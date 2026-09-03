Šokující zpráva z Francie! Mbappého i další boháče chtěl unést osmnáctiletý šéf zločinců
Francouzským tiskem se nese vskutku šokující zpráva. Fotbalista Kylian Mbappé měl být jedním z cílů plánovaného útoku šéfa zločinecké organizace. Skupina kriminálníků chtěla hvězdu Realu Madrid unést stejně jako několik podnikatelů či známého rappera.
Plánovaný útok měl být proveden pod vedením osmnáctiletého „Clémenta L.“, který pod přezdívkou „Lester Z.“ řídil zločineckou organizaci. Vybral si známé a bohaté cíle. Jedním z nich měl být i Kylian Mbappé, jeden z nejlepších fotbalistů planety.
Obviněný si již odpykává trest odnětí svobody za ozbrojenou loupež a kuplířství. Vyšetřovatelé dále zjistili, že gang řídil přímo ze své vězeňské cely. Svým komplicům měl udílet pokyny prostřednictvím aplikace Snapchat. Policie ho vypátrala během vyšetřování loupeže v luxusním obchodě s hodinkami v Neuilly-sur-Seine, ke které došlo loni v dubnu.
Doufá, že jednou se bude živit jako kuchař
„Clément L.“ předtím ukončil studium v prvním ročníku kuchařského učebního oboru. Policistům uvedl, že doufá, že jednou jako kuchař bude pracovat, i přes několik závažných obvinění, kterým momentálně čelí.
Při prohledání jeho dvou mobilních telefonů našly úřady seznam adres a informací týkajících se šestadvaceti osob, které zločinecká organizace plánovala unést. Kromě Mbappého se to týkalo i bohatých podnikatelů včetně klenotníka, tureckého obchodníka s masem či známého rappera. Naštěstí však k únosu nedošlo.
Mbappé se po návratu z mistrovství světa, kde Francie obsadila čtvrté místo, hlásil zpět v Realu Madrid. Za španělský velkoklub odehrál tři soutěžní zápasy, v nichž vsítil čtyři góly. Jeho novým koučem se stal v létě dobře známý José Mourinho.