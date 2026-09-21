Další Mourinhova show, na tiskovce vytáhl fotky: Dvě jasné červené! Rozhodčí je chudák
- Real Madrid podlehl v městském derby Atlétiku Madrid 1:2, když dohrával druhý poločas bez vyloučeného Deana Huijsena.
Trenér José Mourinho přinesl na tiskovou konferenci fotografie dvou neodpískaných zákroků na červenou kartu a ostrě zkritizoval sudí.
Sporný zákrok Lee Kang-ina navíc zranil kapitána Realu Federica Valverdeho, který bude kvůli pochroumanému kotníku chybět možná týdny.
José Mourinho po nedělní porážce Realu Madrid 1:2 s Atlétikem Madrid nepotřeboval v úvodu tiskové konference ani mikrofon. Mezi novináře přinesl - jako jasný důkazní materiál - dvě vytištěné fotografie se zvětšenými záběry. A na nich dva sporné zákroky z prvního poločasu. „Můžeme tiskovou konferenci vynechat, protože příběh tohoto zápasu je přímo tady,“ otevřel svérázný portugalský kouč další ze svých legendárních vystoupení.
Jeho vzkaz byl jasný: Real prohrál derby, ale zásadní roli sehráli rozhodčí. První snímek zachycoval zákrok Cristiana Romera na Juda Bellinghama ze 37. minuty. Romero dostal žlutou kartu poté, co se jeho kolíky dotkly Bellinghamova kolena. Rozhodčí Miguel Ángel Ortiz Arias situaci ještě přezkoumal u monitoru, verdikt ale nezměnil. Portugalec měl jasno, mělo se vylučovat.
Stejný názor zastával i u druhého incidentu. Lee Kang-in podle něj měl za zákrok na Federica Valverdeho vidět červenou. Korejec vyvázl bez trestu. Po utkání se navíc ukázalo, že svému soupeři pochroumal kotník natolik, že uruguajská hvězda bude mimo možná několik týdnů.
„Byly to dvě jasné červené karty. Když vezmeme v úvahu problémy, kterým jsme potom čelili při hře jedenáct na deset, můžeme si jen představovat, jak by vypadalo 50 minut jedenáct na devět,“ prohlásil Mourinho.
Právě v tom podle něj spočívala celá pointa. Real nakonec odehrál téměř celou druhou půli v deseti, červenou kartu totiž viděl v 50. minutě obránce Dean Huijsen. Atlético početní převahu využilo. Z pokutového kopu se prosadil Alejandro Grimaldo, následně zvýšil Jonathan David. Za „Bílý balet“ v závěru pouze snižoval Antonio Rüdiger.
Chudák rozhodčí nezvládl tlak
Tím ale Mourinhova show nekončila. Od inkriminovaných zákroků se dostal plynule k fungovaní VAR i vedení arbitrů. Terčem jeho kritiky se stal nejen Ortiz Arias, ale také Daniel Jesús Trujillo u videa a dokonce španělská komise rozhodčích.
„Jediný, kdo by měl být spokojený, je komise, celé to bylo velmi zvláštní. Týden dopředu už věděla, kdo bude rozhodovat, přitom dříve to bývalo 24 hodin před zápasem. Jednačtyřicetiletý rozhodčí, který nikdy nepískal mimo Španělsko? To asi nebude top úroveň. Ten chudák sem přišel a nezvládl tlak,“ soptil třiašedesátiletý trenér a pokračoval.
Připomněl také minulost rozhodčího u VAR spojenou s Realem. „Tenhle Trujillo má s námi historii. Loni ve finále poháru, Osasuna, Girona,“ vyjmenovával, přitom ale vysloveně odmítl, že by v rozhodnutích viděl úmysl. „Chci věřit, že jsou to prostě chyby, stejně jako trenér dělá chyby a hráč dělá chyby,“ dodal a navázal chválou svých svěřenců.
„Tým se mi líbil jako celek už v prvním poločase. Ve druhém bylo samozřejmě velmi těžké získat míč a zastavit kombinaci Atlétika. Líbila se mi ale jejich hrdost i odhodlání. Mám dobrý pocit, nemusím být ze svých hráčů zklamaný.“
Porážka na stadionu Metropolitano pro Mourinha ovšem znamenala první neúspěch v roli trenéra Realu Madrid na hřišti největšího městského rivala. „Chtěl bych odsud odjet s vítězstvím, nebo alespoň nemuset mluvit na tiskovce,“ řekl a následně opět podrobně zopakoval, jakým způsobem podle něj sudí Los Blancos v neděli poškodili. Tiskovou konferenci pak zakončil ironicky, tak jak to sám umí nejlépe: „Gratuluji komisi rozhodčích.“
The Special One je zkrátka zpět a v plné parádě.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Barcelona
|7
|7
|0
|0
|31:7
|21
|2
Atlético
|7
|5
|1
|1
|16:7
|16
|3
Real Betis
|7
|5
|1
|1
|9:7
|16
|4
Real
|7
|5
|0
|2
|18:8
|15
|5
Sevilla
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|6
Alavés
|7
|3
|2
|2
|11:6
|11
|7
La Coruňa
|7
|2
|4
|1
|10:8
|10
|8
Real Sociedad
|7
|3
|1
|3
|9:13
|10
|9
Villarreal
|7
|2
|2
|3
|13:12
|8
|10
Bilbao
|6
|2
|2
|2
|7:6
|8
|11
Getafe
|7
|2
|2
|3
|4:7
|8
|12
Vallecano
|7
|2
|2
|3
|11:16
|8
|13
CA Osasuna
|7
|2
|2
|3
|6:13
|8
|14
Celta Vigo
|7
|1
|4
|2
|8:6
|7
|15
Espanyol
|7
|2
|1
|4
|10:10
|7
|16
Santander
|7
|2
|1
|4
|11:21
|7
|17
Levante
|6
|1
|2
|3
|8:12
|5
|18
Elche
|7
|1
|2
|4
|11:17
|5
|19
Valencia
|7
|1
|1
|5
|4:13
|4
|20
Málaga
|7
|0
|3
|4
|3:12
|3
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