů. Na defenzivního záložníka, který zároveň odbavil přes stovku přihrávek, pozoruhodná směs objemu, přesnosti a účinnosti.
23. Španělsko během osmi zápasů MS inkasovalo jediný gól. FIFA označila Rodriho práci před obranou za jeden z pilířů téhle málem neprostupné bilance.
24. Nikdo na šampionátu v Americe nezkompletoval víc přihrávek než Rodri.
25. Nikdo nenaběhal víc kilometrů.
26. Nikdo si nepřipsal víc „player involvements“, tedy herních zapojení. Rodri v kostce: v sestřihu může zmizet, v zápase je skoro všude.
27. Po návratu domů vystoupili z letadla jako první Rodri, trenér Luis de la Fuente a šéf svazu Rafael Louzán, s pohárem mezi sebou. Výprava přiletěla z Newarku běžným Airbusem A350 společnosti Iberia.
28. Jen několik týdnů po titulu se vracel ze Španělska do Anglie nízkonákladovou aerolinkou a dosedl v Liverpoolu. AS si toho všiml právě uprostřed přestupové ságy.
29. Při oslavách titulu v Madridu ho spoluhráči protáhli „uličkou“ a vyplatili mu přátelskou dávku pohlavků. Odplata za kemp v Chattanooze, kde kapitán stejný rituál odmítl podstoupit.
30. Rodri byl nejlepším hráčem EURO 2024. UEFA ho ocenila po španělském triumfu v Německu. Dokončil 411 ze 439 přihrávek, tedy 92,84 procenta.
31. Byl také nejlepším hráčem Ligy mistrů 2022/23.
32. K tomu přidal cenu pro nejlepšího hráče finále. Jediným gólem rozhodl výhru City 1:0 nad Interem a vystřelil klubu první žezlo z Champions League v dějinách.
33. V ročníku Ligy mistrů 2022/23 držel přesnost přihrávek 93,8 procenta. Získal 82 míčů, s přehledem nejvíc v celé soutěži.
34. Pouhý týden po vítězném gólu ve finále Champions League přibalil další trofej i další individuální cenu. Španělsko ovládlo Ligu národů 2023 a UEFA zvolila Rodriho opět nejlepším hráčem celého turnaje.
35. Rok 2023 pak zavřel další pozlacenou soškou. FIFA ho vyhlásila nejlepším hráčem klubového mistrovství světa.
36. Během několika let tak posbíral ceny pro nejlepšího hráče Ligy mistrů, Ligy národů, klubového MS, EURO i mistrovství světa. Kdo z vás to má?
37. Rodri je teprve jedenáctým mužem historie, který vyhrál mistrovství světa, Ligu mistrů a Zlatý míč. Před ním to dokázali Bobby Charlton, Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Paolo Rossi, Zinédine Zidane, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká, Lionel Messi a Ousmane Dembélé. Rodri je prvním Španělem v téhle vybrané společnosti.
38. Ještě užší je jiný klub. Rodri je sedmým mužem, který spojil domácí ligový titul, mistrovství světa, kontinentální titul reprezentací (tedy EURO či Copu América), Ligu mistrů a Zlatý míč. Před ním jen Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Zinédine Zidane, Rivaldo, Ronaldinho a Lionel Messi.
39. A Rodri je vůbec prvním fotbalistou, který do jedné sbírky naskládal mistrovství světa, EURO, Premier League, Champions League a Zlatý míč.
40. Zlatým míčem 2024 ukončil národní čekání dlouhé 64 let. Posledním vítězem ze Španělska byl Luis Suárez v roce 1960.
41. Stal se prvním hráčem Premier League se Zlatým míčem od Cristiana Ronalda v roce 2008.
42. A vůbec prvním hráčem Manchesteru City, který nejprestižnější ocenění převzal. V hlasování porazil Viníciuse Júniora a Judea Bellinghama.
43. Za celou sezonu 2023/24 prohrál za klub i reprezentaci jediný zápas: finále FA Cupu s Manchesterem United.
44. Za City neprohrál 74 soutěžních utkání v řadě. IFFHS sérii označila za světový rekord klubového fotbalu. Bilance: 58 výher, 16 remíz.
45. Osobní neporazitelnost v Premier League natáhl na 50 střetnutí, z nichž City jedenačtyřicetkrát vyšlo vítězně a devětkrát bralo remízu.
46. Když však během téhle série pět duelů vynechal, tým čtyřikrát ztratil všechny body a putoval na pitevnu. Skoro vědecky čistý důkaz závislosti: vyjměte Rodriho a počítejte škody.
47. V mistrovské sezoně 2023/24 City bez Rodriho v základní sestavě ztratilo tři ze čtyř ligových bitev. Selhalo s Wolves, Arsenalem a Aston Villou, porazilo jen Luton.
48. S ním na hřišti? Guardiolova rota dlouhodobě fungovala jako úplně jiná armáda. Jakmile ho však v srpnu 2024 vyřadilo těžké zranění, vyčíslila Opta neúprosnou realitu: od Španělova vylodění na Ostrovech padl Pepův obvykle nezastavitelný tým ve třetině ligových bitev, do kterých musel vyrukovat bez něj.
49. V sezoně 2023/24 zkompletoval 3359 ligových přihrávek. Od začátku sběru těchto dat o dvacet let dřív jich nikdo v Premier League nezaznamenal víc.
50. Z toho 2122 pasů rozdal na soupeřově polovině, další rekord datové éry. Zároveň odehrál svou nejproduktivnější ligovou sezonu: osm gólů a devět asistencí.
51. Atlético Madrid ho v sedmnácti odepsalo. Důvod? Fyzicky prý nestačil: příliš drobný, příliš křehký. Hahaha! Volejte do archivu trapasů.
52. Ve Villarrealu se pak vytáhl na 191 centimetrů. Rojiblancos, kteří se ho zbavili jako kondičně nedostačujícího, si ho o pár let později, už poněkud v rozpacích, kupovali zpátky.
53. Vyžehlení starého omylu stálo Atlético 20 milionů eur; na domovskou adresu se tak Rodri vracel už jako hotový ligový záložník.
54. Už ve Villarrealu byl statistickým úkazem. V sezoně 2017/18 získal v La Lize 320 míčů, nejvíc ze všech hráčů soutěže. Zkompletoval 2470 přihrávek, třetí nejvyšší počet. Už tehdy v něm bylo všechno, co ho později definovalo: míč sebrat a čistě ho poslat dál.
55. Ještě předtím se stal mistrem Evropy do 19 let. Tým vedl De la Fuente, starý známý. Rodri tak patří k nemnoha hráčům, kteří dobyli mládežnické i seniorské EURO.
56. Když už byl profesionálem Villarrealu, bydlel na obyčejných vysokoškolských kolejích. Žádný luxus pro sportovní celebritu, jen pokoj mezi běžnými studenty.
57. Studium nebylo rekvizitou pro dobrý obraz. Na veřejné Universitat Jaume I v Castellónu vystudoval administrativu a řízení podniku.
58. Školu dokončoval už jako hvězda City. Z Manchesteru létal do Castellónu skládat zkoušky. Koleje později označil za jedny z nejlepších let života. Poznal tam i svou partnerku Lauru.
59. Rodinná dohoda zněla prostě: fotbal ano, vzdělání se ovšem nezahazuje. Rodri o tom podrobně referoval v Players’ Tribune.
60. Dokud neměl auto, jezdil na tréninky Villarrealu na kole a tramvají. Po řidičáku oznámil otci, že na první vůz má tři tisíce eur. Otec našel auto za čtyři. Patřilo starší ženě a byla to ojetá Opel Corsa.
61. Táta prodej okořenil tvrzením, že auto má „počítač“. Rodri čekal technologický zázrak. Ve skutečnosti šlo o zhruba osm centimetrů velký displej na ovládání rádia.
62. Spoluhráči v milionářských kabinách, španělských i anglických, se mu kvůli Corse smáli. On ji zbožňoval.
63. Když ostatní studenti v pátek večer vyráželi do klubů, Rodri absolvoval „předpárty“ s perlivou vodou a pak mizel spát. Druhý den měl trénink. Předpárty? No… V parku hrál šachy.
64. Veřejné sociální sítě nemá. El País s ním v roce 2025 probíral, proč ho digitální život neláká. Raději poznává lidi tváří v tvář a jedné skutečné konverzaci dá přednost před tisíci zprávami na internetu. Rozhodl se tak už v mládí, kdy sociální platformy teprve nabíraly sílu.
65. Dnešní společnosti vyčítá, jak lidem neustále podsouvá pocit, že jsou pro ně sociální sítě k životu nezbytné. Sám si položil otázku: Vážně? Opravdu se bez nich neobejdu? Odpověď zněla ne.
66. Na rozdíl od jiných hvězd odmítá žít jako celebrita pod marketingovým mikroskopem. Bez Instagramu či Facebooku si mnohem snáz udržuje odstup od povrchního humbuku, střeží si vlastní soukromí a veškerou kapacitu vyhrazuje fotbalu.
67. Nemá tetování ani piercing. Neobklopuje se flotilou luxusních sporťáků ani opulentním šatníkem. O to víc bil do očí vedle nablýskaných Maserati a módních výstřelků, jež jinak patřily k povinné výbavě před tréninkovým centrem City.
68. Proslul i dresem zastrčeným do trenýrek. V dnešním fotbale vypadá téměř jako muž, který omylem vystoupil z fotografie z roku 1986.
69. Jako dítě se učil anglicky v USA. Ve čtrnácti ho rodiče poslali na letní tábor do lesů Connecticutu. Dodnes si spoluhráče dobírá, že neumí anglicky, nýbrž „americky“.
70. Otec ho původně chtěl poslat na celý rok na americkou střední školu. Fotbal plán překazil, rodina proto zvolila alespoň kratší pobyt.
71. V dětství absolvoval také jazykový pobyt v Irsku.
72. Je synem inženýra a podnikatelky. V rodině se odjakživa ctilo vzdělání a důsledně se dbalo, aby fotbal nespolykal všechno ostatní.
73. Už ve dvanácti s koučem nerozebíral jen vlastní výkon. Pitval taktiku. A s nečekaně vyzrálým důvtipem.
74. Trenéři vzpomínali, že se ptal o mnoho hlouběji než obyčejní kluci v jeho věku. Zkoumal, jak a proč tým tvoří prostor, jaký smysl dává ten který pohyb či přesun a co musí přijít v další vteřině akce.
75. Guardiola ho řadí k těm vůbec nejbystřejším lidem, s nimiž kdy pracoval; a zdaleka nemá na mysli jen fotbalisty. „Jedním slovem? Inspirativní!“ Nakazí touhle jiskrou i zbytek Camp Nou a utne čekání na ušatý pohár, které se táhne od roku 2015?